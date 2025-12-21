Year Ender 2025: മലയാളികളുടെ തീരാനഷ്ടങ്ങള്, അതുല്യ പ്രതിഭകളുടെ വിയോഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച 2025
ഭാവഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രൻ മുതൽ ഇതിഹാസ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ വരെ ഓർമയുടെ താളുകളിലേയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും ഓർക്കാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ ഇരുകൈകൾ കൂപ്പി പ്രണമിക്കാം.
Published : December 21, 2025 at 11:45 AM IST
ഈ വർഷം മലയാളികള്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില മുഖങ്ങളും ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലും സിനിമാ മേഖലയിലും രാഷ്രീയത്തിലും വിവിധ മേഖലകളില് കഴിവു തെളിയിച്ച പ്രതിഭകളെയാണ് ഈ വര്ഷവും കേരളീയര്ക്ക് നഷ്മായത്.
മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അച്യുതാനന്ദൻ മുതൽ മഹാനടൻ ശ്രീനിവാസൻ വരെ എത്രയെത്രപേർ. കലാസൃഷ്ടിയുടെയും അറിവിൻ്റെയും വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും മുന്നിൽ കാലത്തിന് മായ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാണിവര്. നിരവധി ഓര്മകളുമായി ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോയവർ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
1. പി ജയചന്ദ്രൻ
മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് തൻ്റേതായ സ്വരമാധുരികൊണ്ട് ജനമനസുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച ഭാവഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രൻ. വിവിധ ഭാഷകളിലായി പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ശബ്ദം ഇന്നും മങ്ങാതെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. കാലം മായ്ക്കാത്ത ഭാവഗായകൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് പാടിത്തീർത്ത പാട്ടുകൾ ഇന്നും താളം പിടിക്കുന്നു.
1966 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കളിത്തോഴൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പിന്നണി ഗാനത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്ര ഗാന രംഗത്ത് അരങ്ങ് കുറിച്ചു. 'മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു' എന്ന ഗാനത്തിനാണ് ആദ്യമായി സ്വരം നൽകിയത്. പിന്നീട് 1967 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ഒരു മുല്ല പൂമാലയുമായി നീന്തി നീന്തി നീന്തി വന്നേ', അതേ വർഷത്തിൽത്തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയിലെ 'അനുരാഗ ഗാനം പോലെ..അഴലിൻ്റെ അല പോലെ' എന്ന ഗാനവും ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടി.
എൺപതുകളുടെയും തൊണ്ണൂറുകളുടെയും കാലത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ പാട്ടുകൾ മലയാളിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തേ ഇന്നും വന്നീല, ആലിലത്താലിയുമായ് വരുനീ, പ്രായം നമ്മിൽ മോഹം നൽകി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല ഇടക്കാലത്ത് മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച കണ്ണേ ആരാരോ, എൻ്റെ ജനലരികിലിന്ന്, ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി, ഞാനൊരു മലയാളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഗാനങ്ങളും ഏറെ ജനപ്രിയമാണ്.
മലയാളത്തിന് പുറമേ തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നട ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വരമാധുരികൊണ്ട് മുദ്രപതിപ്പിച്ചു. "റാസാത്തി ഉന്നയ് കാണാതെ നെഞ്ച് കാത്താടി പോലാട്ത്..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തമിഴ് ഗാനം മാനവരാശിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. തമിഴിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജനപ്രിയ ഹിറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചത്. സംഗീത ലോകത്ത് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിഭാ ശാലികളായ ദേവരാജൻ, ദക്ഷിണമൂർത്തി, ഇളയരാജ, എംഎസ് വിശ്വനാഥൻ, എ ആർ റഹ്മാൻ എന്നിവരോടൊപ്പവുമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടത്തെ മെനഞ്ഞെടുത്തത്.
1944 മാർച്ച് 3 ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ജനുവരി 11 നാണ് നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞത്. 80-ാം വയസിലെ പ്രായാധിക്യങ്ങളുടെ തളർച്ചയിലും ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്നന്നേയ്ക്കുമായി ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയായി.
സംഗീത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൃദംഗവും അഭ്യസിച്ചു. സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ലളിതഗാന രംഗത്തും തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. പിന്നീടുള്ള വളർച്ചകളിൽ 2001 ൽ നേടിയ ജെസി ഡാനിയേൽ പുരസ്ക്കാരം, തമിഴിൽ മികച്ച പിന്നണി ഗായകനുള്ള അവാർഡ്, നിരവധിത്തവണ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം എന്നിവയും നേടിയെടുത്തു.
ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഭാവഗായകൻ്റെ വിയോഗം എന്നും സംഗീത ലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്. കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ.. ആ സ്വരം ഇന്നും അചഞ്ചലമാണ്. ഓരോ വരിയിലൂടെയും ഇന്നും ആത്മാവ് പിറക്കുന്നു.
2. ഷാഫി
തൊമ്മനും മക്കളും, പുലിവാൽ കല്ല്യാണം, ചോക്ലേറ്റ്, മായാവി, ചട്ടമ്പിനാട്, കല്ല്യാണരാമൻ, മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട്, ടു കൺട്രീസ്, ചട്ടമ്പിനാട് എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊതുങ്ങാത്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിറവി നൽകിയ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്നു റഷീദ് എംഎച്ച് എന്ന ഷാഫി.
അൻപത്താറാം വയസിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം. അർബുധ ബാധിതനായി കഴിയുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ രാജസേനൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ദില്ലിവാലാ രാജകുമാരൻ എന്ന സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് സിനിമ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് 2001 ൽ ജയറാം നായകനായി എത്തിയ വൺമാൻ ഷോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി മാറി.
പിന്നീട് 2002 ൽ കല്ല്യാണരാമൻ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഷാഫിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഏറിയത്. 18 ഓളം മലയാള സിനിമകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ആനന്ദം പരമാനന്ദം എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയും എഴുതിയിരുന്നു.
1968 ൽ എറണാകുളത്ത് പുല്ലേപ്പടിയിൽ എം. പി ഹംസയുടെയും നബീസുമ്മയുടെയും മകനായി ജനനം. സ്കൂൾ കാലത്ത് മിമിക്രി, മോണോ ആക്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചു. സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ റാഫിയാണ് സഹോദരൻ.
3. കെ കെ കൊച്ച്
കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു കെ കെ കൊച്ച്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കല്ലറയിൽ കുഞ്ഞൻ്റെയും കുഞ്ഞുപെണ്ണിൻ്റെയും മകനായി 1949 ഫെബ്രുവരി 2 ന് ജനിച്ചു.
ആനുകാലികങ്ങളിലൂടെയും ടിവി ചാനൽ ചർച്ചകളുടെയും ദലിത് പക്ഷ ചിന്തകളും നിലപാടുകളും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ദലിതൻ' എന്ന ആത്മകഥ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇരുപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ സ്വന്തമായി രചിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ അധസ്ഥിതരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യധികം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യുവജന വേദി, ജനകീയ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ, മനുഷ്യാവകാശ സമിതി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. സിഡിയൻ എന്ന സംഘടനയുടെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗവും സീഡിയൻ വാരികയുടെ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു.
ഇവയ്ക്ക് പുറമേ 1977 ൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ക്ലർക്കായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം 2001 ൽ സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റായി വിരമിച്ചു. ദലിത് നേർക്കാഴ്ചകൾ, ഇടതുക്ഷമില്ലാത്ത കാലം, കലാപവും സംസ്കാരവും, വായനയുടെ ദലിത് പാഠം, ബുദ്ധനിലേക്കുള്ള ദൂരം, ദേശീയതയ്ക്കൊരു ചരിത്രപാഠം, കേരളചരിത്രവും സമൂഹ രൂപീകരണവും, ദലിത് സമുദായവാദവും സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയവും തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികൾ.
4. എംജിഎസ് നാരായണൻ
പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനും ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായിരുന്നു മുറ്റായില് ഗോവിന്ദ മേനോന് ശങ്കരനാരായണന് എന്ന എംജിഎസ് നാരായണൻ. 1932 ആഗസ്റ്റ് 20 ന് പൊന്നാനിയിൽ ജനനം. പിതാവ് ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. കേരള ചരിത്രത്തിൽ 'പ്രൊഫഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ' എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായ ഏക വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.
പരപ്പനങ്ങാടി ബിഇഎം സ്കൂള്, പൊന്നാനി എവി ഹൈസ്കൂള് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പന് കോളജില് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഫാറൂഖ് കോളജില് ബിഎ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാന് ചേര്ന്നെങ്കിലും അവിടം വിട്ട് തൃശൂര് കേരള വര്മ്മ കോളജിലേക്ക് മാറി. ബിരുദം നേടിയ ശേഷം മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യന് കോളജില് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ പ്രവേശനം കിട്ടിയത് ചരിത്രത്തിനാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചരിത്ര വഴികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.
