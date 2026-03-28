സ്ഥാനാർഥികളിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവൾ ആതിര; ആസ്‌തിയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ആഷ്‌ന; ഏറ്റുമാനൂരില്‍ മാറ്റത്തിന് യുവതികള്‍

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ആതിര ഡി നായർ. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ആസ്‌തി കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ആഷ്‌ന തമ്പി. ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇരുവരും മത്സരിക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 8:38 PM IST

കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 25 കാരിയായ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ആതിര ഡി നായർ പ്രചാരണ തിരക്കിലാണ്. യുവ പോരാളി എന്നതിലുപരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥി എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ആതിരയ്ക്കുണ്ട്.

പരിചയസമ്പന്നരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടാണ് ആതിരയുടെ കന്നി മത്സരം. എന്നാൽ അതിന്‍റെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആതിരയ്ക്കില്ല. സംസ്ഥാന ദേവസ്വം-സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ വാസവൻ, കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ് നാട്ടകം സുരേഷ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന എതിരാളികൾ. കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചാണ് ആതിരയുടെ പ്രചാരണം മുന്നേറുന്നത്. കേരളം മാറണം, ഭരണമാറ്റം വേണം, അതിനായി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആതിര ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്. 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ആതിര ഡി നായർ.

"ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ, ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമായാണ് എന്‍റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ കാണുന്നത്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു എന്നത് അവരുടെ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു," ആതിര പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ താൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആതിര വ്യക്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പത്തു വർഷം ഈ ഭരണം കണ്ടു, ഇനി ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇതൊന്നും കണ്ട് താൻ ഭയപ്പെടില്ലെന്നും ആതിര പറഞ്ഞു.

ട്വന്‍റി 20 പാർട്ടിയുടെ മുൻ നോമിനിയായിരുന്ന വീണ നായരുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കാണാതായതിനെ തുടർന്നാണ് ആതിരയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. ക്ലാസിക്കൽ നർത്തകി, കർണാടക സംഗീത ഗായിക, അവതാരിക, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ, അധ്യാപിക എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തയായ ആതിര കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എംഎസ്‌സി ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

പണമല്ല, മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് വേണ്ടത്

സ്വന്തം പണമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടതെന്നാണ് സമരമുഖത്തെ യുവ പോരാളിയായ ആഷ്ന തമ്പി പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ആസ്തി കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയാണ് ഈ 26 കാരി. പത്രിക നൽകിയ ദിവസം വെറും 40 രൂപയായിരുന്നു ആഷ്നയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്കൗണ്ടിലാകട്ടെ 44 രൂപയും. ആകെ 84 രൂപ മാത്രം കൈവശമുള്ള, സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത, തൊഴിലില്ലാത്ത ആഷ്ന തമ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ-ജാതി-മത ചിന്തകൾക്കതീതമായി ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടണമെന്ന ജനകീയ സമര രാഷ്ട്രീയമാണ് എസ്‌യുസിഐ (SUCI) മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും ആ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും," ആഷ്ന പറഞ്ഞു. പ്രചാരണത്തിന് പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആശയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചത്. അത് സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ജേണലിസം പിജി ഡിപ്ലോമ നേടിയ ആഷ്ന, പാർട്ടിയുടെ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം, തിരുവാർപ്പ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം, എഐഡിഎസ്ഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നു. എറണാകുളം അരയൻകാവ് സ്വദേശികളായ ആഷ്നയുടെ മാതാപിതാക്കളും മുഴുവൻസമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ്. ആശ വർക്കർമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുടി മുറിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചതിലൂടെയാണ് ആഷ്ന ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.



