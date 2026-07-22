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തലകറങ്ങി കൊക്കയില്‍ വീണു; 5 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പരിശ്രമം, യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

തമിഴ്‌നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ കാർത്തികിനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

KOLUKKUMALAI YOUTH ESCPED FROM GORGE KOLUKKUMALAI YOUTH ACCIDENT MAN FELL INTO GORGE IN IDUKKI
Photo from Kolukkumalai. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 2:35 PM IST

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ഇടുക്കി: പ്രശസ്‌ത വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കൊളുക്കുമലയിൽ കൊക്കയിൽ വീണ യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. തമിഴ്‌നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ കാർത്തികിനെയാണ് (31) രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര സംഘത്തോടൊപ്പം കൊളുക്കുമല സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു കാർത്തിക്. സൂര്യനെല്ലിയില്‍ നിന്നും ഓഫ്‌റോഡായി ജീപ്പിലാണ് സംഘം കൊളുക്കുമലയില്‍ എത്തിയത്. സൂര്യോദയം കാണാനായാണ് യുവാക്കളെ അതിരാവിലെ സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

കൊളുക്കുമലയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

'സിംഹപാറ' ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാഴ്‌ചകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെ തലചുറ്റലുണ്ടായ കാര്‍ത്തിക്‌ കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാര്‍ ഫയർ ഫോഴ്‌സിന്‍റെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും സഹായത്തോടെ കാർത്തിക്കിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 5 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനായത്. 500 അടി താഴ്‌ചയിലേക്കുള്ള വീഴ്‌ചയില്‍ കണ്ണിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കാര്‍ത്തിക്കിനെ മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

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KOLUKKUMALAI
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MAN FELL INTO GORGE IN IDUKKI
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