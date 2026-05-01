"അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല"; തൊഴിലാളി ക്ഷാമത്തിലും വിലക്കയറ്റത്തിലും വലഞ്ഞ് ഇടുക്കിയിലെ നിര്‍മാണ മേഖല

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പോയ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ തിരികെ വരാന്‍ താമസിക്കുന്നതാണ് നിര്‍മ്മാണ മേഖലയെ ബാധിച്ചത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 9:00 PM IST

ഇടുക്കി: തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവവും നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റവും ചേർന്നതോടെ ജില്ലയിൽ നിർമാണ മേഖല ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമായി മാറിയത്.

ജില്ലയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിർമാണ ജോലികൾക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ തൊഴിൽ ലഭ്യത കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഏകദേശം 30,000ത്തോളം തൊഴിലാളികളാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തിരികെ മടങ്ങിയതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല ഇടങ്ങളിലും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചെറിയ വീടുകളുടെ നിർമാണം മുതൽ വലിയ കെട്ടിട പദ്ധതികൾ വരെ എല്ലാം തന്നെ മന്ദഗതിയിലായി. തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ദിവസേന നടത്തേണ്ട ജോലികൾ പോലും വൈകുന്നു. ചില നിർമാണങ്ങൾ പൂർണമായും നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇതോടെ കരാറുകാർക്കും നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇതിനോടൊപ്പം നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയും കുത്തനെ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് സിമൻ്റ്, ഇരുമ്പ്, ഇന്ധനം തുടങ്ങിയവയുടെ വില വർധിച്ചതും മേഖലയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. ചെലവ് കൂടുകയും തൊഴിലാളികൾ കുറയുകയും ചെയ്‌തതോടെ നിർമാണ പദ്ധതികളുടെ സമയക്രമം താളം തെറ്റുകയാണ്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നാട്ടിലേക്ക് പോയ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങി വരാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നിര്‍മ്മാണ മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്ന് കോണ്‍ട്രാക്‌ടര്‍ ആയ ജോണ്‍സണ്‍ പറയുന്നു. തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ലതെ വന്നതോടെ മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും പ്രതികരണം. " തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ നാട്ടിലേക്ക് പോയത്. എന്നാല്‍ ഇത് വരെ അവര്‍ തിരിച്ച് വന്നില്ല. നിര്‍മ്മാണ ജോലികള്‍ക്കായി നാട്ടില്‍ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ല. നിര്‍മ്മാണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ സാമഗ്രികള്‍ക്ക് വില കൂടിയതും നിര്‍മ്മാണ മേഖലയെ ബാധിച്ചു. സിമൻ്റിന് 20 രൂപയും, കമ്പിക്ക് 20 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു" ജോണ്‍സണ്‍ പറഞ്ഞു.

അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വൈകുന്നതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ ഉടൻ തിരികെ എത്താത്ത പക്ഷം ഇടുക്കിയിലെ നിർമാണ മേഖല കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് മേഖലയിലെ വിദഗ്‌ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടലുകളും ദീർഘകാല പരിഹാര മാർഗങ്ങളും അനിവാര്യമാണെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്.

