പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് അധികൃതർ; കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് സമരം നടത്താൻ തൊഴിലാളികൾ
കോഴിക്കോട് പുതിയ പാലത്തിന് സമീപം കല്ലുത്താൻ കടവിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം വന്നതോടെയാണ് പാളയത്തെ കച്ചവടക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്
Published : October 28, 2026 at 7:10 PM IST
രജിത്ത് കുമാർ എം ടി
കോഴിക്കോട്: നഗര ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാരോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കോഡിനേഷൻ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 29/10/2026 ന് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് സമരം നടത്തും. രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് ഉപരോധസമരം.
ചരിത്രമുള്ള പാളയം മാർക്കറ്റ് നവീകരിച്ച് പാളയത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തുക, ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുക, വാടക സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമരക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പാളയത്തെ കടകൾ അടച്ചിട്ടാണ് ഉപരോധ സമരം നടത്തുക. പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാർക്ക് പുറമെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുന്നിലുണ്ടാകും.
കോഴിക്കോട് പുതിയ പാലത്തിന് സമീപം കല്ലുത്താൻ കടവിൽ ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പാളയത്തെ പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം വന്നതോടെയാണ് പാളയത്തെ കച്ചവടക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാളയത്തെ പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരോട് കോർപ്പറേഷൻ അടിയന്തരമായി കല്ലുത്താൻ കടവിലെ കെട്ടിടത്തിലെ മുറികൾഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ കല്ലുത്താൻ കടവിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലെ മുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അന്ന് മിക്ക കച്ചവടക്കാരും നറുക്കെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും കെട്ടിടം നിർമ്മാണ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം മുറികൾ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുറികൾ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൈമാറും എന്ന കരാർ നിലവിലുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ എൻഐടിയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകട ഭീഷണിയിൽ ആയ പാളയത്തെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇതു മുൻനിർത്തിയാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാളയത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇവരിൽ നിന്നും വാടകയും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആദ്യഘട്ട നടപടി തുടങ്ങിയത്.
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"കേരളത്തിലേതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ ദിവസേന പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടന്നുള്ള മാറ്റം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഉൾക്കോള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. വർഷങ്ങളായി പണിയെടുക്കുന്ന ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പണം കടമായി കിട്ടാനുണ്ട്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മാറുമ്പോൾ ആ പണമെല്ലാം കച്ചവടക്കാർക്ക് നഷ്ടമാകും. മാർക്കറ്റ് നവീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം അതിനുള്ള നടപടികളാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്." എന്ന് അഷ്റഫ് എന്ന തൊഴിലാളി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2025 ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ കല്ലുത്താൻ കടവിലെ ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. കോഴിക്കോട് മിനി ബൈപ്പാസിന് സമീപത്തെ അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ തന്നെ പാളയത്തെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്ന അറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻ്റിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കല്ലുത്താൻ കടവിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും അങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കച്ചവടക്കാർ അന്നുമുതൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്.
നിലവിൽ 153 കച്ചവടക്കാരാണ് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ലൈസൻസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റ് നിരവധി കച്ചവടക്കാരും അനുബന്ധമായി സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 153 കച്ചവടക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനു കീഴിലെ പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാറേണ്ടതുമില്ല. ഇതാണ് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതിഷേധം കുറയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനുവേണ്ട നടപടികൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത്.
ഇതിനുപുറമേ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കല്ലുത്താൻ കടവിലെ കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യമായ യാതൊരു സൗകര്യവും ഒരുക്കിയില്ലെന്നും പാളയത്തെ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു. നിർമ്മിച്ച മുറികൾ ആണെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറുതും ആണെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ ആക്ഷേപം. കൂടാതെ പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ പാളയത്തു തന്നെയുള്ള പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് നവീകരിച്ച ശേഷം അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഏതായാലും പാളയം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ മുറുകാനാണ് സാധ്യത.
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