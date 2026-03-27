മദ്യ ലഹരിയിൽ യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം; സ്വന്തം കാറിൻ്റെ ചില്ല് അടിച്ച് തകർത്തു, യാത്രക്കാര്ക്കു നേരെ അസഭ്യം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ബാറിലിരുന്ന യുവാക്കളാണ് പ്രശനമുണ്ടാക്കിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പരാക്രമം നടത്തിയത് വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : March 27, 2026 at 1:35 PM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം വാണിയംകുളത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ എത്തിയ യുവാവിൻ്റെ പരാക്രമം. സ്വന്തം കാറിൻ്റെ ചില്ലുകൾ തല്ലി തകർത്തു. രക്തകറ നിറഞ്ഞ കാറുമായി വഴിയിൽ തങ്ങുകയും യാത്രക്കാരെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഇയാളെ പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.
ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം. വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ബാറിലിരുന്ന യുവാക്കളാണ് പ്രശനത്തിന് പിന്നിൽ. ഇവർ വാക്കുതർക്കത്തിന് ശേഷം വാഹനവുമായി വാണിയംകുളം മാന്നന്നൂർ റോഡിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. മദ്യലഹരിയിൽ അമിതവേഗത്തിൽ എത്തിയ കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡരികിലുള്ള കിള്ളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലെ മതിലിൽ ഇടിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു.
പിന്നിലെത്തിയ ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ ഇത് കണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മറ്റേയാൾ പുറത്തിറങ്ങി പരാക്രമം കാട്ടുകയായിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെ യുവാവ് അസഭ്യം വിളിക്കുകയും മദ്യലഹരിയിൽ സ്വന്തം കാറിൻ്റെ ചില്ലുകൾ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കാറിൽ മൊത്തം രക്തക്കറ പുരണ്ട നിലയിലായിരുന്നു. യുവാവ് പരാക്രമം സൃഷ്ടിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് റോഡരികിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി. പിന്നീട് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് എത്തി യുവാവിനെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് പരാക്രമം നടത്തിയതെന്ന് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
