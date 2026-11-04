ബിടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ശർക്കര കുറുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ; 'ചെമ്പക'ത്തിന് പിന്നിൽ മായമില്ലാത്ത വിജയകഥ
'ചെമ്പകം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്' എന്ന പേരിൽ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയ സംരംഭത്തിലൂടെ മായമില്ലാത്തതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ നാടൻ ശർക്കര ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച് യുവസംരംഭകൻ
Published : November 4, 2026 at 9:05 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: ബിടെക്ക് ബിരുദത്തിന് ശേഷം പരമ്പരാഗത കാർഷിക ഭക്ഷണ സംസ്കരണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വിജയം യുവതലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രചോദനാമാകുന്നു. മായമില്ലാത്തതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിയാരം എംബേറ്റ് സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് പി സ്വന്തമായി സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അത് ഇന്ന് എത്തിനിൽക്കുന്നത് 'ചെമ്പകം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്' എന്ന ശർക്കര ബ്രാൻഡിൽ.
മായമില്ലാത്ത ഉൽപന്ന നിർമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ആദ്യം മനസിലുണ്ടായിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയും ശർക്കരയുമായിരുന്നെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നു. 'ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മായം ഉള്ള വിഭവം ശർക്കരയും, വെളിച്ചെണ്ണയും ആണ്. എന്നാൽ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ നാളികേരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടക്കനിയല്ല. അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ശർക്കര വീട്ടിൽ നിന്നു തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളിലേക്ക് മായമില്ലാതെ എത്തിക്കുക എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന്,' ശ്രീജിത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെയാണ് ആറു മാസം മുൻപ് 'ചെമ്പകം ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്' എന്ന പേരിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. ബിടെക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നായതിനാൽ ശർക്കരനിർമാണത്തെക്കുറിച്ചോ അനുബന്ധ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ശർക്കര നിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായി കർണാടകയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.
കർണാടകയിലെ വിവിധ ശർക്കര യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് പഠനത്തിനായി സഞ്ചരിച്ചതിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായി. അവിടെ നിന്നുള്ള ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകളെല്ലാം കണ്ട ശേഷം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായാണ് ശ്രീജിത്ത് തൻ്റെ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. അത്ര വലിയ രീതിയിലല്ലാത്ത വിധമാണ് തൻ്റെ ശർക്കര യൂണിറ്റ് ശ്രീജിത്ത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് ശർക്കരയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കരിമ്പ് എത്തിക്കുന്നത്.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട അധ്വാനം
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരിമ്പ് എത്തിച്ച് വ്യത്തിയാക്കിയെടുക്കും. കരിമ്പ് കൊത്തിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കും. യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കിയ ശേഷം അത് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. തുടർന്ന് വലിയ പാത്രത്തിൽ വച്ച് വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കും. ആറുമണിക്കൂർ നേരം കരിയാതെ വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാൻ. കുറുകി വന്ന പാനീയം ആകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റും. ഇതോടോ നല്ല നാടൻ ശർക്കര റെഡി. പാക്കിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശർക്കര പിന്നീട് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ആക്കാനും പാക്കിങിനുമാണ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെ കളറോ മറ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല എന്ന് ശ്രീജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. വലിയൊരു വരുമാനമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യമുള്ള വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സത്യസന്ധമായുതും മായം ഇല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണം തങ്ങളാൽ ആകും വിധം ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ശ്രീജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചുരുക്കം ചില തൊഴിലാളികളുമാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. കരിമ്പിന് ഇപ്പോൾ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും ശർക്കര ഉൽപാദനം ഇല്ലെങ്കിലും കരിമ്പ് കിട്ടുന്ന പ്രകാരം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ശർക്കര ഉത്പാദനം നടത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ 180 രൂപയ്ക്കാണ് ശർക്കര ശുദ്ധമായ നാടൻ ശർക്കര വിൽക്കുന്നത്.
Also Read: കൊമ്പുപറ്റിൽ പുതിയ പരീക്ഷണം; നവരൂപകാക്ഷരി അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടി രാജേഷ്