മൂന്ന് പണിക്കാരും ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും; കൗതുകക്കാഴ്ചയായി കര്ഷകന് ശങ്കര ഭട്ടിൻ്റെ 40 മീറ്റർ തുരങ്കം
മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം നിർമാണം. ശങ്കര നാരായണനും മറ്റു മൂന്നുപേരും ചെത്തി മിനുക്കി തുരങ്ക നിർമാണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് ഇവിടെ തുരങ്ക പാത കാണാൻ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നു.
Published : October 28, 2026 at 3:22 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: കാസർകോട് ബദിയടുക്കയിൽ ഇന്ന് ചരിത്രമുറങ്ങുകയാണ് കർഷകനായ ശങ്കര നാരായണ ഭട്ടിൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ. ഇവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായി നിർമിച്ച തുരങ്ക പാത പുത്തൻ തലമുറകൾക്ക് കൗതുകവിരുന്നൊരുക്കുന്നു. കാലത്തിൻ്റെ മങ്ങലേൽക്കാതെ അതേ പ്രൗഢിയോടെ തുരങ്ക പാത നിലനിർത്തുകയാണ് 71 കാരനായ കർഷകൻ.
മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇക്കണോമിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആ യുവാവിന് കൃഷിയോട് അടങ്ങാത്ത ആവേശമായി. എന്നാൽ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്താൻ വലിയൊരു കുന്ന് കയറേണ്ടിയിരുന്ന ദുരിതം അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഒരു ചരിത്രമാണ്. ജെസിബി വരും മുൻപ് വെറും മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തുരങ്കപാത നിർമിച്ച് ഞെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ശങ്കര നാരായണ ഭട്ട്.
നാട്ടിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പിതാവിനോടൊപ്പമാണ് കൃഷിപ്പണികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ കുന്ന് കയറി വേണം കൃഷി സ്ഥലത്തെത്താൻ. വളങ്ങളും കാർഷിക വിളകളുമായി കുന്ന് കയറി മടുത്തതോടെ പിതാവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആ യുവാവ് 1985ൽ ഒരു തുരങ്ക പാത നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൂന്ന് തൊഴിലാളികളെയും കൂട്ടി 30 കാരനായ ശങ്കര നാരായണ ഭട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണിനടിയിലൂടെ 40 മീറ്റർ തുരങ്ക പാത നിർമിച്ചു. ഇതോടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം മാത്രമല്ല ലാഭവും ഇരട്ടിയാക്കി.
മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിർമാണം
ശങ്കര നാരായണ ഭട്ട് ഇന്ന് 71ൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്നു. തുരങ്ക പാത ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും 30 വർഷങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങിയ തുരങ്ക യാത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മായാതെ കിടക്കുന്നു. അന്ന് 10,000 രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് തുരങ്ക പാത നിർമിച്ചത്. 'സുരംഗം' എന്നാണ് ഇതിനെ കാസർകോട് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. കുടിവെള്ളത്തിനായി ഇവിടെ സുരംഗ നിർമാണം സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ കൃഷിയിടത്തിലേക്കുള്ള തുരങ്ക പാത ആദ്യമായിരുന്നു.
മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം നിർമാണം. ശങ്കര നാരായണനും മറ്റു മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് ചെത്തി മിനുക്കി തുരങ്ക നിർമാണം ആരംഭിച്ചു. നല്ല മണ്ണായതിനാൽ എവിടെയും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായെന്ന് ശങ്കര നാരായണൻ പറയുന്നു.
പിന്നീട് ഉയരം കൂട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിൽ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചേനെ. കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. ഇത് ചെലവ് ഇരട്ടിയാക്കും. 20 മിനിറ്റ് കുന്ന് കയറി നടന്നു പോകണം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ. തുരങ്കം വന്നതോടെ മൂന്നു മിനിറ്റായി ഇത് കുറഞ്ഞു. ശരിക്കും സമയ ലാഭം ഞെട്ടിച്ചു. ആദ്യം ഇതിലൂടെ ജോലിക്കാർ പോകുമ്പോൾ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടിഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന്. എന്നാൽ 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തും ഇടിഞ്ഞില്ല. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ജെസിബി മുകളിലൂടെ പോയപ്പോൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞത്. അത് ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടുകയും ചെയ്തു.
1985 കാലത്ത് പണിക്കാരുടെ ക്ഷാമം തുടങ്ങി. കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുന്നുകൾ കയറണമായിരുന്നു എന്ന് ശങ്കര നാരായണ ഭട്ട് പറഞ്ഞു. അത്രയും കുന്നുകൾ കയറുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛന് തുരങ്കം നിർമിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു. തുരങ്കം വെട്ടുമ്പോൾ കൃത്യമായി വെട്ടണമായിരുന്നു. മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും.
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അന്ന് തുരങ്ക നിർമാണത്തിന് 10,000 രൂപ വരെയൊക്കെയേ ചെലവായിട്ടുള്ളൂ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്, എള്ളെണ്ണത്തിരി എല്ലാം കത്തിവച്ചിട്ടാണ് തുരങ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തുരങ്കം ഒരു കൗതുകക്കാഴ്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കൃഷിയുടെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. അന്ന് വളരെ വലുതായിരുന്നു കൃഷി. ഇന്നാണ് കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞത് എന്നും ശങ്കര നാരായണ ഭട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജെസിബി വരുന്നതിന് മുൻപ്
നിർമാണ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ജെസിബി വരുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു തുരങ്ക നിർമാണം എന്ന് ശങ്കര നാരായണൻ ഓർക്കുന്നു. 85ലാണ് തുരങ്കം നിർമിച്ചത്. 90കളിലാണ് ജെസിബി വ്യാപകമായത്. തുരന്നു പോകുക എന്നതായിരുന്നു വലിയ വെല്ലുവിളി. അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പാളും.
നൂറു രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരാളുടെ കൂലി. 10 ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലമാണ് ശങ്കര നാരായണ ഭട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പച്ചക്കറികൾ, വാഴ, നിരവധി പശുക്കൾ എല്ലാം ശങ്കര ഭട്ടിനുണ്ട്. കൃഷി ഓർമ്മയായാലും എന്നും ഈ തുരങ്കം നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കൗതുകമാണ്. പക്ഷേ അന്ന് ഇതൊരു ഗതാഗത മാർഗമായിരുന്നു. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കാണാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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