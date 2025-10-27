കേരളത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലോകബാങ്ക് സഹായം: 3,400 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചു
'പ്രോഗ്രാം ഫോർ റിസൾട്ട്സിനാണ്' (PforR) ആണ് അംഗീകാരം. അത്യാഹിത സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പകർച്ചേതര രോഗങ്ങൾ തടയുക, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
By PTI
Published : October 27, 2025 at 4:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള 'കേരള ആരോഗ്യ സംവിധാന മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടിക്ക്' ലോകബാങ്കിൻ്റെ അംഗീകാരം. ഈ പദ്ധതിക്കായി 400 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 3,400 കോടി രൂപ) വായ്പയാണ് ലോകബാങ്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഈ ധനസഹായത്തിൽ 70 ശതമാനം (280 മില്യൺ ഡോളർ, ഏകദേശം 2,400 കോടി രൂപ) ലോകബാങ്കാണ് നൽകുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അവയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് 400 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 'പ്രോഗ്രാം ഫോർ റിസൾട്ട്സ്' (PforR) മാതൃകയിലാണ് പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം, കൂടിയ ആയുർദൈർഘ്യം, തടയാൻ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, അകാലമരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മുക്തരാക്കുക എന്നിവ ഈ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്നവ ഉൾപ്പെടെ, ഉയർന്നുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളോട് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി ഈ പരിപാടി വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കും. പകർച്ചേതര രോഗങ്ങൾ (എൻസിഡികൾ) തടയുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാനും പുതിയ ആരോഗ്യ ഭീഷണികളെ നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ആംബുലൻസുകളും ട്രോമ രജിസ്ട്രികളും ഉള്ള കാര്യക്ഷമമായ 24/7 പ്രതികരണ ശൃംഖല വഴി അത്യാഹിത, ട്രോമ കെയർ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പദ്ധതി വിഭവശേഷി വർധിപ്പിക്കുക, ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പൊതുചെലവ് കൂട്ടുക എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വയോജന പരിചരണത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും.
അനുമതി നടപടികളും പ്രതികരണവും
പ്രാഥമിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേരളം 2023ൽ ഒരു വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനവും ലോകബാങ്കും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലോകബാങ്കിൻ്റെ പൊതുസമിതി അന്തിമ അനുമതി നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഈ പദ്ധതി വലിയ വികസനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ വെല്ലുവിളികൾ
മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ കേരളം ഇതിനോടകം മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എസ്ഡിജികൾ) 2030നുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെ സംസ്ഥാനം മറികടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, പുതിയ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളും, പരിമിതമായ പൊതുജനാരോഗ്യ ഫണ്ടിങും, പകർച്ചേതര രോഗങ്ങളുടെ വർധിച്ച ഭാരവും സംസ്ഥാനം തുടർന്നും നേരിടുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സേവന വിതരണ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഭാവിയിൽ ശക്തവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനം നിർമ്മിക്കാനും പുതിയ പരിപാടി സഹായിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
