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ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ജന്മഗൃഹം തകർച്ചയിൽ; 170-ാം ചരമവാർഷികം ആചരിക്കുമ്പോഴും ഇടപെടാനാകാതെ പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ്

പുരാതനമായ എട്ടുകെട്ട് വീടും പരിസരവും പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഉടമസ്ഥർ നൽകിയ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്കുള്ളതിനാൽ യാതൊരു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 8:25 PM IST

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ആലപ്പുഴ: 'ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ' എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ താരാട്ടുപാട്ടിലൂടെ മലയാളിയുടെ മനസിൽ ചിരപ്രതിഷ്‌ഠ നേടിയ സംഗീത പ്രതിഭ ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ജന്മഗൃഹം നിയമക്കുരുക്കിൽ പെട്ട് തകർച്ചയിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 170-ാം ചരമവാർഷിക ദിനം ആചരിക്കുമ്പോഴും വാരനാട്ടെ ജന്മഗൃഹമായ നടുവിൽ കോവിലകം സംരക്ഷിക്കാനാവാതെ അധികൃതർ കൈമലർത്തുകയാണ്. പുരാതനമായ എട്ടുകെട്ട് വീടും പരിസരവും പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ഉടമസ്ഥർ നൽകിയ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്കുള്ളതിനാൽ യാതൊരു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം (ETV Bharat)

തണ്ണീർമുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സർക്കാരും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ നാടിൻ്റെ പൈതൃക സ്വത്ത് പൂർണമായും നഷ്‌ടമാകുമെന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. 1782 ഒക്ടോബർ 12 ന് ചേർത്തല വാരനാട് നടുവിൽ കോവിലകത്ത് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെയും പാർവതിപ്പിള്ള തങ്കച്ചിയുടെയും മകനായാണ് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുടെ ജനനം. 12 വയസുവരെ ഈ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അനന്തപുരിയിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നത്.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം (ETV Bharat)

ജീർണിച്ച നിലയിലെ എട്ടുകെട്ട്

അര ഏക്കറിൽ എട്ടുകെട്ടായി പണിത ഈ കെട്ടിടത്തിൽ മൂന്ന് കിടപ്പുമുറികളും തെക്കിനി, വടക്കിനി, പൂമുഖം, പൂജാമുറി, ഊട്ടുപുര, ഊണുമുറി, അടുക്കള എന്നിവയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൂർണമായും ജീർണിച്ച നിലയിലാണ്. ഇതിൽ വടക്കിനി തകർന്ന് നിലംപതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ചാം തലമുറക്കാരിയായ രുഗ്മിണി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയായിരുന്നു കോവിലകത്ത് അവസാനമായി താമസിച്ചിരുന്നത്. 2009 ജൂൺ 12 ന് പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ചേർത്തല കൊക്കോതമംഗലം വില്ലേജിലുള്ള ഈ കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചുറ്റുമതിലിനായി 15 ലക്ഷവും തകർന്ന ഭാഗം പുതുക്കിപ്പണിയാൻ 40 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. രുഗ്മിണി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയോടൊപ്പം 40 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ അംബികയെയാണ് എട്ടുകെട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം (ETV Bharat)
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിൽ (ETV Bharat)

"2003 ൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി ഇവിടെ വന്നതാണ്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് കെട്ടിടം സ്‌മാരകം ആക്കിയത്. സ്‌മാരകത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ താമസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. 1996 ലാണ് കെട്ടിടം ആദ്യം പൊളിച്ച് പണിതത്. പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് കെട്ടിടം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വീടിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ചുറ്റുമതിൽ 15 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് പണിതത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും 40 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് തന്നെയാണ് പണിതത്.

40 ഓളം സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് എട്ടുകെട്ടാണ് മൂന്ന് കിടപ്പുമുറി, തെക്കിനി, വടക്കിനി, പൂമുഖം, പൂജാമുറി, ഊട്ടുപുര, ഊണുമുറി, അടുക്കള എല്ലാം ഉണ്ട്. പുരാവസ്‌തു വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാസം തോറും ഒരു ഉദ്യോസ്ഥൻ എത്താറുണ്ട്. നേരത്തെ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പലരും എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്‌കൂൾ കുട്ടികളും എത്താറുണ്ട്", എന്ന് സ്‌മാരകം സൂക്ഷിപ്പുകാരിയായ അംബിക പറയുന്നു.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി (ETV Bharat)

അംബിക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. 2017-18 ൽ നടുവിൽ കോവിലകത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉടമസ്ഥർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി പ്രവേശനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അന്നത്തെ ഡയറക്‌ടർ നേരിട്ട് ഹാജരായി മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്‌തു.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം (ETV Bharat)

കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പുരാവസ്‌തു ഉദ്യോഗസ്ഥർ

നടുവിലെ കോവിലകം ഇപ്പോൾ ജീർണിച്ച് ഒരു ഭാഗം തകർന്നുവീണ നിലയിലാണെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കെട്ടിടം തകർന്നുവീഴാറായ അവസ്ഥയിലായതിനാൽ അടിയന്തര റിപ്പയർ വർക്കിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളും സഹിതം അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ മുഖേന ഹൈക്കോടതിയിൽ പലതവണ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കെട്ടിടം ഇപ്പോഴും ഉടമസ്ഥരുടെ കൈവശം തന്നെയാണ്. കോടതി തീരുമാനമോ കൈവശാവകാശം സംബന്ധിച്ച തീർപ്പോ വന്നാലേ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാകൂ എന്നാണ് പുരാവസ്‌തു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം (ETV Bharat)
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം (ETV Bharat)

'ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ' പിറന്ന വഴി

റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്‌മി ഭായിക്ക് വേണ്ടി ശിശുവായിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാളിനെ ഉറക്കാനാണ് ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 'ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ' എന്ന താരാട്ട് പാട്ട് രചിച്ചത്. 2012 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ലൈഫ് ഓഫ് പൈ' എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ ബോംബെ ജയശ്രീ ആലപിച്ച 'പൈസ് ലല്ല ബൈ' എന്ന ഗാനം 85-ാം മത് ഓസ്‌കാർ അവാർഡിലെ ബെസ്‌റ്റ് ഒറിജിനൽ സോങ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വാരനാട് ഗ്രാമവും ലോക പ്രശസ്‌തി നേടിയിരുന്നു. ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ എന്ന് ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ ബോംബെ ജയശ്രീ തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തതായിരുന്നു ആ ഗാനം.

ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിൽ (ETV Bharat)

പിന്നീട് ഇത് വിവാദമായതോടെയാണ് ഓസ്‌കാർ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. 'പ്രാണനാഥനെനിക്കുനൽകിയ പരമാനന്തരസ്യം' എന്ന ശൃംഗാര ഗാനവും നാരായണീയം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. കീചകവധം, ഉത്തരാസ്വയംവരം തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകളും 23 സംസ്‌കൃത ഗീതങ്ങളും അഞ്ച് മലയാള കീർത്തനങ്ങളും വർണങ്ങളും പദങ്ങളും രചിച്ച ഇരയിമ്മൻ തമ്പി 1856 ജൂലൈ 29 ന് 74-ാം വയസിലാണ് അന്തരിച്ചത്. ഇടയ്യോട് കാളിപ്പിള്ള തങ്കച്ചിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ.

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ഇരയിമ്മൻ തമ്പി സ്‌മാരകം
IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL
WRITER IRAIMMAN THAMPI HOUSE
IRAIMMAN THAMPI MEMORIAL ALAPPUZHA
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