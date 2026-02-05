ETV Bharat / state

ഭക്ഷണ പ്രേമികൾ തേടിയെത്തുന്നിടം; ശ്രദ്ധേയമായി 'വിമൺസ് കിച്ചൺ', വനിതകൾ തീർക്കുന്ന രുചിപ്പെരുമയ്‌ക്ക് ആരാധകരേറെ

എന്നും രാവിലെ 7.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 10.30 വരെ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണവും നാടൻ ഊണും ബിരിയാണിയും ഇവിടെ വിളമ്പുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വിമൻസ് കിച്ചൺ.

WOMENS KITCHEN WOMEN ENTERPRISES WOMENS KITCHEN IN THOTTADA KANNUR WOMENS HOTEL
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂര്‍: നഗരത്തിൻ്റെ ബഹളമില്ല. പൊടിപടലങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ടതുമില്ല. ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് പഴയ തറവാട് ഹോട്ടലാക്കിയപ്പോള്‍ നാട്ടുകാരും സഞ്ചാരികളും രുചിയുടെ കേന്ദ്രമാക്കുകയാണ് തോട്ടടയിലെ 'വിമന്‍സ് കിച്ചന്‍'. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരം ഹോട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ ഭക്ഷ്യപ്രേമികള്‍ ഇവിടം താവളമാക്കിയിരിക്കയാണ്.

രാവിലെ 7.30 ന് തുറന്നാല്‍ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട്. പത്തല്‍, പൂരി, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, നൂല്‍പുട്ട്, പുട്ട്, മസാല ദോശ, നെയ്‌റോസ്‌റ്റ് എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒപ്പം കറികളായി കടലക്കറി, ഗ്രീന്‍പീസ്, ചെറുപയര്‍, തക്കാളി, മീന്‍കറി, ചിക്കന്‍ കറി എന്നിവയും. നാൽപ്പതോളം വിഭവങ്ങളുള്ള ഹോട്ടലാണ് വിമന്‍സ് കിച്ചണ്‍.

കണ്ണൂർ തോട്ടടയിലെ വിമൻസ് കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

നാടന്‍ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്ത ഈ ഹോട്ടലില്‍ എത്തിയാൽ ചിക്കന്‍ കടായി, ചിക്കന്‍ ചില്ലി, പെപ്പര്‍ ചിക്കന്‍, ബട്ടര്‍ ചിക്കന്‍, ചിക്കന്‍ കൊണ്ടാട്ടം എന്നിവയും ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കാം. നാവില്‍ രുചിയുടെ മുകുളങ്ങള്‍ തുറക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കുടുംബമായും കൂട്ടമായും ആളുകളെത്തുന്നു.

പോക്കറ്റിന് താങ്ങാനാവുന്ന വിലക്ക് വൃത്തിയുളളതും ശുദ്ധമായതുമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുവെന്നുളളതാണ് വുമന്‍സ് കിച്ചണിൻ്റെ സവിശേഷത. തേങ്ങയരച്ച മീന്‍ കറിയും സാമ്പാറും മോരും തൊടുകറിയും ചേര്‍ന്ന തനി കണ്ണൂര്‍ ഊണ് സാധാരണക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നു. മത്തി, അയല തുടങ്ങിയ ചെറുമീനുകള്‍ മാത്രമാണ് ഊണിനൊപ്പം നല്‍കപ്പെടുന്നത്.

WOMENS KITCHEN WOMEN ENTERPRISES WOMENS KITCHEN IN THOTTADA KANNUR WOMENS HOTEL
ഹോട്ടല്‍ ഉടമ രസിത (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളീയ ശൈലിയിലുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടല്‍ നടത്തിപ്പുകാരായ രസിതയും ഷൈനിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ മേല്‍ നോട്ടത്തിലാണ്. ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. കുടുംബമായെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഓരോരുത്തരുടേയും താത്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നതും ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

"സ്‌ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതും. എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മായവും ഇല്ല. ഹോട്ടലിന് പിന്നിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ട്. ഈ ഹോട്ടൽ മുൻപോട്ടും ഇങ്ങനെതന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്", എന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമ രസിത പറയുന്നു.

WOMENS KITCHEN WOMEN ENTERPRISES WOMENS KITCHEN IN THOTTADA KANNUR WOMENS HOTEL
ഹോട്ടലിൽ സഹായത്തിനുള്ളവർ (ETV Bharat)

മുംബൈയിലും ഗള്‍ഫിലും കുക്കായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മുസ്‌തഫാ മാലിക്കാണ് ചൈനീസ് ഐറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത്. മാലിക്കിൻ്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൻ്റെ രുചി ഈ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം. സായാഹ്നത്തില്‍ മിക്‌സ് ഐറ്റങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. പുട്ട് മിക്‌സ്, പൊറോട്ട മിക്‌സ് എന്നിവയുമുണ്ട്. ചിക്കന്‍, ബീഫ്, മുട്ട എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം മിക്‌സ് ഐറ്റങ്ങളും കഴിക്കാം.

"ഞാൻ ഇടയ്‌ക്കിടയ്‌ക്ക് ഇവിടെ വരാറുള്ളതാണ്. പാഴ്‌സലാണ് കൂടുതലും വാങ്ങാറുള്ളത്. സാധാരണ ഹോട്ടലുകളേക്കാൾ വ്യത്യസ്‌തമാണിവിടം. പറയുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവിനും മധുരത്തിനും അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുത്തരുന്നു", എന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയ മനു പറയുന്നു.

WOMENS KITCHEN WOMEN ENTERPRISES WOMENS KITCHEN IN THOTTADA KANNUR WOMENS HOTEL
കണ്ണൂർ തോട്ടടയിലെ വിമൻസ് കിച്ചൺ (ETV Bharat)

സസ്യ ഭക്ഷണ പ്രിയര്‍ക്ക് മസാല ദോശ, നെയ്‌റോസ്‌റ്റ്, ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ, മിക്‌സ് സബ്‌ജി, ഗോപി മജ്ജൂരിയന്‍, എന്നിവയുമുണ്ട്. ബിരിയാണികളില്‍ വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും ബീഫും ഇവിടെയുണ്ട്. ഏത് പ്രായക്കാര്‍ക്കും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം രാത്രി 10.30 വരെ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

രുചിക്കൊപ്പം ഹോട്ടലിലെ വൃത്തിയും ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കും ഹോട്ടലിനകത്ത് ഇടമുണ്ട്. ഈ ഹോട്ടലിലെ രുചിയുടെ രഹസ്യത്തിന് പിന്നില്‍ അനുവദനീയമായ എണ്ണകളും സ്വന്തം ഉത്തരവാദത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ചേരുവകളുമാണ്. സ്ത്രീകളും അവര്‍ക്കൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ഹോട്ടല്‍ ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ രുചിയുടെ പെരുമ നേടിയിരിക്കയാണ്.

Also Read: പച്ചിലച്ചാര്‍ത്തില്‍ സൗന്ദര്യം വഹിച്ച് 'നക്ഷത്ര' വീട്ടിലെ ഈന്ത് കായകള്‍; അപൂർവ കാഴ്‌ച കാണാൻ തിരക്ക് കൂട്ടി നാട്ടുകാർ

TAGGED:

WOMENS KITCHEN
WOMEN ENTERPRISES
WOMENS KITCHEN IN THOTTADA
KANNUR WOMENS HOTEL
WOMENS KITCHEN IN KANNUR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.