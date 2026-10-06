തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ പാർക്കിങ് ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടി; പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്, സംഘര്ഷം
അദാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊള്ളയടി ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
By PTI
Published : October 6, 2026 at 2:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ് ഫീസും യൂസർ ഫീസും അമിതമായി വർധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. വിമാനത്താവള കവാടത്തിലെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് അകത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ പ്രവർത്തകർ ടോൾ ഗേറ്റ് ബാരിയറുകൾ അടിച്ച് തകർക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ പണം നൽകാതെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ മാസം ഒന്നിനാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ പാർക്കിങ് നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നത്. അദാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രാജ്യത്തെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇവിടെയും ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടിയത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂറിന് 50 രൂപയും ഒരു മണിക്കൂറിന് 100 രൂപയുമാണ് പുതിയ നിരക്ക്. കാറുകൾക്ക് അരമണിക്കൂറിന് 150 മുതൽ 200 രൂപ വരെയും, ടാക്സി വാഹനങ്ങൾക്ക് എട്ട് മിനിറ്റിന് 180 രൂപയും ഈടാക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെയും സാധാരണക്കാരെയും ഒരുപോലെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുവിടാനും വന്നിറങ്ങുന്നവരെ വിളിക്കാൻ എത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കും ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കും ഈ നിരക്ക് താങ്ങാനാവാത്തതാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലിക്കെത്തുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പോലും ഉയർന്ന പാർക്കിങ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് പകൽക്കൊള്ളയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നെമോം ഷജീർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ ഫീസ് വർധന ഉടൻ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രതിഷേധ മാർച്ച് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിന് മുന്നിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ വലയങ്ങൾ ഭേദിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രവർത്തകർ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് മുകളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കൊടി നാട്ടി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ നീണ്ട ഉന്തും തള്ളും സംഘർഷവുമുണ്ടായി. വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ അമിത നിരക്ക് വർധനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ മേലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക ഭാരം മാറ്റാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെയും വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും പ്രധാന ആവശ്യം.
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