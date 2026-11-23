പ്രതാപം മങ്ങി കശുവണ്ടി വ്യവസായം; വഴിമുട്ടി കൊല്ലത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം
ഇന്ന് ലോക കശുവണ്ടി ദിനം. കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടി വ്യവസായം തകര്ച്ചയുടെ വക്കില്. ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം 850ല് നിന്നും 70ലേക്ക്. അടിയന്തര സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം.
Published : November 23, 2026 at 4:24 PM IST
രാജീവ്. ആര്
കൊല്ലം: ഒരുകാലത്ത് ലോക ഭൂപടത്തിൽ തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന കൊല്ലത്തിന്റെ കശുവണ്ടി വ്യവസായം ഇന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. കശുവണ്ടി സംസ്കരണത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്ന കൊല്ലത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള വ്യവസായം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഫാക്ടറികൾ ഒന്നൊന്നായി അടഞ്ഞതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതമാർഗമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ്. സ്ഥിരമായി തൊഴിൽ ലഭിക്കാതായതോടെ ഇവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെയും വീട്ടുജോലിയെയും ആശ്രയിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് ലോക കശുവണ്ടി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ പഴയ പ്രതാപവും ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയും ഒരുപോലെ ചർച്ചയാകുകയാണ്. കശുവണ്ടി മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു.
850 ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 70ൽ താഴെ
ജില്ലയിൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. ഒരുകാലത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ പ്രതാപകാലത്ത് 850-ഓളം ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.
വ്യവസായത്തെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളും വേറെയുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി പൂർണമായും മാറി.
ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം എഴുപതിൽ താഴെയായി. കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ 30 ഫാക്ടറികളും കാപ്പെക്സിന്റെ 10 ഫാക്ടറികളും ഇടവിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുപ്പതോളം സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളും വിവിധ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സ്ഥിരമായി തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പരമ്പരാഗതമായി ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം മറ്റ് ജോലികൾ തേടിപ്പോയി.
തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ദുരിതം പേറി സ്ത്രീകൾ
കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ്. തോട്ടണ്ടി സംസ്കരണം മുതൽ പരിപ്പ് വേർതിരിക്കൽ, തൊലി കളയൽ, ഗ്രേഡിങ്, പാക്കിങ് വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ അധ്വാനമാണ് നിർണായകം. കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന് താങ്ങാകാനും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ദൈനംദിന ചെലവുകളും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുമാണ് ഇവർ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലിക്കെത്തിയിരുന്നത്.
ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസവും ജോലി ലഭിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഫാക്ടറികൾ തുറക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുമാനമില്ല. ഇതോടെ പലരും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ജോലികൾക്കും വീട്ടുജോലിക്കും മറ്റ് കൂലിപ്പണികൾക്കും പോകുന്നു.
കശുവണ്ടി സംസ്കരണത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടവും കഠിനാധ്വാനവും സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. തോട്ടണ്ടി ബോർമയിൽ ആവിയും ചൂടും ഉപയോഗിച്ച് സംസ്കരിച്ചശേഷം തോട് പൊട്ടിച്ച് പരിപ്പ് വേർതിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഉണക്കൽ, പരിപ്പിന് മുകളിലുള്ള നേർത്ത തൊലി നീക്കം ചെയ്യൽ, വലുപ്പത്തിനും ഗുണനിലവാരത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡിങ്, പാക്കിങ് എന്നിവ നടക്കുന്നു. തോടിനുള്ളിലെ കശുവണ്ടി എണ്ണയുമായി സമ്പർക്കം വരുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ചർമത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും പൊള്ളലുകൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. ദീർഘനേരം ഇരുന്നുള്ള ജോലിയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.അതേസമയം ഉത്പാദന പ്രക്രിയയിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതും തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്.
കടക്കെണിയിൽ ഫാക്ടറി ഉടമകൾ
ഒരുകാലത്ത് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ഉടമ എന്ന വിശേഷണം കൊല്ലത്തെ വ്യവസായികൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ഫാക്ടറി ഉടമകളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കോടികളുടെ കടക്കെണിയിലാണ്. ഉത്പാദനച്ചെലവിലെ വർധന, ഉയർന്ന കൂലി, അസംസ്കൃത കശുവണ്ടിയുടെ വിലയും ലഭ്യതയും അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലരുടെയും വ്യവസായത്തെ തളർത്തി.
