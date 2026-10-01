തലസ്ഥാനത്തെ തെരുവുകളിൽ എസ്എഫ്ഐ-യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം; 200 പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്
ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ പാളയത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ കോലം കത്തിക്കുകയും ടയറുകൾ കത്തിച്ച് റോഡിലിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : October 1, 2026 at 6:21 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നൈറ്റ് മാർച്ചിനിടെ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന ഇരുനൂറിലധികം പേർക്കെതിരെ മ്യൂസിയം പൊലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. സംഘർഷത്തിലും പൊലീസ് നടപടിയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പഠിപ്പുമുടക്കാൻ എസ്എഫ്ഐ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ പാളയത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ കോലം കത്തിക്കുകയും ടയറുകൾ കത്തിച്ച് റോഡിലിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിൽനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നേരെ ബിയർ കുപ്പികളും കല്ലുകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രകോപിതരായ ഇവർ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോലവും വടികളും ഹോസ്റ്റൽ വളപ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഹോസ്റ്റൽ വളപ്പിലെ മരങ്ങളിലേക്കും മറ്റും തീപടർന്നു. ഉടൻതന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്.
പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്, ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗം
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. ആറു തവണ ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് പിൻമാറി. എന്നാൽ അൽപസമയത്തിനുശേഷം എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയതോടെ വീണ്ടും വലിയ സംഘർഷമുണ്ടായി.
എഡിജിപി പി. വിജയൻ, ഐജി തുടങ്ങിയ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി. ശിവൻകുട്ടിയും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചത്. വി. ശിവൻകുട്ടി വിഷയം നേരിട്ട് എഡിജിപിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. സംഘർഷത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എസ്. സഞ്ജീവ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഭാരവാഹി അച്ചു എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്കും പൊലീസുകാർക്കും പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസുകളിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഗൂഢാലോചനയെന്ന് എസ്എഫ്ഐ
സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും പൊലീസിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തി. കൻ്റോൺമെൻ്റ് സിഐയും എസ്ഐയും തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കളെ ബോധപൂർവം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് വി.കെ. സനോജ് ആരോപിച്ചു. സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ എത്തിയ നേതാക്കളെയാണ് പൊലീസ് മർദിച്ചത്. ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനുമെതിരെ നടത്തിയ സമരം ആളില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐക്കുനേരെ തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അടുത്തിടെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽനിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിനുപിന്നിൽ. ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പന്തം വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തീ അണയ്ക്കാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച പി.എസ്. സഞ്ജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇരച്ചുകയറിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പൊലീസും കൂട്ടുനിന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സേവാദളിൻ്റെയും കുപ്പായമിട്ട് പൊലീസുകാർ തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും, വിദ്യാർഥികളെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഓഫിസുകൾക്കുനേരെ ആക്രമണം
ഇതിനുപിന്നാലെ ഡിസിസി, കെപിസിസി ഓഫിസുകൾക്കുനേരെയും ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതി ഓഫിസായ മാരാർജി ഭവനുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. മാരാർജി ഭവനുനേരെ ബിയർ കുപ്പി എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി നേതാവ് പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിനുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ബൈക്കുകളിൽ കറങ്ങി നടന്ന എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൊടിമരങ്ങളും സർക്കാർ അനുകൂല ഫ്ലക്സുകളും തകർത്തു.
ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചാക്കയിൽവച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും നടന്നു. യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഒരു മന്ത്രിയെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിടുന്ന സാഹചര്യവും തലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറി. എന്നാൽ മന്ത്രിക്ക് പരാതിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല.
നേതാക്കൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്
സംഭവത്തിൽ മ്യൂസിയം പൊലീസാണ് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നേമം ഷജീർ, കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഗോപു നായർ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സെയ്ദലി, ശ്യാംലാൽ, അഭിജിത്ത് എന്നിവർക്കും കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറിലധികം പേർക്കുമെതിരെയാണ് ആദ്യ കേസ്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ വേണു, ശ്രീകുമാർ, ഡെന്നി, അശ്വിൻ, ആദിത്യൻ എന്നിവർക്കും കണ്ടാലറിയാവുന്ന എഴുപത്തഞ്ചിലധികം പേർക്കുമെതിരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്.
സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധം
പൊലീസ് നടപടിയിലും കെഎസ്യു ആക്രമണത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് പഠിപ്പുമുടക്കാൻ എസ്എഫ്ഐ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് എല്ലാ ജില്ലാ പൊലീസ് ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊച്ചിയിലും എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു.
എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിന് മുന്നിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് എംജി റോഡ് വഴി ഡിസിസി ഓഫിസിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ച്. കോഴിക്കോട് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാവൂർ റോഡ് ജംങ്ഷനിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനവും നടന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും പൊലീസിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ മുഴക്കിയത്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇപ്പോഴും കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
More Read:- തലസ്ഥാനത്തെ മുൾമുനയിലാക്കി നിശായുദ്ധം; യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്