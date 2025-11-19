ETV Bharat / state

'എന്നും എപ്പോഴും പാർട്ടിയാണ് വലുത്' പോസ്റ്റിട്ട് 3 ദിവസത്തിനകം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിജെപിയിൽ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.

അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടനെ ബിജെപി സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
Published : November 19, 2025 at 11:52 PM IST

പത്തനംതിട്ട: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടിയിൽ (ബിജെപി) ചേർന്നു. സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ എത്തിയത്. 'എന്നും എപ്പോഴും പാർട്ടിയാണ് വലുത്' എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് അദ്ദേഹം മറുകണ്ടം ചാടിയത്.

ബിജെപി പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ വിഎ സൂരജ് ഷാൾ അണിയിച്ച് അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള അഖിൽ കുറച്ചുനാളായി കോൺഗ്രസുമായി അകന്നുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് (ETV Bharat)

ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ മറുകണ്ടം ചാട്ടം

'എന്നും എപ്പോഴും പാർട്ടിയാണ് വലുത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകമാണ് അഖിൽ മറുകണ്ടം ചാടിയത്. ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് വരെ അഖിൽ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല പോസ്റ്റുകൾ തുടർച്ചയായി ഇട്ടിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിനും മല്ലപ്പള്ളി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് (ETV Bharat)

കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി വോട്ടഭ്യർഥിച്ചുള്ള നിരവധി പോസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതിന് ഒൻപത് മണിക്കൂർ മുൻപ് അവസാനമായി അഖിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റും കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കായി വോട്ടഭ്യർഥിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവും പദവികളും

മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ കെഎസ്‌യുവിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച അഖിൽ, പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിവിധ പദവികളിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മല്ലപ്പള്ളി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ്, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സംഘടനാപരമായ പല സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലും അഖിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു.

അഖിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട യുഡിഎഫ് പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ലാ തലത്തിലെ നേതാക്കളുമായി, അഖിലിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്നതാണ് പ്രധാനമായും അഖിലിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ നിർദേശിച്ച ചില സ്ഥാനാർഥികളെ പാർട്ടി നേതൃത്വം തഴഞ്ഞെന്നും, സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അവഗണിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം അടുത്ത അനുയായികളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ അവഗണനയാണ് പാർട്ടി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ അഖിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത് (ETV Bharat)

കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് അഖിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ ഉന്നയിച്ചത്. കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും, യുവ നേതാക്കൾക്ക് വളർന്നുവരാനുള്ള അവസരം പാർട്ടി നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിയിലെ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് താത്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ഇനി സാധ്യതയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ താൻ ആകൃഷ്ടനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി തനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അഖിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

