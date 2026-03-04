ETV Bharat / state

''തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം... ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി''; വനിതാ ദിനത്തിൽ മനസ് തുറന്ന് പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗരസഭാധ്യക്ഷ

Diya Pulikkakandam opens up to ETV Bharat on Womens Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 4, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
കോട്ടയം: പലായ്ക്ക് അൽപം കൂടി ചെറുപ്പം പകർന്ന ജെൻസി ചെയർ പേഴ്‌സണെ പെട്ടന്നാരും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗര മാതാവായ 21 കാരി ദിയാ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം. ഏറെ നാടകീയതയ്‌ക്കൊടുവിൽ നഗര സഭയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയ നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ തുക്കത്തിൽ മനസ് തുറക്കുകയാണ്. ഈ വനിതാ ദിനവാരത്തിൽ മലയാളികള്‍ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തയാളുകൂടിയാണ് ദിയാ ബിനു പുളിക്കകണ്ടം.

മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക, സ്ത്രീകൾ സുസ്ഥിരമായ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ വനിതാ ദിന സന്ദേശം. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)ൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള നഗരസഭ ആധിപത്യത്തിന് തിരശീലയിട്ട ദിയയുടെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്ന് വരവും യാത്രയുമൊന്നും അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

പ്രായത്തിനപ്പുറം വനിത എന്ന നിലയിലും ദിയ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ വാചാലയാകുന്നു. 2026ലും വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണമായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണമായി എന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നാണ് ദിയയുടെ മറുപടി. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. സ്‌ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പലതാണ്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ഇതിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

കേരളവും ഇന്ത്യയും സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിത ഇടമാണ് എന്നന് പറയുമ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ പലതാണ്. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് എല്ലായിടത്തും നീതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാവധാനം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം പരിരക്ഷ എന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടെന്നും ദിയ പറയുന്നു.

Youngest Municipal Chairperson Diya Pulikkakandam opens up to ETV Bharat on Womens Day (ETV Bharat)

പൊതുവേ രാഷ്ട്രീയത്തേയും നേതാക്കളേയും പുഛത്തോടെയും അവജ്ഞയോടെയും കാണുന്നവരാണ് ജെന്‍സികള്‍ . എങ്ങനെയാണ് ദിയ അവരില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തയാകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള നിലപാടെന്താണ്. ഭരണമായാലും വികസനമായാലും എല്ലാം രാഷ്‌ട്രീയമാണ് കേരളത്തില്‍. നഗരസഭാ ചെയര്‍പേഴ്‌സണെന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണ നിര്‍വഹണത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകള്‍ തടസമാവുന്നുണ്ടോ. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന പല നേതാക്കളുടേയും റക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്തു കൊണ്ടാണ് ദിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുന്‍സിപ്പല്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണായത്.

പുതുമുഖം എന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിനപ്പുറം എന്ത് പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് യുവ മേയറുടെ ഭാഷ്യം. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പഠിചാൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വസമുണ്ടെന്നാണ് ദിയ പറയുന്നത്. സഹ പ്രവർത്തകർ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനരംഗവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയർ പേഴ്‌സൺ എന്ന പദവി മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി എംബിഎയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദിയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. എന്നാൽ അക്കാദമിക് പഠനം ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മേയർ പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ദിയ ഇത്ര നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുമെന്ന് കരുതിയല്ലെന്നും പറയുന്നു. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെയർ പേഴ്‌സൺ എന്ന പദവി ലഭിച്ചതിലെ സന്തോഷവും ദിയ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്.

''സ്റ്റാർ പദവിയിലുമപ്പുറം വലിയ ചുമതലയായി കാണുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസിലാകാൻ കഴിയുന്നു. സമപ്രായക്കാരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും എന്തെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഈ പദവി ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വേഗം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട്'' - ദിയ പറയുന്നു.

Youngest Municipal Chairperson Diya Pulikkakandam (ETV Bharat)

തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ?

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയെന്നതാണ് അതിപ്രധാനം. ഒരുപാട് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. പാഷൻ മാത്രം പോര, സർവ്വീസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ജോലിയെ കാണുന്നത്. ഒരു പൗരന് രാഷ്ട്രീയ ബോധം വേണം. വോട്ട് ചെയ്യണം, രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്ന ജെൻ സി തലമുറയുടെ വീക്ഷണത്തോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും പറഞ്ഞു വയ്‌ക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായം കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. അഭിപ്രായ രാഷ്ട്രീയ അവബേധം വേണമെന്നും മേയർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

പരിചയക്കുറവ് പ്രതിസന്ധിയായോ?

ഭരണ രംഗത്തെ പരിചയ കുറവ് വിഷമിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അച്ഛൻ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം 20 വർഷമായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. പരിചയ സമ്പന്നരായ മറ്റുള്ളവരും ചുറ്റിലുമുണ്ട്. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വില നൽകുന്നു. അതിനാൽ മുന്നാട്ട് പോകുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല.

മേയർ എന്ന നിലയ്‌ക്കും വനിത എന്ന നിലയ്‌ക്കും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. സാവധാനം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടെന്നും ദിയ പറഞ്ഞു. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് പോവേണ്ടിവരുന്നു. നാട്ടിൽ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ദിയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ നഗരഭരണം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ധാരാളമാണ്. മാലിന്യ സംസ്‌കരണം ഒരു പ്രശ്‌നമായി നിൽക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബോധവത്കരണം വേണം. ഭാവിയിൽ അവരെ ഇവ ബാധിക്കുമെന്ന അറിവ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ക്ലീൻ സിറ്റി ആകുന്നതിന് ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ച്ചർ ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് വേണമെന്നും ദിയ പറയുന്നു.

അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ ഭാവി

അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോള്‍ ഒന്നും പറയാനാവില്ലെന്നാണ് ദിയ പറയുന്നത്. പഠനം തുടരണമെന്നുണ്ട്. രണ്ട് വർഷം നല്ല ചെയർ പേഴ്‌സണാകുക. ശേഷിച്ച മൂന്ന് വർഷം നല്ല കൗൺസിലറായി ഇരിക്കുക എന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൂടാതെ വിദ്യാർഥി രാഷ്‌ട്രീയം വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്റ്റുഡൻ്റസ് പൊളിറ്റിക്‌സ് വേണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വരണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. താൻ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിമർശനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. ചെറിയ വിമർശനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയും. മറ്റുള്ളവയെ സമചിത്തതയോടെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ എല്ലാവരുമായി നല്ല സഹകരണത്തിൽ പോകുന്നു. ഇഷ്‌ടത്തോടെ സമീപിച്ചാൽ എന്ത് കാര്യവും ഈസിയാണെന്നും ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ദിയ പറഞ്ഞു വയ്‌ക്കുന്നു.

Youngest Municipal Chairperson Diya Pulikkakandam (ETV Bharat)

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേലുള്ള ഇറാൻ അക്രമണം

പ്രവാസി കൾ കൂടുതലുള്ള ഏരിയയണ് പാലാ. വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്നവരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. നിലവിൽ പരിമിതികള്‍ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വെള്ളപൊക്കമാണ് നഗരം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം. ബ്ളോക് മാറ്റി മഴക്കാലത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. പിന്നെയും മീനച്ചിലാറ്റിൽ മാലിന്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. ഒരു മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതി ഇല്ലാത്തത് പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണെന്നും യുവ മേയർ ദിയ പുളിക്കകണ്ടം പറയുന്നു. സജീവ രാഷ്ട്രിയത്തിൽ ഇനി തുടരുമോ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരുമോ എന്നതിലെല്ലാം തിരുമാനം പിന്നീടെടുക്കുമെന്നും ദിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

