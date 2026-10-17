കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചമഞ്ഞ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം; ഒടുക്കം ലക്ഷങ്ങള് കൈക്കലാക്കി മുങ്ങി, യുവാവിനെതിരെ കേസ്
വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യുവതിയില് നിന്നും പണം തട്ടിയ കേസില് യുവാവിനെതിരെ കേസ്. 16 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇയാള് തട്ടിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകള് വെറേയും.
Published : October 17, 2026 at 6:15 PM IST
പാലക്കാട്: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി യുവതിയില് നിന്നും ലക്ഷങ്ങള് തട്ടിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്. മലപ്പുറം മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷിബിലിയാണ് (30) അറസ്റ്റിലായത്. പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്.
മാട്രിമോണി സൈറ്റുകൾ വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും സ്ത്രീകളെ പരിചയപ്പെട്ട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി. ഇത്തരത്തില് തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണവും സ്വര്ണവുമെല്ലാം ആഢംബര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയില് നിന്നും 16 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇയാള് കൈക്കലാക്കിയത്.
താന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇയാള് യുവതിയില് നിന്നും പണം തട്ടിയത്. മാട്രിമോണിയിലും സോഷ്യല് മീഡിയയിലും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞാണ് വ്യാജ പ്രൊഫൈല് നിര്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാട്രിമോണിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഷിബിലി പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ യുവതിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും ഏറെ സൗഹൃദത്തിലാകുകയും ഇയാള് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കുകയുമായിരുന്നു.
ഇയാളുടെ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച യുവതി ഇയാള് ആവശ്യപ്പെട്ട പണം കൈമാറി. പണം കൈമാറിയതിന് പിന്നാലെ ഏതാനും ദിവസങ്ങള് ഇയാളെ ബന്ധപ്പെടാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് പരാതിക്കാരിക്ക് സംഭവം മനസിലായത്. ഇതോടെ പട്ടാമ്പി പൊലീസില് പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് സമാനമായ മറ്റൊരു കേസില് അറസ്റ്റിലായ ഇയാള് പെരിന്തല്മണ്ണ ജയിലില് നിന്നും തടവ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങിയതായി വിവരം ലഭിച്ചു. ജയില് മോചിതനായി തടവില് നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി വീണ്ടും വലയിലായത്.
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വെറേയും നിരവധി കേസുകള്: വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഇയാൾക്കെതിരെ സമാനമായ 10 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ മാത്രം 1 കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതോടെ തുക ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
വധുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കല്: സോഷ്യല് മീഡിയയിയലൂടെയും മാട്രിമോണിയിലൂടെ പലരുടെ പ്രൊഫൈല് പരിശോധിക്കുന്ന ഇയാള് വിവാഹമോചിതരെയും വിധവകളെയുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നാലെ സൗഹൃദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇയാള് പല ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് യുവതികളില് നിന്നും പണം ആവശ്യപ്പെടും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയും നേരിട്ടുമാണ് ഇയാൾ പണം വാങ്ങിയിരുന്നത്. പണം ലഭിച്ചാല് പിന്നീട് ഇയാള് മുങ്ങുകയും ചെയ്യും.
സ്ത്രീകള് ജാഗ്രത പാലിക്കണം:
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ചമഞ്ഞും നടത്തുന്ന ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ സ്ത്രീകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പട്ടാമ്പി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ വഴി പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ പശ്ചാത്തലം പൂർണമായും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ സമീപിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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