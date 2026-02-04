ETV Bharat / state

രാജ്യത്തെ ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ 110 പേർക്ക് കാൻസര്‍ ബാധിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ കേരളത്തിൽ ഇത് 173 ആണ്.

ർബുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 4 ന് ലോക കാൻസർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. കാൻസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ തിരുത്തുക, രോഗം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, കൃത്യമായ ചികിത്സ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കാൻസർ ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധിയോ അല്ലെന്ന് ആളുകളെ ബോധവത്‌കരിക്കുന്നു. യൂണിയൻ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കാൻസർ കൺട്രോൾ (UICC) ആണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

"ചികിത്സയിലെ വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കുക" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന സന്ദേശം. ജാതി, മതം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, രാജ്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സയിൽ ആർക്കും വിവേചനം ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. 2026-ൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ നയങ്ങളിൽ കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ കാൻസർ (IARC) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 2 കോടി പുതിയ കാൻസർ കേസുകളാണ് പ്രതിവർഷം ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാൻസർ മൂലം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 97 ലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നു. 2050-ഓടെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 3.5 കോടിയായി ഉയരുമെന്ന് ഐ.എ.ആർ.സി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കേരളത്തില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ 173 പേർക്ക് കാൻസര്‍

പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ട്രെൻഡ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ കാൻസർ ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. രാജ്യത്തെ ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ 110 പേർക്കാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് 173 ആണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2015-ൽ 39,672 ആയിരുന്ന വാർഷിക രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 2024-ൽ 61,175 ആയി ഉയർന്നു. അതായത് ഏകദേശം 54 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവ്.

ഐസിഎംആർ (ICMR) നാഷണൽ കാൻസർ രജിസ്ട്രി പ്രോഗ്രാമിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ കാൻസർ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് 114 ആയിരുന്നത് 2024-ൽ 173 ആയി ഉയർന്നു. ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ ലോക്സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

കേരളത്തിലെ കാൻസർ കേസുകളുടെ വർദ്ധനവ് 2018-ന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. 2019-ൽ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും ആയിരത്തോളം കേസുകളുടെ സ്ഥിരമായ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രോഗബാധയിലുണ്ടായ യഥാർത്ഥ വർദ്ധനവും, വിപുലീകരിച്ച ദേശീയ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിലൂടെയും രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിലെ പുരോഗതിയുമാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തമിഴ്‌നാടും കർണാടകയും ഉയർന്ന വാർഷിക രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിശീർഷ നിരക്കിൽ (ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ എത്ര പേർക്ക് രോഗം വരുന്നു എന്നതിൽ) കേരളം ഇവർക്ക് മുന്നിലാണ്.

ഏകദേശം 3.5 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിൽ 2024-ലെ പ്രതിശീർഷ നിരക്ക് ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ 173 ആണ്. ഇത് തമിഴ്‌നാട് (137), കർണാടക (139), ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (144) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി കൂടുതലാണ്.

കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 88,460 പുതിയ കാൻസർ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 43,110 പുരുഷന്മാരും 45,350 സ്‌ത്രീകളുമാണ്. 34 ശതമാനത്തോളം സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സ്‌തനാര്‍ബുധം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2030-ഓടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 90,000 കടക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലിംഗഭേദമനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന കാൻസറുകൾ ഇവയാണ്:

  • പുരുഷന്മാരിൽ: ശ്വാസകോശം (14%), വായ (10%), കുടൽ (Colorectal - 10%), പ്രോസ്റ്റേറ്റ് (9%), കരൾ (8%).
  • സ്ത്രീകളിൽ: സ്തനാർബുദം (34%), തൈറോയ്ഡ് (11%), കുടൽ (9%), ഗർഭാശയം (6%), അണ്ഡാശയം (4%).

കാരണങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു:

വാർദ്ധക്യം: കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 12.6% പേരും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് (ദേശീയ ശരാശരി 8.6%). പ്രായം കൂടുന്തോറും കാൻസർ സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുന്നു.

ജീവിതശൈലി: കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണരീതി, വ്യായാമക്കുറവ്, ലഹരി ഉപയോഗം (പുകയില, മദ്യം).

മികച്ച രോഗനിർണ്ണയം: ആരോഗ്യ അവബോധം കൂടുതലായതിനാൽ നേരത്തെ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നു.

കാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

1. ശരീരത്തിലെ മുഴകൾ:

ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്തനങ്ങൾ, കക്ഷം, കഴുത്ത്, വൃഷണം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന മുഴകൾ കാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

2. ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങൾ:

വായ്ക്കുള്ളിലോ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ ദീർഘകാലം ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഉണങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കണം.

3. മലമൂത്ര വിസർജ്ജനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ:

മലത്തിലോ മൂത്രത്തിലോ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണുക, വിട്ടുമാറാത്ത മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം.

4. അസാധാരണമായ രക്തസ്രാവം:

ആർത്തവചക്രം തെറ്റിയുള്ള രക്തസ്രാവം, ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം, ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുപ്പുമ്പോഴോ രക്തം വരിക എന്നിവ ഗൗരവമായി കാണണം.

5. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ശബ്ദമാറ്റവും:

കാരണമില്ലാതെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, ശബ്ദത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം (ഘനത കൂടുക) എന്നിവ ശ്വാസകോശത്തിലോ തൊണ്ടയിലോ ഉള്ള കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.

6. അകാരണമായി ഭാരം കുറയുക:

വ്യായാമമോ ഡയറ്റോ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 4-5 കിലോ) പാൻക്രിയാസ്, വയർ, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ കാൻസർ സൂചനയാകാം.

7. ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ:

ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുക, വിട്ടുമാറാത്ത ദഹനക്കേട്, വയറ്റിൽ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം.

8. ചർമ്മത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ:

ശരീരത്തിലെ മറുകുകളുടെ നിറം മാറുക, വലിപ്പം കൂടുക, ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നിവ ചർമ്മത്തിലെ കാൻസർ ലക്ഷണമാകാം.

9. അമിതമായ ക്ഷീണം:

വിശ്രമിച്ചാലും മാറാത്ത കഠിനമായ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും കാൻസറിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ കാൻസർ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റ് പല സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്കും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണ്.

പ്രതിരോധം

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക

പുകയില: ശ്വാസകോശം, വായ, തൊണ്ട എന്നിവടങ്ങളിലെ കാൻസറിന് പ്രധാന കാരണം പുകയിലയാണ്. പുകവലിക്കുന്നതും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചവയ്ക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക.

മദ്യം: മദ്യപാനം കരൾ, സ്തനം, കുടൽ എന്നിവടങ്ങളിലെ കാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി

ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, സംസ്കരിച്ച മാംസം, അമിതമായി വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക.

ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പിന്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക.

3. ശരീരഭാരവും വ്യായാമവും

അമിതവണ്ണം പലതരത്തിലുള്ള കാൻസറുകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിലൂടെ (ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് നടത്തം) ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുക.

4. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം

അൾട്രാവയലറ്റ് (UV) രശ്മികൾ ചർമ്മത്തിലെ കാൻസറിന് കാരണമാകും. കഠിനമായ വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടയോ സൺസ്ക്രീനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

5. വാക്സിനേഷൻ (പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പു‌കൾ)

ചില വൈറസ് ബാധകൾ കാൻസറിലേക്ക് നയിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്:

ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി (Hepatitis B): കരൾ കാൻസർ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (HPV): ഗർഭാശയമുഖ കാൻസർ (Cervical Cancer) തടയാൻ ഈ വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാണ്.

6. കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ

കാൻസർ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്താനായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ നടത്തുക. സ്ത്രീകൾ സ്തനപരിശോധന, പാപ്പ് സ്മിയർ എന്നിവയും പുരുഷന്മാർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ പരിശോധനകളും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക

അമിതമായ രാസവസ്തുക്കളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക. വീട്ടിലും പരിസരത്തും ശുദ്ധവായു ഉറപ്പുവരുത്തുക.

കാൻസര്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകള്‍

കാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് ചികിത്സ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

1. ശാരീരിക പരിശോധന

ശരീരത്തിൽ മുഴകളോ, തടിപ്പുകളോ, മറുകുകളിൽ മാറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു. സ്തനപരിശോധന ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്.

2. ലാബ് പരിശോധനകൾ

രക്ത പരിശോധന: രക്തത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം (ഉദാഹരണത്തിന് രക്താർബുദം അഥവാ Leukemia കണ്ടെത്താൻ) പരിശോധിക്കുന്നു.

ട്യൂമർ മാർക്കറുകൾ (Tumor Markers): കാൻസർ കോശങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകൾ രക്തത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു (ഉദാ: പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിന് വേണ്ടിയുള്ള PSA ടെസ്റ്റ്).

3. ഇമേജിംഗ് പരിശോധനകൾ

ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

എക്സ്-റേ (X-ray): എല്ലുകളിലും ശ്വാസകോശത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ.

സിടി സ്കാൻ (CT Scan): ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ വിശദമായ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു.

എംആർഐ (MRI): കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായ കലകളിലെ (Soft tissues) മുഴകൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

അൾട്രാസൗണ്ട് (Ultrasound): ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വയറിലെയും മറ്റും മുഴകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

പെറ്റ് സ്കാൻ (PET Scan): കാൻസർ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം പടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

4. ബയോപ്സി (Biopsy) - ഏറ്റവും കൃത്യമായ പരിശോധന

കാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രധാന പരിശോധനയാണിത്. സംശയമുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കല (Tissue) അല്ലെങ്കിൽ കോശം എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നു.

5. എൻഡോസ്കോപ്പി (Endoscopy)

നേർത്ത കുഴലിന്റെ അറ്റത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിനുള്ളിലെ അവയവങ്ങൾ (അന്നനാളം, ആമാശയം, കുടൽ) നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

6. സ്ക്രീനിംഗ് പരിശോധനകൾ (Screening Tests)

ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവ:

മാമോഗ്രാം (Mammogram): സ്തനാർബുദം കണ്ടെത്താൻ.

പാപ്പ് സ്മിയർ (Pap Smear): ഗർഭാശയമുഖ കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ.

കൊളോണോസ്കോപ്പി (Colonoscopy): വൻകുടലിലെ കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ.

