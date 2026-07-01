ഡ്രൈഡേ യിൽ അനധികൃത മദ്യ കച്ചവടം യുവാവ് പിടിയിൽ
18.5 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു.
Published : July 1, 2026 at 8:48 PM IST
കോട്ടയം: ഡ്രൈഡേ യിൽ അനധികൃത മദ്യ കച്ചവടം യുവാവ് പിടിയിൽ. രാമപുരം നെല്ലിക്കൽ വിട്ടിൽ ഡെന്നീസ് (30 ) ആണ് പിടിയിലായത്. 18.5 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു.
സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച് മദ്യ കച്ചവടം നടത്തി വരവേയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ഇന്ന് പാലാ രാമപുരത്ത് എക് സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധയിലാണ് ഡെന്നീസ് പിടിയിലായത്. മദ്യം കൊണ്ടു വന്ന വാഹനവും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു.
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അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനന്ദ് രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. പാലായിലും രാമപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായി അനധികൃതമായ വിദേശ മദ്യം വിൽപന നടക്കുന്നതായി എക്സൈസ് സംഘത്തിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്തെ എക്സൈസ് സംഘം നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു
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ഇതിനിടെയാണ് സ്കൂട്ടറിൽ പ്രതി മദ്യവുമായി കച്ചവടത്തിന് എത്തിയത്. തുടർന്ന് സാഹസികമായി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം നൗഷാദ്, ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ അഫ്സൽ കെ, പ്രവീൺ ശിവാനന്ദ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ദീപക് സോമൻ, ജിഷ്ണു ശിവൻ, യേശുദാസ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസ് ഡ്രൈവർ ബിബിൻ ജോയിഎന്നിവരടങ്ങിയസംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.