കൈപ്പുണ്യത്തിൽ വിരിയുന്ന ഐശ്വര്യം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ വരെ കൈയടി നേടി ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാരിയുടെ കരവിരുത്!

ചെറുപ്പം മുതലേ കരകൗശല പ്രവർത്തികളിൽ താത്‌പര്യം. പിന്നീട് പാഷൻ പ്രൊഫഷനാക്കി. അറിയാം വിജുന ടീച്ചറുടെ കഥ....

WOMENS DAY 2026 കോഴിക്കോട് വിജുന കെ പി കരകൗശലം
പാഷനെ പ്രൊഫഷനാക്കി ടീച്ചറമ്മയുടെ കഥ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 7, 2026 at 7:26 PM IST

കോഴിക്കോട്: കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കരകൗശല കഴിവിനെ ജീവിതമാക്കിയ ഒരു വീട്ടമ്മ. പിന്നീട് മക്കളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും പിന്തുണ കൊണ്ട് പ്രൊഫഷനാക്കി മാറ്റി. സ്‌കൂളിലെയും കോളജിലെയും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് കരവിരുത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ബാലുശേരിക്കടുത്ത് കോക്കല്ലൂർ സ്വദേശിയായ വിജുന കെ പി ഇന്നൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചറാണ്.

സ്‌കൂൾ തലം തൊട്ടേ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിനെ ഒരു പുതിയ വസ്‌തുവാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ താല്‌പര്യമായിരുന്നു. ഒന്നും പാഴാക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിക്കാലം. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം നല്ല പ്രോത്സാഹനം തന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിനെ ശരിക്കും പ്രൊഫഷൻ ആക്കിയത്. ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ ഒരു കോഴ്‌സ് ചെയ്‌തു. ഭർത്താവും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ക്രാഫ്റ്റ് വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് പഠനം എത്തിയതോടൊപ്പം തന്നെ അത് താൽപര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും ആരംഭിച്ചു. അത് പിന്നീട് സ്‌കൂൾ അധ്യാപനത്തിൽ എത്തിയെന്ന് വിജുന പറയുന്നു.

ഒരു കോളജിലും മറ്റൊരു സ്‌കൂളിലും ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചറായി പ്രവത്തിക്കുകയാണ് വിജുന. ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങും കരകൗശല നിർമാണവുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതും വെറുതെ ഒരു മോഡലായി മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്‌തതകൾ തേടുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സോളോ വുഡ് വർക്കും വേസ്‌റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വർക്കിലുമാണ് നേരത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. നെറ്റിപ്പട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിച്ചുവെന്നും വിജുന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് വിജുന ടീച്ചർ (ETV Bharat)

പ്രശംസിച്ച് ദ്രൗപതി മുർമുവും അർലേക്കറും

രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ എന്നിവരുടെ വാക്കുകൾ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വിവിധത കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു അവർ സ്‌റ്റാൾ സന്ദർശിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നെറ്റിപ്പട്ടം. ദേവരാജാവായ ഇന്ദ്രൻ്റെ വാഹനമായ ഐരാവതം എന്ന വെളുത്ത ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായി നെറ്റിപ്പട്ടം നിർമിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. മഹിഷാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ച ശേഷം സന്തോഷവതിയായ പരാശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഐരാവതത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ ബ്രഹ്മാവ് രൂപകല്‌പ്പന ചെയ്‌തതാണ് ഇതെന്നാണ് വിശ്വാസം.

വിജുന ടീച്ചറും മക്കളും (ETV Bharat)

നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഹൈന്ദവ സങ്കല്‌പ്പത്തിലെ ദേവീദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂലഗണപതിയാണ്. മുകളിലായുള്ള വലിയ മുഖങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്‌ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ ത്രിമൂർത്തികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതിനോട് ചേർന്ന് ലക്ഷ്‌മി, പാർവ്വതി, സരസ്വതി എന്നീ ദേവിമാരുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നെറ്റിപ്പട്ടത്തിലെ ഓരോ ചെറിയ കുമിളകളും അഷ്‌ടദിക്പാലകർ, നവഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദേവഗണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം ചന്ദ്രക്കലയും.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് സകല ദേവീദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. വലിയ മാർക്കറ്റിങ് ഇല്ലെങ്കിലും നിർമിച്ചവയൊക്കെ നന്നായി വിറ്റു പോകുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് വാമിങ് പോലുള്ള വിശേഷ ചടങ്ങുകൾൾക്കാണ് കൂടുതലായും ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നത്. ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേകം നിർമിതികളും ചെയ്‌ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇരിങ്ങൽ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ ആറു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സോളോ വുഡ് വർക്കെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്നാണ് കൂടുതലായും ചെയ്‌തത്. ക്രാഫ്റ്റ് നിർമിതികളിൽ താല്‌പര്യമുള്ളവർ അത് നന്നായി ചെയ്‌ത് എക്‌സിബിഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതുതന്നെയാണ് വിജുന മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശവും.

വിജുന ടീച്ചർ (ETV Bharat)

പിന്തുണയുമായി മക്കൾ

ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗം വിജുനയെ വല്ലാതെ തളർത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ രംഗത്തേക്ക് തന്നെ മെല്ലെ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. പെൺമക്കളാണ് അതിന് വലിയ കൈത്താങ്ങായത്. അമ്മയുടെ കരവിരുതിന് മക്കളുടെ സഹായമുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ സർഗാത്മകതയും ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മൂത്തമകൾ ഐശ്വര്യ പറയുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയത് അച്ഛനായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ്.

അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്നും മൂത്തമകൾ പറഞ്ഞു. ജോലിക്കിടയിലും അമ്മയെ സഹായിക്കലാണ് പ്രധാന പരിപാടിയെന്ന് ഇളയ മകളായ അർച്ചന പറയുന്നു. എക്‌സിബിഷന് പലസ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പോകുന്നത് അർച്ചനയാണ്. അമ്മ തന്നെയാണ് കരകൗശലത്തിലെ ഗുരു. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിപരിചയ മേളകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിങ് ഒന്നുകൂടി വിപുലമാക്കാണമെന്നും അർച്ചന പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

