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കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം; ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെതിരെ കേസ്

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി. രാഹുലിൻ്റെ തളിപ്പറമ്പ് പൂക്കോത്ത് നടയിലുള്ള വീടിനുനേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം

Youth Congress HOUSE ATTACK AT Thaliparamba DYFI kerala police
Representational image (Getty image)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 11:09 AM IST

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കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം. മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അക്രമികൾ അടിച്ചുതകർത്തു. സംഭവത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

വാഹനങ്ങൾ അടിച്ചുതകർത്തു
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി. രാഹുലിൻ്റെ തളിപ്പറമ്പ് പൂക്കോത്ത് നടയിലുള്ള വീടിനുനേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് അഖിൽ എം.സി, കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റൊരാൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഖിലിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെയാളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

രാത്രി വൈകി രാഹുലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ അഖിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളും വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾ വീടിൻ്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിത്തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലിനോട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവരാൻ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ, വീട്ടുകാർ ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ അക്രമികൾ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് ജീറ്റോ മഹീന്ദ്ര മിനി ലോറികളുടെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസുകൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും അവിടെനിന്നും തിരിച്ചുപോയെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾക്ക് പുറമെ വീടിനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിലധികം നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അഖിലിനെതിരെയും മറ്റൊരാൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തത്. അതിക്രമിച്ചുകയറൽ, സ്വത്തിന് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ആണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തുടരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുമായി ഈ ആക്രമണത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് മർദിച്ചതിൽ കേരളത്തിലുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

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നിരവധി നേതാക്കളും സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾക്ക് നേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വീടിനുനേരെയും ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാല പട്രോളിങ് ഉൾപ്പെടെ കർശനമാക്കാനും പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കാനുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനം.

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TAGGED:

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KERALA POLITICAL CLASH
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