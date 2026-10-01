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"എസ്എഫ്‌ഐയെ തകർക്കാൻ ആസൂത്രിത പൊലീസ്-യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണം", വി.ഡി. സതീശനും പൊലീസും ഓർക്കണം": കടന്നാക്രമിച്ച് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതെന്നും സിപിഎം

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സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 10:48 AM IST

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തൃശൂര്‍: കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ പൊലീസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത വലിയ ആക്രമണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രവിജയം നേടിയ എസ്എഫ്‌‌ഐയെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസിനെയും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി

യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എസ്എഫ്ഐ അല്ല, മറിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കെഎസ്‌യുവുമാണ് പ്രദേശത്ത് അക്രമം നടത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥി വേട്ട നടത്തി എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കരുതേണ്ടതില്ലെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ പൊലീസിലെ 'ക്രിമിനലുകൾ'

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

കൻ്റോൺമെൻ്റ്‌ സ്റ്റേഷനിലെ സിഐയും എസ്ഐയും ചേർന്ന് ക്രിമിനലുകളെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. സഞ്ജീവിനെ ഇവർ ഇതിനുമുൻപും സമാനമായി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് പൊലീസും കെഎസ്‌യുക്കാരും ഇരച്ചുകയറി കുട്ടികളെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"വാഹനം തകർത്തത് ഏതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം"

എസ്എഫ്ഐക്കാരാണ് വാഹനം തകർത്തതെന്ന വാദം പൂർണമായും തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തകർത്ത വാഹനം ഏതാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കണം. കോളജിനകത്തുണ്ടായ തീ അണയ്ക്കാൻ പോകണമെന്ന് പൊലീസുകാർ തന്നെയാണ് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ആർഎസ്എസുകാർക്ക് പൊലീസിൻ്റെ സംരക്ഷണം

മന്ത്രിയെ വഴിയിൽ തടയുകയും അക്രമം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സമാധാനപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ വേട്ടയാടാൻ പൊലീസിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമര്‍ശിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണത്തിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപതി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

ക്യാമ്പസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കെഎസ്‌യുവും യുഡിഎഫും തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജാള്യത മറക്കാനാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പൊലീസും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് കടന്നാക്രമണ ഉണ്ടായത്. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വേട്ടയിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും മന്ത്രി, എംപി, എംഎൽഎ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഇന്നലത്തെ ആക്രമണമെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

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TAGGED:

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MV GOVINDHAN
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