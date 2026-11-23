അഡി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമന വിവാദം: രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ– യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പോര് മുറുകുന്നു; പരിഹാസ കാർട്ടൂണുമായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ഡിസിസി) നൽകിയ ശുപാർശ പട്ടികയിൽ വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, ഡിസിസി നിർദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നിയമനം ലഭിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കെ. ആർ. കാർത്തികേയൻ
Published : November 23, 2026 at 3:34 PM IST
കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ (APP) നിയമനത്തെച്ചൊല്ലി കാസർകോട് കോൺഗ്രസിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷമാകുന്നു. വിഷയത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപിയുടെ നിലപാടുകളെ പൂർണമായും തള്ളി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. ഇടതുപക്ഷ അഭിഭാഷക സംഘടനയിൽ അംഗമായ അഡ്വ. എ. വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരെ നിയമിച്ചതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ആർ. കാർത്തികേയൻ വ്യക്തമാക്കി.
ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ഡിസിസി) നൽകിയ ശുപാർശ പട്ടികയിൽ വിദ്യാധരൻ നമ്പ്യാരുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, ഡിസിസി നിർദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ നിയമനം ലഭിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കെ. ആർ. കാർത്തികേയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കേസുകൾ വാദിച്ച കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അഭിഭാഷകരെ പൂർണമായും തഴഞ്ഞ്, സിപിഎം അനുകൂല അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ (AILU) അംഗത്തിന് നിയമനം നൽകിയത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമനത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന എംപിയുടെ പരാമർശം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും കാർത്തികേയൻ തിരിച്ചടിച്ചു.
പരിഹാസ കാർട്ടൂൺ വീഡിയോ ചർച്ചയാകുന്നു
പോര് മുറുകുന്നതിനിടെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ പങ്കുവെച്ച പരിഹാസ കാർട്ടൂൺ വീഡിയോ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. 'പാലം കടക്കും വരെ നാരായണ, പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ' എന്ന വാചകത്തോടെയുള്ള വീഡിയോ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സംസാരം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തകരെ മറന്നു എന്ന സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ്.
നിലവിലെ നിയമന പട്ടിക അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ആർ. കാർത്തികേയൻ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനും പരാതി നൽകി. പാർട്ടി കേസ് നടത്തിയ അഭിഭാഷകരെ പോലും അവഗണിച്ചുവെന്നും സിപിഎം അനുകൂലിയെ നിയമിച്ചതിലെ മാനദണ്ഡമെന്തെന്ന് കത്തില് ചോദിക്കുന്നു. ഡിസിസി പരിഗണനയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരാളെപ്പോലും ഉൾപ്പെടുത്താതെ തയാറാക്കിയ പട്ടികയിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച്, പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ അർഹരായ അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം.
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