ദീർഘകാല പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കേരള സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. ഗുരുവായൂരപ്പന് കോളജ്, കേരള സര്വകലാശാല, കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല, എന്നിവിടങ്ങളില് അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാലയില് ചരിത്രവിഭാഗം തലവനായിരിക്കെ വിരമിച്ചു.
ഇന്ത്യന് ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗണ്സിലിന്റെ മെമ്പര് സെക്രട്ടറിയും ചെയര്മാനും ആയിരുന്നു. സുവർണ കാലത്തിൽ സ്വന്തമായി രചിച്ചത് ഇരുന്നൂറിലധികം പുസ്തകങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തില് അതുല്യ സംഭാവനകള് നൽകുകയും പുത്തൻ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് വഴിപാകുകയും ചെയ്ത അതുല്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രാചീന ചരിത്ര രചന രീതികളെ പൊളിച്ചെഴുതി വസ്തുനിഷ്ഠമായുള്ള രചനാ ശൈലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്.
5. ഷാജി എൻ കരുൺ
മലയാള സിനിമയെ ദേശീയ- അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിഖ്യാത സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായിരുന്നു ഷാജി എൻ കരുൺ. ലോക സിനിമയിലെ അപൂർവ്വ സംവിധായകൻ എന്ന ബഹുമതിയും അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നാൽപ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. 'പിറവി'യാണ് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം. ചിത്രത്തിന് 1989 ലെ കാന് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ഗോള്ഡന് ക്യാമറ പ്രത്യേക പരാമര്ശം ലഭിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ 'സ്വം' കാന് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏകമലയാള ചിത്രം എന്ന ബഹുമതിയും നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് നിരവധി അവാർഡുകൾക്ക് പുറമേ 2023 ലെ ജെ സി ഡാനിയേൽ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളാ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെയും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെയും ചെയർമാനുമായി സേവനമുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിസ്രാങ്ക്, സോപാനം, നിഷാദ്, ഓള് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകള്. ഇതിന് പുറമേ ഏഴ് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും ഏഴ് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഫ്രഞ്ച് സര്ക്കാരിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമായ 'ദ ഓര്ഡര് ഓഫ് ആര്ട്സ് ആൻ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്', പത്മശ്രീ ബഹുമതികളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കണ്ടൻചിറയിൽ എൻ കരുണാകരൻ്റെയും ചന്ദ്രമതിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ജനനം. പുനെയിലെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേയ്ക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. 1979 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തമ്പ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി. കാഞ്ചന സീത, എസ്തപ്പാൻ, ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മികച്ച സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. 2018 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഓള്' ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ചിത്രം.
6. തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള
കേരള കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റേതായ പ്രവർത്തന മികവ് കൊണ്ട് പ്രശസ്തിയാർജിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. എംഎൽഎ, രാജ്യസഭാംഗം, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. ജൂൺ ആറിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം.
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലെ ശൂരനാട് വില്ലേജിൽ 1931 മാർച്ച് 11 ന് എൻ ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെയും ഈശ്വരിയമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. പുലിക്കുളം വാർഡ് കമ്മറ്റിയുടെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് 1962 ൽ കെപിസിസിയിൽ അംഗമായി. 1977 ലും 1982 ലും അടൂരിൽ നിന്ന് നിയമസഭാംഗമായി. 1967, 1980, 1987 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.
1998 ല് വയലാര് രവി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോള് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആ നിയോഗമേറ്റെടുത്ത് തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 2001 ല് നൂറ് സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് 2001 ൽ കെ മുരളീധരന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജി വച്ചു.
2004 ൽ എ കെ ആൻ്റണി സർക്കാരിൽ കെ മുരളീധരൻ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായപ്പോൾ ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റ് പി പി തങ്കച്ചന് പകരക്കാരനായി തെന്നല വീണ്ടും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ, 2005 വരെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. 1991–1992, 1992–1998, 2003–2009 എന്നീ കാലയളവിൽ തെന്നല രാജ്യസഭാംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
7. വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. പോരാട്ട വീര്യത്തിൻ്റെ കെടാത്ത നാളം. വി എസിന് പകരം വയ്ക്കാൻ സമരതീക്ഷ്ണതയുള്ള മറ്റൊരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിന് ഇന്നും സംശയമാണ്.
ജൂലൈ 21 ന് ആയിരുന്നു നാടിനെ ഒന്നാകെ ഈറനണിയിപ്പിച്ച മടക്കയാത്ര. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവസാനമായി സഖാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഓടിയെത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം കൊണ്ട് മലയാളിയുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയ അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു വിഎസ്.
1923 ഒക്ടോബർ 20 ന് ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നപ്രയിൽ വേലിക്കകത്ത് ശങ്കരൻ്റെയും അക്കമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാണ് വി എസ് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.
