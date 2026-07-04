ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ: എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്
കൊല്ലത്ത് വീണ്ടും എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്. 13.480 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തു. പ്രതി വലയിലായത് ഓപ്പറേഷന് തൂഫാനിടെ.
Published : July 4, 2026 at 8:15 PM IST
കൊല്ലം: മാരക മയക്ക് മരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്. ചവറ സ്വദേശി ഉമേഷ് ലാലാണ് (37) പിടിയിലായത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇയാള് അറസ്റ്റിലായത്.
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന് തൂഫാനിടെയാണ് എംഡിഎംഎയുമായി ഇയാള് അറസ്റ്റിലായത്. 13.480 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ഇയാളില് നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. ദി നാർക്കോ ഹണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഉമേഷിന്റെ പക്കല് ലഹരി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംഡിഎംഎയുമായി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായ യുവാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉമേഷിന് കുരുക്ക് വീണത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1.05 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് എന്നയാള് പിടിയിലായിരുന്നു. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നാണ് ഉമേഷിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.
ആഢംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനായാണ് ഉമേഷ് ലഹരി മരുന്ന് വില്പ്പന ആരംഭിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവില് നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മയക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി ചവറയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ഉയർന്ന വിലയിൽ വിതരണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു പ്രതി. ഇതിനിടെയാണ് ഇയാള്ക്ക് കുരുക്ക് വീണത്.
നേരത്തെയും രണ്ട് പേര് അറസ്റ്റില്: കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മയക്ക് മരുന്നുമായി യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 22.48 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായാണ് യുവാക്കള് അറസ്റ്റിലായത്. അയത്തിൽ ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള കട്ടവിളസലമത്ത് നഗറിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് സംഘം യുവാക്കളെ പിടികൂടിയത്. എംഡിഎംഎ ഉപയോഗത്തിനൊപ്പം ഇവര് വില്പ്പനയും നടത്തിയിരുന്നു. സ്കൂള്-കോളജ് വിദ്യാര്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു വില്പ്പന.
പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് പൊലീസ്: ലഹരി മരുന്ന് ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലഹരിമരുന്ന് വിൽപ്പന, ഉപയോഗം, കടത്ത് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഹേമലത എം. അറിയിച്ചു.
നർക്കോട്ടിക് സെൽ എസിപി റോബർട്ട് ജോണി, കരുനാഗപ്പള്ളി എസിപി സി.ജോൺ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉമേഷിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. എസ്.ഐ കണ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചവറ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്.ഐ സന്തോഷ്, എസ്.സി.പി.ഒ ഹരിലാൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘവും ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 347 എൻഡിപിഎസ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയതിന് 205 കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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