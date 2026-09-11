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വെള്ളം ചോദിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് സ്വർണ്ണവും പണവും കവർന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു

ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചര പവന്‍ സ്വർണവുമാണ് മോഷണം പോയത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാർ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവഴി വരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളം ചോദിച്ചു എത്തിയ യുവാവ് സ്വർണ്ണവും പണവും കവർന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു MAN STEALS GOLD AND MONEY KOZHIKODE ROBBERY CASE KURUVATTUR ROBBERY CASES IN KOZHIKODE
സ്വർണവും പണവും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അലമാര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 8:20 PM IST

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കോഴിക്കോട്: കുരുവട്ടൂരിൽ വെള്ളം ചോദിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് സ്വർണ്ണവും പണവും കവർന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു. കുരുവട്ടൂർപച്ചക്കുളം കുറ്റിപ്പുറത്ത് താഴത്ത് ഇസ്‌മായിൽ കുട്ടി ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം.

വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർ വെള്ളിയാഴ്‌ച ജുമുഅ നമസ്‌കാരത്തിനായി പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത് വെള്ളം ചോദിച്ചു യുവാവ് എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇസ്‌മായിൽ കുട്ടി ഹാജിയുടെ ഭാര്യ ആമിനയും മരുമകൾ സഫ്‌നയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

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വെള്ളമെടുക്കാൻ അകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് യുവാവ് അകത്തു കയറി ഷെൽഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചര പവന്‍ സ്വർണവും കവർന്ന് സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു. വെള്ളവുമായിപുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇയാളെ കാണാതായ വിവരം ഇവർ അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണവും ഒന്നര ലക്ഷംരൂപയും നഷ്‌ടപ്പെട്ട കാര്യം ഭാര്യയുടെയും മരുമകളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.

വെള്ളം ചോദിച്ചു എത്തിയ യുവാവ് സ്വർണ്ണവും പണവും കവർന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു MAN STEALS GOLD AND MONEY KOZHIKODE ROBBERY CASE KURUVATTUR ROBBERY CASES IN KOZHIKODE
സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറി (ETV Bharat)

സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇവർ ചേവായൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാർ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവഴി വരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണമാണ് ചേവായൂർ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിരലടയാളം വിദഗ്‌ധരും ഡോഗ്സ്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തിപരിശോധന നടത്തും.

സമീപകാലത്ത് കോഴിക്കോട് നടന്ന മോഷണക്കേസുകൾ

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും സമീപകാലത്ത് നിരവധി മോഷണക്കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാളയം കമ്മത്ത് ലൈനിൽ മോഡൽ കാണിക്കാനെന്ന വ്യാജേന 1.40 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളുമായി ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരന്‍ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. ശേഷം ഇയാളെ പിടികൂടി.

വെള്ളം ചോദിച്ചു എത്തിയ യുവാവ് സ്വർണ്ണവും പണവും കവർന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു MAN STEALS GOLD AND MONEY KOZHIKODE ROBBERY CASE KURUVATTUR ROBBERY CASES IN KOZHIKODE
ഇസ്‌മായിൽ കുട്ടി ഹാജിയുടെ വീട് (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ മാസം സിറ്റി പൊലീസ് കാൻ്റീനിൽ കയറി പൊലീസുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അപഹരിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ഹാരിസ് എന്നയാളെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കസബ പോലീസ് 24 മണിക്കൂറിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഗാന്ധിപാർക്കിന് സമീപമുള്ള മൂന്ന് കടകളുടെ മേൽക്കൂര തകർത്ത് 25 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അരലക്ഷത്തോളം രൂപ മോഷ്‌ടിച്ചു. സമീപത്ത് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പ്രദർശനത്തിന്റെ ബഹളം നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ മോഷണം.

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TAGGED:

MAN STEALS GOLD AND MONEY KOZHIKODE
ROBBERY CASE KURUVATTUR
ROBBERY CASES IN KOZHIKODE
KURUVATTUR ROBBERY

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