1939 ൽ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിലും 1940 ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ചേർന്നു. 1959 ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദേശീയ കൗൺസില് അംഗമായിരുന്നു. 1964 ല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദേശീയ തലത്തില് പിളർന്നപ്പോൾ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായി. സിപിഐ ദേശീയ കൗൺസില് യോഗത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് സിപിഎം രൂപീകരിച്ചവരില് ഒരാളായിരുന്നു വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ.
1946 ൽ പുന്നപ്ര-വയലാർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അദ്ദേഹം ഒന്നരക്കൊല്ലം ജയിൽ വാസം അനുഭവിച്ചു. ജയിലിലായിരിക്കെ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 1965 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. എന്നിരുന്നാലും 1967 ൽ കോൺഗ്രസിലെ എ അച്യുതനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി എംഎൽഎയായി സ്ഥാനത്ത് എത്തി.
1980 ൽ വി എസ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും 1985 ൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായി. 1992, 2001, 2011 വർഷങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. 1996 മുതൽ 2000 വരെ എൽഡിഎഫ് കൺവീനറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2001 മുതൽ നിയമസഭയിൽ മലമ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 2016 മുതൽ 2021 വരെ ഭരണപരിഷ്ക്കരണ കമ്മിഷൻ്റെ ചെയർമാനും ആയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിവാഹ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വീട്ടുകാരുടെയും മറ്റും നിർദേശപ്രകാരം 1967 ൽ ആലപ്പുഴ മുല്ലയ്ക്കൽ നരസിംഹപുരം കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് വസുമതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.
8. കലാഭവൻ നവാസ്
മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ കലാകാരൻ. മിമിക്രി കലാകാരൻ, ഗായകൻ, നടൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടി. ഹാസ്യത്തിലും സ്വഭാവ വേഷങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള നടനായിരുന്നു നവാസ്. നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
കലയെ അടുത്തറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ മിമിക്രി വേദികളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി. കലാഭവനിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നത്. കലാഭവൻ മിമിക്സ് പരേഡുകളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു.
കലാഭവൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഫാ. ആബേലിൻ്റെ കാലം മുതൽ നവാസ് മിമിക്സ് പരേഡ് ടീമിലെ ഒരു പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് 1995 ൽ ചൈതന്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നവാസ് സിനിമാ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ, തില്ലാന തില്ലാന, മായാജലം, ജൂനിയർ മാൻട്രേഗ്, മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള വീട്, കസബ, മൈ ഡിയർ കരടി, ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി മനസിൽ മായാത്ത ചിത്രം കോറിയിട്ടു. വിവിധ ടെലിവിഷൻ കോമഡി ഷോകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവനായി.
9. എം കെ സാനു
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനും പ്രഭാഷകനും നിരൂപകനും ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു. സാനു മാഷ് എന്ന് കേട്ടാൽ അത്രയും പരിചിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശന സാഹിത്യം അത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങലിലൂടെ മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്ത് നികത്താനാവാത്ത വിടവാണ് ഉണ്ടായത്. ഓഗസ്റ്റ് 2 ന് തൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം വയസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ.
1928 ഒക്ടോബർ 27 ന് ആലപ്പുഴയിലെ തുമ്പോളിയിൽ മംഗലത്ത് കുടുംബത്തിലെ എം സി കേശവൻ്റെയും കെ പി ഭവാനിയുടെയും മകനായി ജനനം. രത്നമ്മയാണ് ഭാര്യ. തൻ്റെ കഴിവും മികവും കൊണ്ട് സാഹിത്യ നിരൂപകൻ, വാഗ്മി, അധ്യാപകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, ചിന്തകൻ, സാംസ്കാരിക നായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം വ്യാപരിച്ചു.
ആലപ്പുഴയിലെ സനാതന ധർമ്മ ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് വിവിധ സർക്കാർ കോളജുകളിൽ അധ്യാപകനായി. 1983 ൽ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ മനസിൽ അപ്പോഴേയ്ക്കും സാനു മാഷ് എന്ന പേര് പ്രത്യേക ഇടം നേടിയിരുന്നു.
