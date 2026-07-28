ഒളിവിൽ കഴിയാൻ അഭയം നൽകാത്തതിന് യുവാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ
ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞശേഷം അനന്തുവിൻ്റെ ഓച്ചിറയിലെ ഒളിസങ്കേതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾ പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്.
Published : July 28, 2026 at 8:17 PM IST
ആലപ്പുഴ: യുവാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി കുത്തിക്കൊന്ന കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒളിവിൽ കഴിയാൻ അഭയം നൽകാതിരുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് സുഹൃത്തായ യുവാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി കുത്തിക്കൊന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന രണ്ട് പ്രതികളെ ഓച്ചിറയിൽ നിന്നാണ് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ആലപ്പുഴ ഗുരുപുരം മുര്യംവെളി കാക്കാലംപറമ്പ് വീട്ടിൽ അഖിലിനെയാണ് കുത്തിക്കൊന്നത്. കേസിലെ പ്രതികളായ ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശി ഷെൽജാദ്, ഓച്ചിറ ഞക്കനാൽ സ്വദേശി അനന്തു എന്നിവരെയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ആലപ്പുഴ കോടതിയിലായിരുന്നു ഇരുവരേയും ഹാജരാക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞശേഷം അനന്തുവിൻ്റെ ഓച്ചിറയിലെ ഒളിസങ്കേതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇരുവരും പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്.
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കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സുഹൃത്തായ അഖിലിനെ വീട്ടിൽ കയറി ഷെൽജാദും അനന്തുവും ചേർന്ന് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിവിധ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരുവർക്കും ഒളിവിൽ കഴിയാൻ അഭയം നൽകാതിരുന്നതിലും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാത്തതിലുമുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചത്.
കായംകുളത്തു നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴയിലെത്തിയ ഇരുവരും അഖിലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയും തുടർന്ന് തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും പ്രതികൾ അഖിലിനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുകയുമായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിനുശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ പ്രതികൾ കോഴിക്കോട്ടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരം വഴി ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും കടന്നു. പൊലീസ് പിന്തുടരുന്നത് മനസിലാക്കി തിരികെ ഓച്ചിറയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
അനന്തു ആലുവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സ്ത്രീപീഡന കേസിലെ പ്രതിയും അതുപോലെ ഷെൽജൂഖ് അടൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ബാറിൽ അടയുണ്ടാക്കിയ കേസിലെ പ്രതിയുമാണ്. ഈ കേസുകളിൽ ഒളവിൽ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി മരിച്ച അഖിലിനോട് അഭയം ചോദിച്ചാണ് ഈ വീട്ടിലേയ്ക്ക് വന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദീകരിച്ചു.
'കുറേ പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അഖിൽ ഫോണെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പൈസ അയച്ചുകൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഹരിപ്പാട്ടുള്ള ഹോട്ടലിൽ മദ്യപിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇരുവരുടേയും പരിചയക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടി.
സുഹൃത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അഖിലിൻ്റെ വീട് കണ്ടെത്തി പ്രതികൾ അഖിലുമായി സംസാരിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും തർക്കം പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി കത്തിക്കുത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോയിൽ അവർ ആലപ്പുഴ റെയിൽവേസ്റ്റഷനിൽ എത്തി' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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