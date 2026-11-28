കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ലൈബ്രറി വിലക്ക് നീക്കാൻ മാപ്പെഴുതി നൽകണമെന്ന് അധികൃതർ; വഴങ്ങില്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐ, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും
രേഖാമൂലം മാപ്പപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്താൽ ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും ലൈബ്രറി വിലക്ക് വ്യക്തിഗതമായി പിൻവലിക്കാമെന്നാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ ഇ- മെയിലിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : November 28, 2026 at 7:54 PM IST
കാസര്കോട്: പെരിയ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ലൈബ്രറി വിലക്ക് പിൻവലിക്കാൻ രേഖാമൂലം മാപ്പെഴുതി നൽകണമെന്ന വിചിത്ര ആവശ്യവുമായി സർവകലാശാല അധികൃതർ. എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ്. സെയ്ദ് അലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ ഇ-മെയിൽ വഴി ഈ നിർദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ, ഒരു കാരണവശാലും മാപ്പെഴുതി നൽകില്ലെന്നും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ക്യാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ വ്യക്തമാക്കി.
രേഖാമൂലം മാപ്പപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്താൽ ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും ലൈബ്രറി വിലക്ക് വ്യക്തിഗതമായി പിൻവലിക്കാമെന്നാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ ഇ- മെയിലിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാപ്പെഴുതി നൽകാത്തവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
സർവകലാശാലയാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്ന് എസ്എഫ്ഐ
അധികൃതരുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ എസ്എഫ്ഐ, പരീക്ഷാക്കാലത്ത് വിദ്യാർഥികളെ മനഃപൂർവം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച സർവകലാശാലയാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചു.
ലൈബ്രറിയിൽ യാതൊരുവിധ അച്ചടക്കലംഘനവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഒന്നാം നിലയിലെ റീഡിങ് റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ്. സെയ്ദ് അലി വ്യക്തമാക്കി.
"ലൈബ്രറി വിലക്കിനെതിരെ മാപ്പുമില്ലൊരു കോപ്പുമില്ല, അപരാധം ചെയ്തിട്ടില്ല, അധികാരഗര്വിനോട് മാപ്പ് പറയുകയുമില്ല" എന്നു പറഞ്ഞ് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് പോസ്റ്ററും പുറത്തിറക്കി.
കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പോലും നൽകാതെയും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയുമാണ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ പ്രോക്ടർ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുവാദമില്ലാത്ത സമയത്ത് റീഡിങ് റൂമിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ പ്രവേശനം വിലക്കി പ്രോക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതിന് പുറമെ, എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സെയ്ദ് അലിയോട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ വെൽഫെയർ ഡീൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഹോസ്റ്റൽ ഒഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആർഎസ്എസ് നേതാവിനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പരിപാടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണിതെന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ ആരോപണം. "കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ നടന്നത് തന്നെയാണ് പെരിയയിലും നടക്കുന്നത്. തോന്നുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുകയാണ്," എന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി. എസ്. സഞ്ജീവ് നേരത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടന.
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