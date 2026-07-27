യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം; യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് അഭിജിത്തിന് സാധ്യത
ഒജെ ജനീഷ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ സ്പോർട്സ് യുവജനകാര്യ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വീണ്ടും അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്.
Published : July 27, 2026 at 4:47 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്യു സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് സംഘടനകളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വമുള്ളത്. നിലവിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ഒജെ ജനീഷ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ സ്പോർട്സ് യുവജനകാര്യ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വീണ്ടും അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കെഎസ്യുവിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. നിലവിൽ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ പ്രായപരിധി പിന്നിട്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ശുഷ്ക്കമായ കെഎസ്യുവിന് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പുതുജീവൻ നൽകാനാണ് നീക്കം.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പ്രായപരിധി 36 വയസ്: കെഎസ്യുവിൽ 27
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സംഘടനാ പദവി വഹിക്കാനുമുള്ള പ്രായപരിധി 36 വയസാണ് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കെഎസ്യുവിൽ ഇത് 27 വയസാണ്. നിലവിൽ രണ്ട് സംഘടനകളുടെയും ഭാരവാഹികൾ പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ഒജെ ജനീഷിന് 37 വയസുണ്ട്. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് 30 വയസും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ രണ്ട് സംഘടനകളുടെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ സമൂല മാറ്റമാവുമുണ്ടാവുക.
2023 ഡിസംബറിലാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ചുമതലയേറ്റത്. 53,398 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു വിജയം. രാഹുൽ 2,21,986 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ 1,68,588 വോട്ടുമായി അബിൻ വർക്കി രണ്ടാമതെത്തി. കായംകുളം നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായ അരിത ബാബു 31,930 വോട്ടുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പിന്നീട് ലൈംഗികാപവാദ കേസിൽപ്പെട്ടതോടെ പാലക്കാട് എംഎൽഎ കൂടിയായിരുന്ന രാഹുൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഒജെ ജനീഷ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. അഞ്ച് ഉപാധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്നു അന്ന് സംഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ അരിത ബാബു, വിഷ്ണു, സുനിൽ പന്തളം, വൈശാഖ് ദർശൻ, പിഎസ് അനുതാജ് എന്നിവർ തത്സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.
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ജനീഷ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായപ്പോൾ ഷിബിന, ജിന്നാസ് ജിൻഷാദ് എന്നിവർക്കൊപ്പം അബിൻ വർക്കിയെയും കെഎം അഭിജിത്തിനെയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ അഭിജിത്ത് മാത്രമാണ് പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്രമാദിത്വമാണുള്ളത്.
കെഎസ്യുവിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : അവസാനം നടന്നത് 2017ൽ
ഏറ്റവും അവസാനം കെഎസ്യുവിൽ 2017ലാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അന്ന് കെഎം അഭിജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് നിലവിൽ വന്നത്. അതിന് ശേഷം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് 2026ലാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഭാരവാഹികൾ മുഴുവൻ മാറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുമെന്നും അത് സംഘടനയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയർത്തുന്ന വാദം. നിലവിൽ കെഎസ്യുവിന് നാല് ഉപാധ്യക്ഷന്മാരാണുള്ളത്. മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ്, യദുകൃഷ്ണൻ, ആൻസെബാസ്റ്റിയൻ, അരുൺ രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവരടക്കം എല്ലാവരും പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡത്തിൽ പുറത്താവും.
സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ മുഴുവൻ പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ തട്ടി പുറത്താവുമ്പോൾ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരിൽ ചിലർക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. എന്നാൽ 27 വയസാണ് പ്രായപരിധിയെങ്കിലും നിലവിൽ 27 വയസുള്ളവർക്ക് ഒരവസരം കൂടി നൽകണമെന്ന വാദവും കെസി പക്ഷം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ആറ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ കെസി പക്ഷത്താണ്. എ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം നാല് അധ്യക്ഷന്മാരും നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ വിഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കെ സുധാകരനൊപ്പവുമാണ്.
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