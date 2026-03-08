തളരാത്ത മനസും പരിശ്രമവും; വേറിട്ട ജീവിതയാത്ര, വനിതാ ദിനത്തിൽ സന്ദേശങ്ങളുമായി രത്നം ടീച്ചർ
റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയായ രത്നം ടീച്ചർ വളരെ വേറിട്ട ജീവിത കഥയാണ് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിരവധി ആളുകളുടെ മനസിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് രത്നം ടീച്ചർ.
Published : March 8, 2026 at 5:24 PM IST
തൃശൂർ: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂരിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് രത്നം പിജി എന്ന സ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ ജീവിത കഥയാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഉറച്ച മനസോടെ അതിജീവിക്കാനാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് രത്നം ടീച്ചറുടെ ജീവിത കഥ.
തൃശൂർ സ്വദേശിയായ രത്നത്തിൻ്റെ ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ വയസിൽ തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു തുടങ്ങിയതാണ്. പോളിയോ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇടത് കാലിന് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജീവിതത്തെ പരിമിതികളിൽ ഒതുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിട്ടും അതിനെ അതിജീവിച്ച് രത്നം അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു.
1972-ൽ എസ്എസ്എൽസി പാസായ രത്നം പിന്നീട് ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളജിൽ നിന്ന് ബോട്ടണിയിൽ ബിരുദം നേടി. ബി എഡ് പഠനകാലത്ത് നടക്കുന്നത് പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്. എന്നിരുന്നാലും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ രത്നം തയ്യാറായില്ല. തൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് രത്നം ഫലം കണ്ടത് 45-ാം വയസിൽ ചേർപ്പിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി നിയമനം ലഭിച്ചതോടെയാണ്.
2011-ൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയായി കേരള സർക്കാർ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 69-ാം വയസിലും രത്നം ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. നടക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വീട്ടിലെ നാലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം ഒതുക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ചോക്ലേറ്റ്, സാമ്പാർ പൊടി, ചട്നി പൊടി, അച്ചാർ, സോപ്പ് തുടങ്ങി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പല ഉത്പ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് ചെറിയ ഹോം ബ്രാൻഡിലൂടെ വിൽപ്പന നടത്തി വരുമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് രത്നം ടീച്ചർ.
ഇതോടൊപ്പം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ‘ആലവട്ടം’ പോലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളും മറ്റ് വീട്ടകം അലങ്കരിക്കുന്ന ഉത്പ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു. ആദ്യം സമയം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിത്തുടങ്ങിയ ഈ പ്രവർത്തനം പിന്നീട് പലർക്കും പ്രചോദനമായി മാറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ രത്നം ടീച്ചറെ വേറിട്ട വ്യക്തിയാക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്.
സ്തനം നീക്കം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കൈത്താങ്ങ്
സ്തനാർബുദം ബാധിച്ച് സ്തനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രോസ്റ്ററ്റിക് ‘നോക്കേഴ്സ്’ (നൂൽകൊണ്ടുള്ള കൃത്രിമ സ്തനങ്ങൾ) നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന സേവന സന്നദ്ധതയോടെയുള്ള ഒരു സംരംഭം കൂടി രത്നം ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അമല ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ സ്തനാർബുദ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം സ്തനം നീക്കം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്കായി കൈ കൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കുന്ന ‘നോക്കേഴ്സ്’ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് രത്നത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. "നിലവിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് പ്രോസ്റ്ററ്റിക് ചെയ്യുന്നത്. സ്താനാര്ബുദം വന്ന് മാറിടം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവന്ന സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിയാണിത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്", എന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു.
ഇത് പ്രകാരം തൻ്റെ നെയ്ത്ത് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അവൾ നിർമ്മിച്ച മൃദുവായ പ്രോസ്റ്ററ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിരവധി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായത് കണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോക്കേഴ്സിൻ്റെ നിർമ്മാണം സ്ഥിരമാക്കിയത്. തൻ്റെ മകൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ നൂലുകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ നെയ്തെടുത്ത പരിചയമാണ് നോക്കേഴ്സ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവായത്. ഇപ്പോൾ നിരവധി ക്യാൻസർ അതിജീവിതമാരാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ രത്നം ടീച്ചറുടെ സഹായം തേടിയെത്തുന്നത്.
"മാറിടം നീക്കിയ സ്ത്രീകളുടെ മാസനികാവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. തന്നെയുമല്ല ഒരു ബ്രെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും മറ്റൊന്ന് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുറം വേദന പോലുള്ള അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരം പ്രോസ്തറ്റിക്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തോളമടുത്തായി ചെയ്യുന്നു. മൂന്നും നാലും ദിവസം എടുത്താണ് ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നത്. അതും എൻ്റേതായ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്.
ഇപ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളയാളാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്", എന്നും ടീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ പരിശീലനവും
സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി 2014-ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ഗോൾഡൻ മദർ അവാർഡും രത്നം ടീച്ചറെ തേടിയെത്തി. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ തൻ്റെ സമയം കൂടുതലായി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അഗർബത്തി, സോപ്പ്, ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ആത്മവിശ്വാസവും കഴിവും വളർത്തുകയാണ്.
"പരിമിതികൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ തളരാതെ ഓരോ തവണയും കൂടുതൽ ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് തൻ്റെ വിജയമെന്ന്", രത്നം ടീച്ചർ പറയുന്നു. പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ചതിൻ്റെ കഥ മാത്രമല്ല രത്നത്തിൻ്റെ ജീവിതം. മാന്യമായ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്ന പ്രചോദനമാണ് വനിതാദിനത്തിൽ രത്നം ടീച്ചർ വനിതകൾക്കായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
വനിതാ ദിനത്തിൽ ടീച്ചറുടെ സന്ദേശം
സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ഊർജസ്വലമായിരിക്കണം. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കഴിയാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഞാൻ അതിന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ്. തൻ്റെ അധ്യാപന പോസ്റ്റുപോലും പലതരത്തിലുള്ള സമരത്തിലൂടെയും പ്രതിഷേധത്തിലൂടെയുമാണ് തൻ്റെ 45 ാം വയസിൽ നേടിയെടുത്തത്. ശരീരത്തിന് വരുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ മനസിന് വരാൻ പാടില്ല. പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ് നീങ്ങേണ്ടത്. അവിടെയാണ് വിജയം. അതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത്. ആയതിനാൽ ഓരോ സ്ത്രീയും തനിക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല, കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞ് മാറരുത് എന്ന സന്ദേശം വനിതാ ദിനത്തിൽ രത്നം ടീച്ചർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
