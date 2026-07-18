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മലയോര മണ്ണിൽ കാൽപന്ത് വിസ്‌മയം; അർജൻ്റീനയെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ കിരീടം ചൂടി

രാജകുമാരി സെൻ്റ് മേരിസ് സെൻട്രൽ സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ അർജൻ്റീനയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ കിരീടം ചൂടി

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സെൻ്റ് മേരിസ് സ്‌കൂളിൽ നടന്ന മത്സരം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 2:42 PM IST

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ഇടുക്കി: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശം അലയടിക്കുമ്പോൾ, ഇടുക്കിയുടെ മലയോര ഗ്രാമമായ രാജകുമാരിയും ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലാണ്. രാജകുമാരി സെൻ്റ് മേരിസ് സെൻട്രൽ സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ അർജൻ്റീനയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ കിരീടം ചൂടി.

പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ടീമുകളുടെ പോരാട്ടത്തെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് കാൽപന്ത് കൊണ്ട് വിസ്‌മയം തീർത്തപ്പോൾ കാണികളിലും ആവേശം അണപൊട്ടി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമുകളുടെ നീലയും വെള്ളയും, ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ജേഴ്‌സികളണിഞ്ഞ് കുട്ടിപ്പട മൈതാനത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്‌തപ്പോൾ തന്നെ മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശം പ്രകടമായിരുന്നു. രാജകുമാരി സെൻ്റ് മേരിസ് സെൻട്രൽ സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിന് വേദിയായത്.

മത്സര ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഇരുടീമുകളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് കാഴ്‌ചവെച്ചത്. അർജൻ്റീനയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നിരയെ ഭേദിക്കാൻ സ്പെയിൻ മുന്നേറ്റനിരയും, സ്പെയിനിൻ്റെ കോട്ട തകർക്കാൻ അർജൻ്റീനയുടെ സ്ട്രൈക്കർമാരും പരസ്‌പരം പോരടിച്ചു. മിന്നും പാസുകളും തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞ കുട്ടികൾ കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.

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എന്നാൽ, മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അർജൻ്റീനയുടെ പ്രതിരോധ നിരയിലുണ്ടായ നേരിയ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ നിർണായകമായ വിജയഗോൾ വലയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് സമനില ഗോളിനായി അർജൻ്റീന കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്പെയിനിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പൂട്ടിനെ മറികടക്കാൻ അവർക്കായില്ല.

ഒടുവിൽ റഫറി ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ മച്ചുകാട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യം ഗോളുകൾക്ക് സ്പെയിൻ ആധികാരികമായി വിജയിച്ചു. തുടർന്നാണ് സ്പെയിൻ്റെ മിടുക്കന്മാർ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടത്. തുടർന്ന് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ, രാജാക്കാട് ക്രിസ്‌തുരാജാ ഫൊറൊന പള്ളി വികാരി ഫാ. മാത്യു കരോട്ട് കൊച്ചറക്കൽ വിജയികൾക്കുള്ള സ്വർണ്ണക്കിരീടം കൈമാറി സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. കുട്ടികളിൽ കായിക സംസ്‌കാരവും സ്പോർട്‌സ്‌മാൻ സ്‌പിരിറ്റും വളർത്താൻ ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ ഏറെ സഹായകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാജാക്കാട് ക്രിസ്‌തുരാജാ പള്ളി സഹവികാരി ഫാ. നിർമൽ, സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫാ .ജോബി മാതാളികുന്നേൽ, ഫാ. ജോമിൻ പഴക്കുടി എന്നിവരും കായിക അധ്യാപകരായ ബിനു, റോയ്, മറ്റ് അധ്യാപകർ എന്നിവരും മത്സരങ്ങൾക്കും ചടങ്ങുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി. പ്രിയ ടീമുകളുടെ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് കാട്ടിയ ആവേശവും മികച്ച കളിമികവും മലയോര മേഖലയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ദീർഘനാൾ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.

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TAGGED:

ST MARYS CENTRAL SCHOOL
RAJAKUMARI SCHOOL
IDUKKI SCHOOL FOOTBALL MATCH
FIFA WORLD CUP
SCHOOL FOOTBALL MATCH RAJAKUMARI

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