പ്രവർത്തനച്ചെലവ് താങ്ങാനാകാതെ നിരവധി ഉടമകൾ ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയോ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റുകയോ ചെയ്തു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തോട്ടണ്ടി സംസ്കരിച്ച് പരിപ്പാക്കി കേരളത്തിലെത്തിച്ച് കൊല്ലം കാഷ്യൂ എന്ന പേരിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന രീതിയും വ്യാപകമായി. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്കരിച്ച കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി സംസ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ ചെലവ് ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് വ്യവസായത്തിനുള്ളത്. അസംസ്കൃത കശുവണ്ടിയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാതെ ഇറക്കുമതിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.
കേരളത്തിൽ കശുമാവ് കൃഷി കുറഞ്ഞതും തോട്ടണ്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര ലഭ്യതയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഉയർന്ന ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത കശുവണ്ടിയുടെ ലഭ്യതയും സംസ്കരണശേഷിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പഠനങ്ങളും ഈ പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
നാഥനില്ലാ കളരിയായി കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ
പൊതുമേഖലയിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും ആശങ്കയിലാണ്. കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഫാക്ടറികൾ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽദിനങ്ങളെയും വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനുശേഷം കോർപ്പറേഷന് സ്ഥിരമായി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്കും സ്ഥിരതയുള്ള ഭരണനേതൃത്വം ആവശ്യമാണെന്നതാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ളവരുടെയും ആവശ്യം. കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും കാപ്പെക്സിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇടനിലക്കാർ കൈക്കലാക്കി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മറിച്ചുവിൽക്കുന്ന പ്രവണതയും പരമ്പരാഗത വ്യവസായികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും വിപണനവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി
കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പഠിച്ച് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനായി 2022 ഒക്ടോബറിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. ഡോ. എസ്. വെങ്കട്ടരാമൻ, എൻആർ. ജോയ്, ഡോ.എൻ അജിത് കുമാർ, എസ്.ജയമോഹൻ, എ. അലക്സാണ്ടർ ഐഎഎസ് (റിട്ട) എന്നിവരായിരുന്നു സമിതി അംഗങ്ങൾ. 2023 ഡിസംബറിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. 2025 ഏപ്രിൽ 26ന് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ടിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും നൽകി. വ്യവസായത്തിന്റെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും വരുമാനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സമിതി നിരവധി നിര്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ടുവച്ചു.
സമിതിയുടെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ
- കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുക.
- ഉത്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുക.
- തോട്ടണ്ടിയുടെ സ്ഥിരമായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായ സംഭരണ സംവിധാനം ഒരുക്കുക.
- പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണ മേഖലയിലെയും ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുക.
- തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽദിനങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുക.
- സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഒരുക്കുക.
- കേരള ക്യാഷ്യു എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് വികസിപ്പിക്കുക.
- പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
- കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുക ഘട്ടംഘട്ടമായി യന്ത്രവത്ക്കരണം നടപ്പാക്കുക.
- കശുമാവ് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- കശുവണ്ടി പരിപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ വിപണനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
- എന്നിങ്ങനെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങളാണ് സമിതി നൽകിയത്.
- യന്ത്രവത്ക്കരണം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകാത്ത വിധത്തിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നും സമിതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രമാകും
കശുവണ്ടി വ്യവസായം കേവലം ഒരു ഉത്പാദന മേഖല മാത്രമല്ല. തലമുറകളായി ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗവും കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യവസായ പൈതൃകവുമാണത്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരുന്ന പ്രധാന മേഖലയായിരുന്നു കശുവണ്ടി സംസ്കരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വലിയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം കൂടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായം തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ക്യാഷ്യു കോർപ്പറേഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ സിഐടിയു കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ എസ്. ജയമോഹൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ തോട്ടണ്ടിയുടെ ലഭ്യത ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്നും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പിന് വിപണിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണതലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യവസായത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ തടസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒരു കാലത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യവസായ മുഖമായിരുന്ന കശുവണ്ടി മേഖലയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഇനി എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ വീണ്ടും തുറക്കാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥിരമായി തൊഴിൽ നൽകാനും സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സർക്കാർ തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വ്യവസായ പൈതൃകം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കശുവണ്ടി മേഖലയിലുള്ളവർ.
Also read: കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മായുന്നു; നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ അറക്കൽ ശേഷിപ്പുകൾ, വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ചരിത്രപ്രേമികള്