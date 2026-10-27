തന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങള് ചോര്ത്തി; വയലാര് അവാര്ഡ് നേടിയ ആത്രേയകത്തിനെതിരെ എഴുത്തുകാരി വിനയശ്രീ
ആത്രേയകത്തിനെതിരെ കോപ്പിയടി ആരോപണവുമായി എഴുത്തുകാരി വിനയശ്രീ. വയലാർ അവാർഡ് നിർണയ സമിതിക്ക് പരാതി നൽകി. വയലാര് രാമവര്മ്മയുടെ ചരമദിനമായ ഇന്നാണ് അവാര്ഡ് വിതരണം.
Published : October 27, 2026 at 9:44 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 10:10 AM IST
ആലപ്പുഴ: വയലാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം വിവാദത്തിൽ. പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആര്. രാജശ്രീയുടെ ആത്രേയകം നോവലിനെതിരെ കോപ്പിയടി പരാതിയുമായി എഴുത്തുകാരി ഡോ. വിനയശ്രീ. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ വിനയശ്രീ വയലാർ അവാർഡ് നിർണയ സമിതിക്ക് പരാതി നൽകി.തന്റെ മൂന്ന് നോവലുകളുടെ ആശയമാണ് വയലാർ അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആർ.രാജശ്രീയുടെ ആത്രേയകം എന്ന കൃതിയെന്ന് വിനയശ്രീ പറഞ്ഞു.
തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങള് ചോര്ത്തിയാണ് ആത്രേയകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് അവാര്ഡ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അസ്ട്രോളജിസ്റ്റ് കൂടിയായ വിനയശ്രീ പരാതിയില് പറഞ്ഞു. വിനയശ്രീയുടെ മൂന്ന് നോവലുകളും ആർ.രാജശ്രീയുടെ ആത്രേയകം എന്ന കൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആശയപരവും സന്ദർഭപരവുമായ സാമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാതിയിലെ ആക്ഷേപങ്ങൾ.
എന്റെ പാഞ്ചാലിയുടെ ഏഴുരാത്രികൾ, ഹിഡിംബി, ശിഖണ്ഡി എന്നീ നോവലുകളും ആർ.രാജശ്രീയുടെ ആത്രേയകം എന്ന കൃതിയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. 2017ൽ പാഞ്ചാലിയുടെ ഏഴുരാത്രികൾ, 2018ൽ ഹിഡുംബി 2019ൽ ശിഖണ്ഡി എന്നീ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് സാമ്യ പട്ടികയിൽ വരുന്നത്. എൻ്റെ ശിഖണ്ഡിയെന്ന നോവൽ ഇറങ്ങി 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആത്രേയകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
മഹാഭാരതം പോലുള്ള പുരാണമഹാകാവ്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഒന്നിലധികം എഴുത്തുകാർക്ക് രചനകൾ നടത്താം. എന്നാൽ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കാത്ത ഒരു സവിശേഷ സങ്കൽപ്പം, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, സംഭാഷണങ്ങളുടെ ആശയം, സംഭവങ്ങളുടെ ആഖ്യാനരീതി എന്നിവ മറ്റൊരു കൃതിയിൽ സമാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യപരമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണം
എന്റെ ആവശ്യം ഒരു എഴുത്തുകാരിയെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുക എന്നതല്ല. എന്റെ കൃതികളിലെ സവിശേഷമായ സങ്കൽപ്പങ്ങളും ആഖ്യാനരീതികളും ആശയങ്ങളും മറ്റൊരു കൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ്. എന്റെ നോവലുകൾ 2017ലും 2018ലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണചരിത്രവും ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രമേ സാമ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ.
ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 19ന് ഞാൻ ഫേയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും എന്റെ ആശങ്കകൾക്ക് മതിയായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് എന്റെ പരാതി. ആത്രേയകം എന്ന കൃതിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യസ്ഥാപനങ്ങളോടും പുരസ്കാരസമിതികളോടും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
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സാഹിത്യത്തിലെ മൗലികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. കൃതികളുടെ പാഠവും പ്രസിദ്ധീകരണത്തീയതികളും ആശയപരവും വാചികവുമായ താരതമ്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം. അതിനായി മാധ്യമങ്ങളുടെയും വായനക്കാരുടെയും സാഹിത്യനിരൂപകരുടെയും പിന്തുണ ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
ആരോപണങ്ങള് നിഷേധിച്ച് രാജശ്രീ: അതേസമയം വിനയശ്രീയുടെ ആരോപണങ്ങള് അപ്പാടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് രാജശ്രീ. ഇതിന് മുമ്പും ഇവര് തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. ആ സംഭവത്തില് തലശേരി കോടതിയില് മാനനഷ്ട കേസ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിഷയത്തില് കടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും രാജശ്രീ പറഞ്ഞു.
അവാര്ഡ് സമര്പ്പണം ഇന്ന്: വയലാര് രാമവര്മ്മയുടെ ചരമദിനമായ ഇന്നാണ് അവാര്ഡ് വിതരണം. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്ത ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് വെങ്കത്തില് നിര്മിച്ച ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാര്ഡ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് തലസ്ഥാനത്തെ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് അവാര്ഡ് സമര്പ്പിക്കും.
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