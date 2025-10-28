പിഎം ശ്രീ വിവാദം: സിപിഐയെയും സമരത്തിന് ക്ഷണിക്കുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്; നവംബർ ഒന്നിന് ലോങ്ങ് മാർച്ച്
ഇലക്ഷന് മുന്നില്കണ്ട് സിനിമാനടന്മാരെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ട് മാത്രമാണെന്നും ജനീഷ്
Published : October 28, 2025 at 1:05 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 1:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പി എം ശ്രീ വിവാദത്തിൽ സിപിഐയെയും സമരത്തിന് ക്ഷണിക്കുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒ ജെ ജനീഷ്. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് കത്ത് നൽകുമെന്നും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനീഷ് പറഞ്ഞു. നവംബർ 1 ന് 'കേരളത്തെ ഒറ്റിയവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നടത്തുന്ന ലോങ്ങ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എഐവൈഎഫിനേയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ജനീഷ് പറഞ്ഞു.
പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാനം ഒപ്പ് വെച്ചതിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര സർക്കാർ സ്വഭാവത്തെ ഒറ്റ് കൊടുത്തു. കൂട്ട് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. ഇതു കുട്ടിക്കളിയല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മനസ്സിലാക്കണം. അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനവും കരിക്കുലവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത്. അവരുടെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾതന്നെ എതിർത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയത്.
സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ എഐഎസ്എഫിനേയും എഐവൈഎഫിനേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നവംബർ ഒന്നിന് സർക്കാരിൻ്റെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രഖ്യാപനത്തിന് ആത്മാർഥത വേണം. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രഖ്യാപനത്തെ പിആർ വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഇലക്ഷന് മുന്നില്കണ്ട് സിനിമാനടന്മാരെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ട് മാത്രമാണെന്നും ജനീഷ് ആരോപിച്ചു.
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയാണ്. എന്നാൽ പൊതുപ്പണം ചെലവഴിച്ചുള്ള പ്രചരണം തികഞ്ഞ പാപ്പരത്വമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങളടക്കം നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വയനാട് വീട് നിർമാണം വൈകിയത് സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണം, പാർട്ടി 5 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു
വയനാട് വീട് നിർമാണം വൈകിയത് സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണമാണെന്നും പാർട്ടി 5 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും ഒ ജെ ജനീഷ് പറഞ്ഞു. എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട് എന്ന നിലയില് 30 വീടുകൾ നിർമിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പണം പിരിക്കാതെ വിവിധ ചലഞ്ചുകൾ നടത്തിയാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തിയത്. പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് ഭൂമി സർക്കാർ അനുവദിക്കുമെന്ന് വാക്കാൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് പണം കൈമാറിയാൽ മതിയെന്നായി. പിന്നീട് പാർട്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി.
ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഏക്കർ വീതമുള്ള രണ്ടു സെറ്റ് ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസങ്ങളുണ്ട്. ഫണ്ട് പിരിവിൽ പല കീഴ് ഘടകങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. ആറ് മാസം കൊണ്ടു വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനിയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണമാണ് സമയം കൂടിപ്പോയത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോടി 5 ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചു. ബാക്കി പേപ്പർ വർക്കുകൾ നടന്നു വരികയാണ്. വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ജനീഷ് പറഞ്ഞു.
