മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ ഗുരുതര സുരക്ഷാവീഴ്ച; ഗേറ്റ് തള്ളിത്തുറന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അകത്ത്, ഉമ്മറത്ത് റീത്ത് വെച്ചു

ചികിത്സാപ്പിഴവുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി. മന്ത്രി ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Published : February 21, 2026 at 8:01 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിൻ്റെ വഴുതക്കാടുള്ള ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അതിക്രമിച്ചുകയറി. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിനും പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളജിനും സമീപമുള്ള കനത്ത സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ തൈക്കാട് ഹൗസിലേക്ക് പൊലീസിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചുകയറിയത്. സാധാരണയായി രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ശേഷം മാത്രം ഇത്തരം സമരങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളപ്പോൾ, ഇതിന് വിപരീതമായി അതിരാവിലെ സംഘടിച്ചെത്തിയ പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ റീത്ത് വച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച വളരെ കുറച്ചു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് ഈ സമയം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പൊലീസുകാർ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തള്ളിക്കയറിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയാനായില്ല. ഈ ഉന്തും തള്ളിലുമാണ് ഗേറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ വളപ്പിലേക്ക് കടന്ന പ്രവർത്തകർ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തെത്തി സമരം നടത്തി.

ഏതാണ്ട് 70 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസും സമീപത്തായി കൻ്റോൺമെൻ്റ്, തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കോ പൊലീസിനോ ഈ നീക്കം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു മന്ത്രിയുടെ വസതിക്കകത്ത് കടന്നുകയറി ഇത്തരത്തിൽ റീത്ത് വച്ചുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വസതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പത്തനംതിട്ടയിൽ രാവിലെ 8.45ന് നടക്കേണ്ട യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അവർ നേരത്തെ തന്നെ യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു.

മരണവീടായി മന്ത്രിമന്ദിരം ആശുപത്രികൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവനെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറുകയാണെന്നും അതിനാൽ മന്ത്രിയുടെ വസതി മരണവീടായി മാറിയെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ റീത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ സമരം വെറുമൊരു സൂചനയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നേമം ഷജീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. കോഴിക്കോട് യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് മുതൽ ആലപ്പുഴയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവുകൾ വരെ ഷജീർ അക്കമിട്ട് നിരത്തി.

ഒമ്പത് വയസുകാരിയുടെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടതും, പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം മലം വിസർജിക്കുന്നത് മൂത്രനാളിയിലൂടെയാകുന്നതുമായ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും മന്ത്രി കേമത്വം ചമഞ്ഞ് കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്വന്തം കീഴിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങാൻ പോലും ഗതിയില്ലാത്ത വകുപ്പായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് രാജി വയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തുടരുന്ന പ്രതിഷേധം ഓരോ വീഴ്ചയുണ്ടാകുമ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്നും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സ്ഥിരം പല്ലവി പാടുന്നതല്ലാതെ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവും കലർന്ന ഭാഷ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും അടിയന്തരമായി മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിറ്റൗട്ടിൽ റീത്ത് വച്ചുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നേമം ഷജീർ നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തയ്യാറായില്ല. ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കരിങ്കൊടിയും മറ്റ് കൊടികളുമേന്തി മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി അവർ ധർണ തുടരുകയും ഗേറ്റിൽ കരിങ്കൊടി കെട്ടിത്തൂക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിക്കുകയും കൂടുതൽ പൊലീസുകാരെ അടിയന്തരമായി സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഉണ്ടായേക്കും.

