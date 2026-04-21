അറുപത് സെക്കൻഡിൽ ലോകം കൈവെള്ളയിൽ; റെക്കോർഡുകൾ കീഴടക്കി വയനാടിന്‍റെ കൊച്ചു മിടുക്കി!

60 സെക്കൻഡിൽ 125 രാജ്യങ്ങളുടെ രൂപരേഖ നോക്കി പറഞ്ഞാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി അന്താരാഷ്ട്ര റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വയനാട് കൽപ്പറ്റ ഓണിവയലിലെ സനേഷ്–രഞ്ജിനി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ആദിലക്ഷ്‌മി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 4:38 PM IST

വയനാട്: ലോക ഭൂപടം കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ മതി… രാജ്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തരും ഈ ഏഴ് വയസുകാരി. ഇപ്പോഴിതാ വയനാട് ജില്ലയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആദിലക്ഷ്‌മി. 60 സെക്കൻഡിൽ 125 രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലോകത്തെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര റെക്കോർഡുകളാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വയനാട് കൽപ്പറ്റ ഓണിവയലിലെ സനേഷ്–രഞ്ജിനി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ആദിലക്ഷ്‌മി. വെറും 60 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ലോക ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് 125 രാജ്യങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരുകൾ പറഞ്ഞാണ് റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്, ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്, അന്താരാഷ്ട്ര വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്നീ അംഗീകാരങ്ങളാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി തൻ്റെ പേരിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വേൾഡ് മാപ്പ് പസിലുകളും ഓൺലൈൻ ക്വിസുകളും ആയിരുന്നു ആദിലക്ഷ്‌മിയുടെ പ്രധാന പരിശീലനം. രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, രൂപരേഖ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ സ്വയം പഠിച്ചാണ് ഈ കഴിവ് നേടിയെടുത്തത്. ചെറുപ്പത്തിലേ ലോകത്തെ മനസിലാക്കാനുള്ള കൗതുകവും സ്ഥിരമായ അഭ്യാസവുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.

ഏഴുവയസുകാരിയെ തേടി അന്താരാഷ്ട്ര റെക്കോർഡുകള്‍ (ETV Bharat)

"ഏഷ്യയിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും റെക്കോർഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും രൂപരേഖ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം 90 രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞതായിരുന്നു റെക്കോർഡ്. എന്നാൽ ആദിലക്ഷ്‌മി 170 രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് 60 സെക്കൻഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു", ആദി ലക്ഷ്‌മിയുടെ അമ്മ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു.

ഇൻ്റർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌സ് ഓഫ് റെക്കോർഡിസിൽ 60 സെക്കൻഡിൽ 120 രാജ്യങ്ങളുടെ പേരും ഇൻജീനിയസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ 125 രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ പാട്രിക്കായി മൂന്നാമത്തെ റെക്കോർഡുമാണ് ആദി ലക്ഷ്‌മിക്ക് ലഭിച്ചത്. മൊത്തം 13 ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിൽ ആദിലക്ഷ്‌മിയുടെ പേരുണ്ടെന്ന് രഞ്ജിനി പറഞ്ഞു.

ഇതിനുമുമ്പ് പതാകകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകളും കോഡുകളും അതിവേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ ആദിലക്ഷ്‌മി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ ദേശീയ മൃഗങ്ങളും വെറും 38 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്, ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ലോക ഭൂപടത്തെ ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി നടത്തിയ പഠനവും നിരന്തര പരിശ്രമവുമാണ് ആദിലക്ഷ്‌മിയെ ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. വയനാട് ജീനിയസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കുളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആദിലക്ഷ്‌മി ഇനി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുകയാണ്.

Also Read: പരന്നൊഴുകുന്ന പെരിയാറിനെ തൊട്ടറിയാം; ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തില്‍ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്

