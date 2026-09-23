ലോക ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ; ആവേശക്കടലായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം
ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ചും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വൻ ജനപ്രവാഹമാണ് മത്സര നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്.
Published : September 23, 2026 at 8:54 PM IST
എറണാകുളം: കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ സുൽത്താന്മാരെ നേരിട്ട് കാണാനും ബ്രസീൽ ഇതിഹാസവും ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പ്രദർശന മത്സരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ വൻ ഒഴുക്ക്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ചും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വൻ ജനപ്രവാഹമാണ് മത്സര നഗരിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ആവേശമായ ഐ.എം. വിജയനൊപ്പം സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ഓർമകളുമായാണ് മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശിയായ അൻവർ സാദത്ത് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. പണ്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഐ.എം. വിജയൻ തൊടുത്ത പ്രശസ്തമായ 'സിസർ കട്ട്' ഗോൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശമായി പടരാൻ കാരണമായതെന്ന് അൻവർ സാദത്ത് ഓർത്തെടുത്തു.
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ഈ മത്സരത്തിലും അത്തരമൊരു മിന്നൽ ഗോളാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വരും ലോകകപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള വലിയ പ്രചോദനവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മികച്ച വഴി കാട്ടിയുമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യവും മാസ്മരികതയും നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് താനൂർ സ്വദേശിയായ റഷീദും സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കുന്ന മത്സരം നേരിട്ട് കാണുക എന്നത് ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരേസമയം ബ്രസീലിനെയും ഇന്ത്യയെയും ഒരുപോലെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന മലയാളി ആരാധകരുടെ കാൽപ്പന്തുകളിയോടുള്ള അളവറ്റ സ്നേഹമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാഴ്ചകളിൽ പ്രകടമായത്.
"റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ടൈറ്റൻസ്" എന്ന ബാനറിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഈ ചരിത്ര മത്സരത്തിൻ്റെ സെലിബ്രിറ്റി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ പ്രശസ്ത വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരാണ് (ബോചെ). ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ വലിയ കായിക മാമാങ്കത്തിന് പിന്തുണ നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടൊപ്പം ലഹരിക്കെതിരെ ഫുട്ബോൾ ലഹരിയാക്കുക എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി 'വിഷ്യോ എം ഫുതെബോൾ കോൺട്രാ വിഷ്യോ എം ഡ്രോഗാസ്' (Vício em futebol contra vício em drogas) എന്ന ബ്രസീലിയൻ പോർച്ചുഗീസ് മുദ്രാവാക്യം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ബോചെ അറിയിച്ചു.
മൈതാനത്ത് പന്ത് ഉരുണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ ആവേശം വാനോളമുയർന്നു. റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, എഡ്മിൽസൺ, പൗലോ സെർജിയോ, ജോർജീഞ്ഞോ, വിയോള, ദിയോഗോ ഗിൽ, ജിയോവാനി, ജൂനിയർ, ഗോമസ്, റിക്കാർഡോ ഒലിവേര, ഗുസ്താവോ നേരി, സൂസ, എലിവൽട്ടൺ തുടങ്ങിയ വിശ്വപ്രസിദ്ധ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്സിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മറുഭാഗത്ത് ഐ.എം. വിജയൻ, ജോപോൾ അഞ്ചേരി, സി.കെ. വിനീത്, എൻ.പി. പ്രദീപ്, കെ.ടി. ചാക്കോ, മെഹ്താബ് ഹൊസൈൻ, അർണബ് മൊണ്ടാൽ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ നിരയുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്. കായിക കേരളത്തിന് എന്നും ഓർമ്മിക്കാനാവുന്ന അപൂർവ്വവും മനോഹരവുമായ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് കൊച്ചി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
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