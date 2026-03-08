ETV Bharat / state

ഒരു അതിജീവന കഥ; പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ടുപോയ പെൺകരുത്ത്, ശ്രീജയുടെ ചെറിയ ആഗ്രഹവും വലിയ സംരംഭവും

പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൈവയ്ക്കു‌ന്ന മേഖലയായ മെക്കാനിക്‌സ്, മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് രംഗത്താണ് ശ്രീജ പടവുകൾ താണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വനിതാ ദിനം 2026 സംരംഭക ശ്രീജ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് 150 എച്ച്പി മോട്ടോർ സർവീസ്
Womens business (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 8, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ ശേഷം ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ രണ്ട് കുട്ടികളുമായി ഒറ്റപ്പെടേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇത്. പ്രതിസന്ധികളോട് തലകുനിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു നടന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ശ്രീജ.

പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ടുപോയ പെൺകരുത്ത്, ശ്രീജയുടെ ചറിയ ആഗ്രഹവും വലിയ സംരംഭവും (ETV Bharat)

പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൈവയ്ക്കു‌ന്ന മേഖലയായ മെക്കാനിക്‌സ്, മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് രംഗത്താണ് ശ്രീജ പടവുകൾ താണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ അവർ ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി വച്ചു. ഏകദേശം 10 വർഷത്തിനു മുൻപ്. അതുവരെ പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൈവച്ചിരുന്ന മേഖലയായ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് റിപ്പയറിംഗും നിർമാണവുമാണ് ഇന്ന് ശ്രീജയും തൻ്റെ വനിതാ സുഹൃത്തുക്കളും നോക്കിനടത്തുന്നത്.

ആരംഭത്തിൽ പലരും പരിഹസിക്കുകയും സംശയത്തോടെ നോക്കുകയും പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിലും ശ്രീജ തളരാതെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. സംരംഭം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നേരിട്ട പരിഹാസങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നേടിയ വിജയം അവൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ തൻ്റെ കഴിവും അധ്വാനവും കൊണ്ട് വിജയിച്ചുകാണിക്കുകയാണ് ശ്രീജ.

അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ വേറിട്ട സംരംഭത്തിൽ മുന്നോട്ടു വച്ച കാൽ പിറകിലേയ്‌ക്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സംരംഭകയായ ഒരു ശ്രീജയെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് നാലാളറിയുന്നൊരു സംരംഭം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ ശ്രീജ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു. അന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണം തളർന്നിരുന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലൊരു ജീവിതം തനിക്കും മക്കൾക്കും ലഭിക്കില്ലെന്നുമുള്ള ചിന്തയാണ് ശ്രീജയെ ഈ നിലയിൽ ശേഭിപ്പിച്ചത്.

പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ ആ ചെറിയ സംരംഭം പടി പടിയായി വളർന്ന് ഇന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മോട്ടോറുകൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 150 എച്ച്പി വരെ മോട്ടോറുകളുടെ സർവീസ് നൽകുന്ന നിലയിലേക്ക് സ്ഥാപനം വളർന്നു. ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സ്വന്തമായി മോട്ടോറുകൾ നിർമിക്കുന്നതും ശ്രീജയുടെ സ്ഥാപനമാണ്. അതോടൊപ്പം കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി പേറ്റൻ്റും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം വർക്കുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അതിനായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻമാരും പ്ലമ്പറുമൊക്കെയാണ്. അവരാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടേൽപ്പിക്കുന്നത്. കഴിവതും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉടമകൾക്ക് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്" ശ്രീജ പറഞ്ഞു.

"സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ കൈവയ്‌ക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലും പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിയും. കുറച്ച ക്ഷമയും ആഗ്രഹവും മാത്രം മതി. ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരവും നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പരിശീലനം നേടാനും നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുമുണ്ട്" ശ്രീജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഷ്‌ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രചോദനകരമായ വിജയകഥയാണിത്.

