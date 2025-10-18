'കിസ പറയും കോഴിക്കോട്': പകൽ വീട്ടിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് വിമാനയാത്ര, കുട്ടികൾക്ക് 'ഇൻ്റർവൽ'
വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ (WOW) എന്ന കൂട്ടായ്മ കോഴിക്കോട് പകൽവീട്ടിലെ വയോജനങ്ങൾക്കായി വിമാനയാത്ര ഒരുക്കുന്നു. ഇൻ്റർവൽ' എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
Published : October 18, 2025 at 12:25 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും യാത്രകളുെട വിശാലലോകം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ (ഡബ്ലിയുഒഡബ്ലിയു) പുതിയ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് പകൽവീട്ടിലുള്ള വയോജനങ്ങൾക്ക് യാത്രയുടെ ആകാശം തുറക്കുകയാണ് ഇവർ. പുറംലോകത്തെ അറിയാതെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ കഴിയുന്ന അവർക്ക് വിമാനയാത്രയാണ് വൗ ഒരുക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ് വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ സിഇഒമാരിൽ ഒരാളായ നിദിയ ചന്ദ്രനും കൂട്ടരും.
യാത്രാ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അന്തേവാസികളെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി 'കിസ പറയും കോഴിക്കോട്' ആണ്. ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉദ്യമം. മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇത് ഒരുക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക വൗ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അത് വരുന്നവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭക്ഷണപ്പെരുമ, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഇവയെല്ലാം തൊട്ടറിയാനുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഗസലിൻ്റെ ഗരിമ പ്രഗല്ഭരായ ഗായകരിലൂടെ ആസ്വദിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. മൂന്നുവർഷക്കാലയളവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വിജയിച്ച കഥകളാണ് വേൾഡ് ഓഫ് വുമണിന് പറയാനുള്ളത്. സർക്കാരുമായി കൈകോർത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ 'സ്വതന്ത്ര യാത്രിക' സ്ത്രീ സൗഹാർദത്തിൻ്റെ പുതിയ ഏടായിരുന്നു. ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്വതന്ത്ര യാത്രിക ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. വീടുകളുെടയും വാടക മുറികളുെടയും കോണുകളിൽ പുറംലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒതുക്കിപ്പിടിച്ച് കഴിയുന്നവർക്ക് പുതുവസന്തം തീർത്തതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി.
കേരള ടൂറിസവുമായി സഹകരിച്ച് ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭത്തെ ശരിക്കും വൗ എന്ന് തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വനിതാദിനത്തിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ അവരുടെ അമ്മമാരും ഒത്ത് ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായി പിറന്ന മക്കൾക്കുവേണ്ടി ഒരായുസ്സ് മാറ്റിവച്ച അമ്മമാർ. അവരുടെ ചിന്തയിൽ ആഹ്ളാദവും സന്തോഷവും എല്ലാം നഷ്ടസ്വർഗമാണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അമ്മമാരെയും ചേർത്ത് യാത്ര പോകാറുള്ളത്. പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയിലേക്ക്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവർ കാലെടുത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് തെളിയുന്ന ആ പ്രസാദം ഒന്നു മതി വേൾഡ് ഓഫ് വുമണിന് സന്തോഷിക്കാൻ. നിദിയ പറയുന്നു.
സ്കൂൾ ടൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഊട്ടി, കൊടൈക്കനാൽ, കന്യാകുമാരി, മൈസൂരു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഉയർന്നു കേൾക്കുക. എന്നാൽ പ്രകൃതി എന്നൊന്ന് ഉണ്ടെന്നും അതിനെ അടുത്തറിയാനുമാണ് വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറ്. അയൽപക്ക വനം സന്ദർശിക്കുക, പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക, കർഷകരെയും കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധരെയും അവരുടെ അടുത്തെത്തി കാണുക, അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ (ഡബ്ലിയുഒഡബ്ലിയു) വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞും വെയിലും എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ട്.
എന്നാൽ അതിനെ ആസ്വദിച്ച് അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു പഴയ തലമുറ. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണവും വന്നുചേർന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിൽക്കുന്ന, ഇഴചേരാത്ത കുട്ടികളെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അറിവിനോടൊപ്പം ആരോഗ്യവും ലഭിക്കുന്നു. നിദിയ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 'ഇൻ്റർവൽ' എന്ന് പേരിട്ട ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ക്ലാസ് മുറിക്ക് പുറത്തുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുമായും ആളുകളുമായും ഇഴചേർത്തു. അക്കാദമിക് പഠനത്തെ യഥാർഥ ലോകവുമായി പരിചയപ്പെടുത്തി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ജില്ലയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 'ഇൻ്റർവൽ' ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ലോഗോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതോടെ അതിന് വലിയ പ്രചാരം ലഭിച്ചു. "ഇന്നത്തെ വേഗതയേറിയ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത്, കുട്ടികൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും, സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും, വൈകാരിക അവബോധത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അകന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'ഇൻ്റർവൽ' എന്നത് വെറുമൊരു സ്കൂൾ ടൂർ മാത്രമല്ല, വിദ്യാർഥികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു യാത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം." നിദിയ പറയുന്നു. വനിതാ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റൈഡർമാരുടെ ഒരു സംഘം കൂടിയാണ് വൗ.
2024 ഡിസംബറിൽ കേരള റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലോബൽ വുമൺ കോൺഫറൻസിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മികച്ച അഞ്ച് സംഘടനകളിൽ ഒന്നായി വേൾഡ് ഓഫ് വുമൺ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ തങ്ങളുേടതായ ഒരു മുഖമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരാണ് വൗ. തുടരുന്ന ചരിത്രയാത്രയിൽ വ്യത്യസ്തതകളുെട പാതതിരിയുകയാണ് നിദിയ ചന്ദ്രനും കൂട്ടരും.
Also Read:- നെന്മാറ സജിത വധം: പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 4.25 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും