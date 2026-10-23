ആംബുലൻസ് ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം; ഡ്രൈവര്ക്കും നഴ്സിനും രോഗിക്കും പരിക്ക്
തിരുവമ്പാടിയിൽ ആംബുലൻസ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു, അപകടകാരണം ആംബുലൻസിൻ്റെ അമിതവേഗതയാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
Published : October 23, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 11:38 AM IST
കോഴിക്കോട് : തിരുവമ്പാടിക്ക് സമീപം തോട്ടത്തിൻ കടയിൽ രോഗിയുമായി അതിവേഗത്തിൽ പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസ് ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. പുതുപ്പാടി പെരുമ്പള്ളി സ്വദേശി സുബൈർ ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കും നഴ്സിനും ആംബുലൻസിലുണ്ടായ രോഗിക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇവരെയും മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലരയോടെയാണ് സംഭവം. തിരുവമ്പാടി ലിസ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രോഗിയെ മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സ്കൂട്ടർ പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്ക് കയറിയതാണ് അപകടകാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഈ സമയത്ത് എതിര് ദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ മുൻവശവും സ്കൂട്ടർ പൂർണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്.
സുബൈർ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും തെറിച്ച് റോഡിലേക്ക് വീണു. നിയന്ത്രണംവിട്ട ആംബുലൻസ് റോഡരികിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുബൈറിനെ ഉടൻതന്നെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി തിരുവമ്പാടി തോട്ടത്തിൻ കടവിൽ ഇറച്ചി കടയിലെ ജീവനക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മരിച്ച സുബൈർ. മൃതദേഹം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും.
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ഇന്ന് പുലർച്ചെ സുബൈറിൻ്റെ ദാരുണമായ മരണ വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ തോട്ടത്തിൻ കടവ് പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ ദുഃഖത്തിലാണ്. തിരുവമ്പാടി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
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