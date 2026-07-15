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വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു; ഒരാള്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

മൂഴിക്കര സ്വദേശിയായ സാഹിദിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫലാഹ് പ്ലാസ ബിൽഡിങ്ങിന് സമീപം നിർമ്മിച്ച രണ്ടാൾ താഴ്‌ചയുള്ള കുടിവെള്ള ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇരുവർക്കും ശ്വാസതടസം നേരിടുകയായിരുന്നു.

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വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 3:19 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ തൊഴിലാളിയ്‌ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. മൂട്ടോളിയിലെ പയമ്പ്ര കുരുവട്ടൂർ റോഡിൽ സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇറങ്ങിയ തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.

പാലത്ത് സ്വദേശിയായ പുതുക്കുടി പുഴയിൽ സിറാജാണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആയ
അമ്പലത്തുകുളങ്ങര വിശ്വനാഥനെ കോഴിക്കോട് മലപ്പറമ്പിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൂഴിക്കര സ്വദേശിയായ സാഹിദിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫലാഹ് പ്ലാസ ബിൽഡിങ്ങിന് സമീപം നിർമ്മിച്ച രണ്ടാൾ താഴ്‌ചയുള്ള കുടിവെള്ള ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇരുവർക്കും ശ്വാസതടസം നേരിടുകയായിരുന്നു.

വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ തൊഴിലാളി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു (ETV Bharat)

ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും
സാധിച്ചില്ല. ഉടൻതന്നെ വെള്ളിമാടുക്കുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസറായ അഭിലാഷ് ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങി ഇരുവരെയും പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സിറാജിനെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള മോരിക്കരയിലെ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

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വിശ്വനാഥനെ മലപ്പറമ്പിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാൻ ഹോൾ ആയിരുന്നു ജലസംഭരണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് ജലസംഭരണി ശുചീകരിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികൾ ഇറങ്ങിയത്. ആവശ്യമായ അളവിൽ വായു ലഭിക്കാത്തതും
വിഷ വായു ശ്വസിച്ചതും ആകാം അപകടകാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചേവായൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്ന മുറക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ആഴമുള്ള കിണർ തുരങ്കം എന്നിവയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കിണറ്റിലെ ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ചപ്പുചവറുകൾ അഴുകുമ്പോഴോ വിഷവാതകങ്ങൾ തങ്ങിനിൽക്കുമ്പോഴോ കിണറിനുള്ളിലെ ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ശുചീകരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഓക്‌സിജൻ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

  • കിണറ്റിലെ ചപ്പുചവറുകൾ വെള്ളവുമായി ചേർന്ന് അഴുകുമ്പോൾ ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു.
  • കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ തുടങ്ങിയ വിഷവാതകങ്ങൾ കിണറ്റിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും.
  • കൂടുതൽ ആഴമുള്ള കിണറുകളിൽ വായുസഞ്ചാരം കുറവായിരിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ

  • കിണർ അഥവാ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വായുസഞ്ചാരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
  • ഒരു കത്തിയ മെഴുകുതിരി കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി നോക്കുക. മെഴുകുതിരി അണഞ്ഞുപോയാൽ അവിടെ ഓക്‌സിജൻ ഇല്ലെന്നും വിഷവാതകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും മനസിലാക്കാം.
  • മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് വായു അടിച്ച് നൽകുകയോ, വലിയ തുണികൾ വീശി വായുസഞ്ചാരം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.

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TAGGED:

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