1986 ൽ അദ്ദേഹം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി. 1987 മുതൽ 1991 വരെ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് എറണാകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എംഎൽഎ ആയി. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ എ എൽ ജേക്കബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പുറമേ എഴുത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ആദ്യ പുസ്തകമായ അഞ്ജു ശാസ്ത്രനായകൻമാർ 1958 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യ വിമശന സാഹിത്യ നിരൂപണ കൃതിയായ കാറ്റും വെളിച്ചവും 1960 ൽ പുറത്തിറങ്ങി. സാഹിത്യ നിരൂപണം, ജീവചരിത്രം, ബാലസാഹിത്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാൽപ്പതോളം കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. കർമ്മഗതി എന്ന പേരിൽ ഒരു ആത്മകഥയും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
സാഹിത്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, വയലാർ അവാർഡ്, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ്, പത്മപ്രഭാ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
10. ഡോ. ഷേർലി വാസു
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഫോറൻസിക് സർജൻ ആയിരുന്നു ഡോ. ഷേർലി വാസു. അന്തരിക്കുമ്പോൾ പ്രായം വെറും 68. വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണതിനെത്തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കേൾക്കുന്ന വാർത്ത ഡോക്ടറുടെ വിയോഗമായിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ നടന്ന സൗമ്യ വധക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉന്നത കേസുകളിൽ ഫോറൻസിക് സർജനായി ഡോ. ഷേർലി വാസു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പല കണ്ടെത്തലുകളും കേസുകളിൽ നാഴികക്കല്ലായിട്ടുമുണ്ട്.
1982 ൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ട്യൂട്ടറായിട്ടാണ് അവർ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1984 ൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ എംഡി നേടി. തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായും പ്രവർത്തിച്ചു. 1997 മുതൽ 1999 വരെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. 2001 ജൂലൈയിൽ അവിടെ നിന്നും നിരവധി വിവാദപരമായ കേസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തു.
തുടർന്ന് 2010 ൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചേരുകയും 2012 വരെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. മികച്ച സേവനത്തിന് 2017 ൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി അവാർഡും ലഭിച്ചു.
11. കാനത്തിൽ ജമീല
1966 മെയ് 5 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുറ്റ്യാഡിയിൽ ജനിച്ചു. കോഴിക്കോട് എംഎൽഎയും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായിരുന്നു ഇവർ. അർബുധ ബാധിതയായി ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഈ വർഷം നവംബർ 29 ന് വിടവാങ്ങി. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച അപൂർവ്വം വനിതാ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാനത്തിൽ ജമീല.
1995 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പൊതു രംഗത്തത്തേയ്ക്ക് കടന്നുവന്നു. തലക്കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് (1995-2000), ചേളന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് (2005-2010), കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് (2010–2015, 2019-2021) എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു.
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ (ഗ്രാമം, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല) പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ച അപൂർവ വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് ഇവർക്കുണ്ട്. സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് അവർ കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സിപിഎം പ്രതിനിധിയായി 8472 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയത്.
12. ശ്രീനിവാസൻ
കാലം കനിഞ്ഞു നൽകിയ കലാകാരൻ. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളിലൂടെയും പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതിഭ. ഇന്ന് മലയാള സാഹിത്യ സിനിമാ ലോകത്തിന് പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നടൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇതിഹാസ നടൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച സംഭാവനകൾ എണ്ണമറ്റതാണ്. ഒരു കാലത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങാതെ അനാദിയായി പരന്നുകിടക്കുന്ന മൂല്യവത്തായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വേഷം പകർന്നത് 200 ഓളം ചിത്രങ്ങൾക്ക്.
1956 ഏപ്രിൽ 6 ന് കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ പാട്യത്ത് തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. നാടകങ്ങളിലൂടെയും ചെറു വേഷങ്ങളിലൂടെയും അവിടന്നങ്ങോട്ട് പിന്നീട് വളർച്ചയുടെ കൊടുമുടികൾ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തലയണമന്ത്രം, വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം, സന്ദേശം, കഥ പറയുമ്പോൾ, മഴയെത്തും മുൻപേ, അഴകിയ രാവണൻ, മറവത്തൂർ കനവ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ. മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത്. പി പത്മരാജൻ കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച കഥകൾ എഴുതിയ കലാകാരൻ എന്നിങ്ങനെയും വിശേഷണം.
ദീർഘ നാളുകളായി അദ്ദേഹം അസുഖങ്ങൾ കാരണം ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും തൻ്റെ ഹാസ്യ സംഭാഷണത്തിനൊപ്പം ആരാധകർ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഡിസംബർ 20 ന് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി വച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നിലേയ്ക്കൊഴുകുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മഹാനടന് ശതകോടി സ്നേഹ പ്രണാമം.
Also Read: ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ് മണി രത്നം, ഷൈല ബാനുവായി മനീഷ, ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി രാജീവ് മേനോൻ; ഓർമകൾ തിരയടിച്ച ബോംബെ