ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ പ്രതിഷേധം; മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൈയേറ്റ ശ്രമം
ഇരിങ്ങാലക്കുട ഐടിയു ബാങ്ക് നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം നടന്നത്.
Published : August 15, 2026 at 6:56 PM IST
തൃശൂർ: സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൈയേറ്റ ശ്രമം. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഐടിയു ബാങ്ക് നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്മ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയാണ് കൈയേറ്റം ചെയ്തത്.
രാവിലെ നഗരസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിക്ഷേപ കൂട്ടായ്മ്മ ദേശീയ പാതകകളുമായി നിവേദനം നൽകാൻ റാലിയായി എത്തിയത്. സ്ത്രീകളും വയോധികരും അടക്കം നൂറ് കണക്കിന് പ്രവര്ത്തകരാണ് റാലിയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
പാര്ക്കിന് സമീപത്ത് വച്ച് സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തില് പൊലീസ് റാലി തടഞ്ഞു. സമാധാനപരമായി റാലി നയിച്ച് എത്തിയ നിക്ഷേപകരെ നഗരസഭയിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിടാന് പൊലീസ് തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ചെയർമാൻ എംപി ജാക്സൺ ഐടിയു ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്താണ് കോടികളുടെ തിരിമറി ബാങ്കിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായി നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതിഷേധം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നടന്നുവരികയാണ്. നിരവധി പേർക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്.
കൃത്യമായ ഈട് വാങ്ങാതെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും വായ്പ്പകൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ബാങ്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിട്ടത്. ഇതേ തുടർന്ന് ബാങ്കിൽ ആർബിഐ നിയന്ത്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
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ഇതിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് നഗരസഭ കവാടത്തില് തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുമണിക്കൂറോളം പൊലീസുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും സമരക്കാരെ കയറ്റിവിടാന് സിഐ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതിനിടയില് നഗരസഭ ചാര്ജുള്ള നഗരസഭ ക്ലീന് സിറ്റി മാനേജര് ബേബിയെ സിഐ സമരക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി നിവേദനം നല്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവര് സമ്മതിച്ചില്ല.
എല്ഡിഎഫ് കൗണ്സിലര് പിവി ശിവകുമാറും വിഷയത്തില് ഇടപെട്ടു. ഏറെ നേരത്തെ സമവായ ചര്ച്ചകര്ക്ക് ശേഷം അവധി ദിനത്തില് നഗരസഭ ചാര്ജ്ജ് ഉള്ള നഗരസഭ ക്ലീന് സിറ്റി മാനേജര് ബേബിക്ക് നിവേദനം സമര്പ്പിക്കാന് മൂന്ന് പേര്ക്ക് പൊലീസ് അനുമതി നല്കി. നിവേദനം നല്കി തിരികെ മടങ്ങിയ നിക്ഷേപകര്ക്ക് നേരെ നഗരസഭ കവാടത്തില് തമ്പടിച്ചിരുന്ന കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കൂവി വിളിക്കുകയും പ്രകോപനപരമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് പകര്ത്തിയ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര്കൈയേറ്റ ശ്രമം നടത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് എത്തിയാണ് സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കിയത്. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ നടന്ന കൈയേറ്റ ശ്രമത്തില് റൂറല് എസ്പിയ്ക്ക് പരാതി നല്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രസ് ക്ലബ്ബ്.
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