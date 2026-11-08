വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പുഴയിൽ ചാടി; അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി പൊലീസ്
വിരാജ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കർണാടക കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവ് ബസിൽനിന്നിറങ്ങി ഓടിയത്.
Published : November 8, 2026 at 1:42 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ കൂട്ടുപുഴയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കഞ്ചാവുമായി പുഴയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പൊലീസും എക്സൈസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി. രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് കണ്ണൂർ മർക്കാർകണ്ടി സ്വദേശി അലിഷൻ ഫായിസിനെ (25) കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
യുവാവിനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കരിക്കോട്ടക്കരി എസ്ഐ ജോസ് പി ജോസിൻ്റെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു. വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ പൊലീസുകാരുടെയും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച (നവംബർ 7) രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വിരാജ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കർണാടക കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവ് ബസിൽനിന്നിറങ്ങി ഓടിയത്. പൊലീസും പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കിലും ഇയാൾ പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.
ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പിടികൂടി
പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ പുഴയുടെ മറുകരയിലെത്തി രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാൽ പൊലീസുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മറുകരയിലെത്തി ഇയാളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ വീണ്ടും ഇയാൾ പുഴയിലേക്ക് ചാടി മറുകരയിലേക്ക് നീന്തി. ഒഴുക്കുള്ള പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ കല്ലിൽ കയറിയിരുന്ന് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസും എക്സൈസും നാട്ടുകാരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പലതവണ ഇയാൾ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനുശേഷം സാഹസികമായാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എക്സൈസ് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓടി പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു എന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ കെ എ ഷാജി പറയുന്നു. പൊലീസും എക്സൈസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് അതിസാഹസികമായിട്ടാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പൊലീസിൻ്റെയും എക്സൈസിൻ്റെയും കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എംഡിഎംഎ പോലുള്ളവ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ എസ്ഐക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈൽ ഫോണും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറക്കാപ്പണമെന്നതാണ് നിലവിലെ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എസ്ഐയ്ക്ക് പരിക്ക്
പാലത്തിൽ ബാഗും ചെരുപ്പും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് യുവാവ് പുഴയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത്. പുഴയിലേക്ക് ചാടുന്നതിനിടയിൽ എസ്ഐ ജോസ് പി ജോസിന് യുവാവിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ പിടികിട്ടിയെങ്കിലും വരുതിയിലാക്കാനായില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് എസ്ഐയുടെ കൈയ്ക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റത്. ഇയാളുടെ ബാഗിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 90 ഗ്രാമോളം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് എക്സൈസ് ചെക്പോസ്റ്റിലെത്തിച്ച് ദേഹപരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കൂടുതൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനായില്ല.
എംഡിഎംഎ നശിപ്പിച്ചു
യുവാവിൻ്റെ കൈവശം എംഡിഎംഎ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പുഴയിൽ ചാടുന്നതിനിടെ ഇത് നശിപ്പിച്ചിരിക്കാമെന്നുമാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം. വളപട്ടണം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കേസും ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്. പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എക്സൈസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ഇരിക്കൂർ എസ്ഐ എൻ എ സദാനന്ദൻ, അഡീഷണൽ എസ്ഐമാരായ കെ ഷാജി, സാജു, പ്രതീഷ് എന്നിവരും എക്സൈസ് സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും പിടികൂടൽ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പായം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആൻ്റോ പടിഞ്ഞാറേക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
Also Read: കല്ലും മെറ്റലും എം-സാൻഡും കിട്ടാനില്ല, കേരളത്തിലെ നിര്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയില്, കാരണം തമിഴ്നാട്