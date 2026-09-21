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റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ; ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണതാണെന്ന് സംശയം

കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മലബാർ എക്‌സ്പ്രസില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ താഴേക്ക് വീണ് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ 18 കാരൻ മരിച്ചു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 1:33 PM IST

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എറണാകുളം: കൊച്ചി പൊന്നുരുന്നിയ്ക്ക് സമീപം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ പതിനെട്ടുകാരനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊല്ലം പുല്ലാമല സ്വദേശിയായ രാഹുൽ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മലബാർ എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ രാഹുൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വീണതാകാം അപകടത്തിന് കാരണം എന്നാണ് കടവന്ത്ര പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് മടങ്ങവേയാണ് ദാരുണമായ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം കണ്ണൂരിലെത്തിയ രാഹുൽ, അവിടെ നിന്ന് മലബാർ എക്‌സ്‌പ്രസിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ഏകദേശം മൂന്നരയോടെയാണ് മലബാർ എക്‌സ്‌പ്രസ് പൊന്നുരുന്നി മേഖല വഴി കടന്നുപോയത്. ഈ സമയത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

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സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തു. രാഹുലിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മലബാർ എക്‌സ്പ്രസില്‍ കൊല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നാണ് സുഹൃത്ത് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.
അവസാനമായി കാണുമ്പോൾ രാഹുൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വാതിലിന് സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സുഹൃത്ത് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വീണത് താൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നും, ട്രെയിൻ കൊല്ലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് രാഹുലിനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും സുഹൃത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച കടവന്ത്ര പൊലീസ് മൃതദേഹം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണുണ്ടായ അപകടമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മരണത്തിൽ മറ്റ് ദുരൂഹതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.
ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനും വിധേയമാക്കും. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

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TAGGED:

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TRAIN FALL ACCIDENT PONNURUNNI
YOUTH FALL MALABAR EXPRESS
PONNURUNNI TRAIN TRAGEDY

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