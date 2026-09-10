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'പൊലീസുകാരുടെയും മക്കളുടെയും ജനനേന്ദ്രിയം തകര്‍ക്കാൻ പ്രാപ്‌തിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തകർ തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് '; പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഭീഷണി പ്രസംഗവുമായി സിപിഎം നേതാവ്

പൊലീസ് മർദനത്തിൽ യുവാവിൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയം തകർന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പികെഎസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടൂർ ഡിവൈഎസ്‌പി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് അജീഷ് കുമാർ വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത്.

POLICE ATTACK AGAINST YOUNGMAN CPM LEADER AJEESH KUMAR MAN GENITALS CRUSHED POLICE ASSAULT ATTACK AGAINST SCHEDULED CAST MAN
എ ആർ അജീഷ് കുമാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 7:59 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തി അടൂരിലെ സിപിഎം നേതാവ്. 'പൊലീസുകാരോട് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ജനനേന്ദ്രിയം എന്നു പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ പട്ടികജാതിക്കാരന് മാത്രമുള്ള അവയവമൊന്നുമല്ല പൊലീസുകാർക്കും അവരുടെ മക്കളുമാർക്കും ഉണ്ട്. ഈ പണിയുമായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെയും അവരുടെ മക്കളുടേയും ജനനേന്ദ്രിയം അടിച്ചുടയ്ക്കാൻ കരുത്തും തൻ്റേടവുമുള്ള പ്രവർത്തകർ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നായിരുന്നു സിപിഎം നേതാവും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി (പികെഎസ്) ട്രഷററുമായ എ ആർ അജീഷ് കുമാറിൻ്റെ പ്രസംഗം.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഭീഷണി പ്രസംഗം നടത്തി സിപിഎം നേതാവ് (ETV Bharat)

പൊലീസ് മർദനത്തിൽ യുവാവിൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയം തകർന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പികെഎസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടൂർ ഡിവൈഎസ്‌പി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് അജീഷ് കുമാർ വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. യുവാവിനെ കാറിൽ കയറ്റിയ ശേഷം ശക്തിയായി ചെകിടത്ത് അടിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും അജീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ജാതി ചോദിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചും അസഭ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടുമായിരുന്നു യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചതെന്നും അജീഷ് കുമാർ ആരോപിച്ചു. മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഡോക്‌ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്‌ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും അജീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം കെ പി ഉദയഭാനുവും പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. പൊലീസിന് ജനനേന്ദ്രിയത്തിനോട് എന്താണിത്ര താല്‍പര്യം. അവരുടെ വീട്ടിലില്ലേ, അവർ അത് പിടിച്ചു നോക്കണമെന്നുമാണ് കെ പി ഉദയഭാനു പറഞ്ഞത്.

യുവാവിനെതിരെ പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂര മർദനം

മേയ് 29ന് പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ സഹോദരനെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ പൊലീസ് 23 കാരനായ ചേട്ടനെ പിടികൂടി. ശേഷം സ്വകാര്യ കാറില്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ഓടുന്ന കാറിൽ വച്ച് ജനനേന്ദ്രിയം ഞെരിച്ചു തകർത്തു മണിക്കൂറുകളോളം മർദിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം.

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കൊല്ലം ശാസ്‌താംകോട്ട പൊലിസിനെതിരെ അടൂര്‍ സ്വദേശിയായായ യുവാവാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. മര്‍ദനത്തില്‍ യുവാവിൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയും തകര്‍ന്നെന്നും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നുമാണ് മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടെന്നുമാണ് പരാതി. പൊലീസ് വാഹനത്തിലിട്ട് നാല് പൊലീസുകാര്‍ മാറി മാറി തന്നെ മര്‍ദ്ദിച്ചുവെന്നും ജനനേന്ദ്രിയം പിടിച്ചു ഞെരിച്ചെന്നും മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നും യുവാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

സര്‍ജറി നടത്തിയാലേ പ്രത്യുല്‍പാദന ശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളുവെന്നു ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞതായും തൻ്റെ അമ്മയെ മോശമായി പറഞ്ഞുവെന്നും യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവർ പറയുന്ന പോലെ പറയണമെന്നും കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനമെന്നും ജാതി പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചെന്നും യുവാവ് ആരോപിച്ചു.

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TAGGED:

POLICE ATTACK AGAINST YOUNGMAN
CPM LEADER AJEESH KUMAR
MAN GENITALS CRUSHED POLICE ASSAULT
ATTACK AGAINST SCHEDULED CAST MAN
AJEESH KUMAR CPM

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