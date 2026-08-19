വാസ്തവം പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങള്... മനസ് കീഴടക്കിയ വാർത്തകള്; ശ്രദ്ധേയമായി വാർത്താ ചിത്ര പ്രദർശന മേള
മനസ് കീഴടക്കിയ വാർത്താ ചിത്ര പ്രദർശനമൊരുക്കി കോഴിക്കോട്ടെ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റുകൾ.
Published : August 19, 2026 at 4:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഏത് സംഭവത്തെയും ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ആശയം തുളുമ്പുന്ന ഒറ്റ ഫോട്ടോ മതി. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അത്തരം ഫോട്ടോകൾ ആയിരുന്നു വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തെ തങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരുന്നത്.
ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഏറെ കഴിവും പ്രശസ്തിയും ഉള്ള നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ മിക്ക മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ മീഡിയകൾ വ്യാപകമായെങ്കിലും ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഒട്ടും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ 32 ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ മികച്ച സൃഷ്ടികളാണ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
"ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ വളരെ രസമാണ്. എല്ലാവരും പുർണ പിന്തുണ നൽകാറുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മിക്ക പത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ചിത്രങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. 'ബിയോണ്ട് വേഡ്സ്' എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്. ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എകസ്ബിഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന്" വിധുരാജ് പറഞ്ഞു.
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കോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് വിവിധ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെയും ഏറ്റവും മികച്ചതും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതുമായ 30ലധികം ഫോട്ടോകളാണ് പ്രദർശനത്തിന് ഒരുക്കിയത്. നിരവധി പേരാണ് പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തിയത്. ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.
"പത്രത്തിലെ ഒരു ചിത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലതിന് അടിക്കുറിപ്പ് പോലും വേണ്ടി വരാറില്ല. അത്രത്തോളം ആഴ്ത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവയായിരിക്കും അത്. അത്തരം 32 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒരു പോലെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നിലെ ഒരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ക്രെഡിറ്റുണ്ടെന്ന്," രമേഷ് കോട്ടൂളി പറയുന്നു.
"ഇതൊരു പുതിയ എകസ്പീരിയൻസാണ്. നിരവധി ഫോട്ടോ ജോർണലിസ്റ്റുകളെ കാണാൻ സധിച്ചു. ഓരോ ചിത്രത്തിനും പിന്നിൽ ഓരോ കഥകളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസിലായത്. ഫോട്ടോ ജേർണലിസത്തെ കുറിച്ചും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചും മറ്റും കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണെന്ന്," ബാശില പറഞ്ഞു.
നാട്ടിലെ ഓരോ സംഭവവികാസങ്ങളും ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ മികച്ച രീതിയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തത് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും മികച്ച അനുഭവമായി. അഞ്ച് ദിവസമാണ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് വാർത്താ ചിത്ര പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്. പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ സർക്കസിലെ കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. പ്രദർശനം ഓഗസ്റ്റ് 23ന് സമാപിക്കും.
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