ETV Bharat / state

പന്നിക്ക് വച്ച കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ തുടങ്ങി

കൊപ്പം തത്തനംപുള്ളിയിൽ പന്നിക്ക് വച്ച കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. മുള്ളത്ത് വീട്ടിൽ രവി ആണ് മരിച്ചത്.

SHOCK ACCIDENT KOPPAM YOUNG MAN SHOCK ACCIDENT DEATH KERALA LATEST NEWS MALAYALAM KERALA PIG ISSUE
ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച രവി (വലത്) (File, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: കൊപ്പം തത്തനംപുള്ളിയിൽ പന്നിക്ക് വച്ച കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. മുള്ളത്ത് വീട്ടിൽ രവി ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പാടത്ത് രവിയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ബൈക്ക് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് റോഡരികിൽ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്‌ത ശേഷം, വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി മറ്റൊരു കൃഷിയിടത്തിലൂടെയുള്ള നടവഴിയിൽക്കൂടി പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പന്നിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുത കെണിയിൽപ്പെട്ടാണ് രവിക്ക് ഷോക്കേറ്റത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ തുടങ്ങി (ETV Bharat)

രാവിലെ ആറുമണിയോടെ കൃഷിയിടത്തിൽ എത്തിയ ഉടമ തത്തനംപുള്ളി സ്വദേശി മനോജാണ് രവി മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് മനോജ് കൊപ്പം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് മനോജിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനോജിനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കുമെന്ന് കൊപ്പം പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുകൾ കൂടി ചുമത്തണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ നടത്തും.

കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ഷൂട്ടർമാർ

ജനവാസ മേഖലകളിൽ കൃഷിക്കും മനുഷ്യജീവനും നാശനഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മാസം ഷൂട്ടർമാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അതിർത്തികളോ ജില്ലാ വ്യത്യാസമോ ഇല്ലാതെ ഇവരുടെ സേവനം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമായിരുന്നു.

വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനംമന്ത്രി സഹജീവനം എന്ന പേരിൽ വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിമാരുടെ ഒരു കോൺക്ലേവും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ തദ്ദേശ, വനം വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവിടെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു.

മുമ്പ് ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഷൂട്ടർമാർക്ക് അതത് തദ്ദേശ ഭരണ പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമായിരുന്നു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുമതി ലഭിച്ച ഷൂട്ടർമാരുടെ സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ അതിർത്തി നിർണയം തടസമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ശിപാർശ മുൻനിർത്തി വനം- വന്യജീവി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ ബിജു ഐഎഎസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്.

ALSO READ: 'സവർക്കർ എന്ന പേരാണ് സർക്കാരിന് പ്രശ്‌നം'; അധ്യാപകനെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി, സംഘർഷം

TAGGED:

SHOCK ACCIDENT KOPPAM
YOUNG MAN SHOCK ACCIDENT DEATH
KERALA LATEST NEWS MALAYALAM
KERALA PIG ISSUE
YOUNG MAN SHOCK ACCIDENT KOPPAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.