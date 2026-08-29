ഐപിഎസ് ട്രെയിനിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കി; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ടു , പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
Published : August 29, 2026 at 8:49 PM IST
കോട്ടയം: ഐപിഎസ് ട്രെയിനി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ഗർഭിണിയാക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവിനെ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വടവതൂർ സ്വദേശിയായ ആദിത്യൻ പി. കിഷോർ (21) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.
സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി പെൺകുട്ടിയുമായി പരിചയപ്പെട്ട പ്രതി, താൻ ഐപിഎസ് ട്രെയ്നി ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചുമാണ് പെൺകുട്ടിയുമായി അടുത്തത്. തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയതായും, പിന്നീട് പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച കാലയളവിലും പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
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സംഭവസമയത്ത് പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെന്ന് പ്രതിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നതും വ്യക്തമാണ്. പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സാബു മാത്യു കെ.എം. ഐപിഎസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഡിവൈഎസ്പി അനീഷ് കെ.ജി.യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്.എച്ച്.ഒ അനൂപ് ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐ ഗിരീഷ് കുമാർ വി എസ്, പ്രൊബേഷണല് എസ്ഐ അതുൽ , എസ്സിപിഒ മാരായ അരുൺ കുമാർ എം വി, രൂപേഷ് ടി കെ, സി പി ഒ മനോജ് കെ എം എന്നിവർ അടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ആറു മാസം മുൻപ് കൈതേപ്പാലം ബാറിൽ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇയാളെ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ പത്തനംതിട്ട കീഴ്വായ്പൂരിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ വഞ്ചന കേസ് നിലവിലുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിലും ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വ്യാജ വ്യാജവിലാസമുപയോഗിച്ച് പ്രതി മുൻപും നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വ്യാജ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയതടക്കം നിരവധി കേസുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ. പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ (POCSO) അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
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