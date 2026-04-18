വനിതാ സംവരണ ബിൽ; നിയമം നടപ്പിലാവുക 2034ൽ, ഇനിയും കടമ്പകൾ ബാക്കി
ബില്ലിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ ലോക്സഭയിൽ വോട്ടിട്ട് തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങൾ നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രചാരണ വിഷയമാകുമെന്നതും ഉറപ്പാണ്.
Published : April 18, 2026 at 3:46 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: 2023ൽ പാർലമെൻ്റിലെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ വനിത സംവരണ ബില്ലിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ ലോക്സഭ തള്ളിയതോടെ നിയമം നടപ്പിലാവുക ഇനി 2034ൽ. സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പാർലമെൻ്റിലും ഒരുമിച്ചാവും ഇത് നടപ്പിലാവുക. ബില്ലിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികൾ ലോക്സഭയിൽ വോട്ടിട്ട് തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങൾ നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രചാരണ വിഷയമാകുമെന്നതും ഉറപ്പാണ്.
പാർലമെൻ്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും നിലവിലുള്ള സീറ്റിൻ്റെ 33 ശതമാനം വനിതകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള നിയമം നടപ്പാവണമെങ്കിൽ ഇനിയും കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2026-27ൽ നടക്കുന്ന സെൻസസ് പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയം നടക്കും.
ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയം ഒരുമിച്ചാവും നടക്കുകയെന്നും ഇത് പൂർത്തിയാവാൻ മൂന്നു വർഷമെടുക്കുമെന്നും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം 2034ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാവും നടപ്പാക്കപ്പെടുകയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ നീക്കം
2011ലെ സെൻസസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടത്തി അതിനൊപ്പം പാർലമെൻ്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും നിലവിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും വർധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഭേദഗതിയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം നടത്തിയത്. ഭേദഗതി ബിൽ പാസായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2029ൽ 33 ശതമാനമെന്ന വനിതാ സംവരണ നിയമം നടപ്പിലാവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബിൽ പാസാകാതെ പോയതോടെ വനിതാ സംവരണ നിയമം നടപ്പിലാവാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.
വീണ്ടുമൊരു ഭേദഗതിയോ പുതിയാ ബില്ലോ?
നിലവിൽ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളിയ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ വീണ്ടുമൊരു ഭേദഗതി വരുത്തി കേന്ദ്രത്തിന് പാർലമെൻ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മറ്റൊരു പുതിയ ബില്ലും സർക്കാരിന് പാർലമെൻ്റിൽ എത്തിക്കാനാവും. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം നിലവിലെ സ്ഥിതി തന്നെ തുടർന്നാൽ അത്തരമൊരു ഭേദഗതി നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും.
സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കാലാവധിയും
നിലവിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സെൻസസ് പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് ലോക്സഭാ നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിനായുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാവുന്ന മണ്ഡല പുനർ നിർണ്ണയത്തിന് ശേഷമാവും വനിത സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.
15 വർഷത്തേക്കാവും മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാലാവധിയുള്ളത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നീട്ടാമെന്നും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ വർധിക്കാതിരുന്നാൽ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ലോക്സഭയിലെ വനിതാ എംപിമാരുടെ എണ്ണം 82ൽ നിന്ന് 181 ആയി ഉയരും. നിലവിൽ 542 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാവുന്ന പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും 550 ആയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബിൽ പ്രകാരം പട്ടിക ജാതി-വർഗ സംവരണ സീറ്റുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റ് ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായി മാറ്റിവെക്കണം. രാജ്യസഭയിൽ 250 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 82 സീറ്റുകൾ വനിതകൾക്കായി മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും. 250 സീറ്റുകളിൽ 238 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. 12 സീറ്റുകളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായാൽ അതിന് ആനുപാതികമായി രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലും മാറ്റമുണ്ടാവും.
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീ സംവരണം 50 ശതമാനം
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ (പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ) സ്ത്രീകൾക്ക് 50 ശതമാനം (50%) സീറ്റ് സംവരണം നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ഭേദഗതി ബില്ലുകളിലൂടെയാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയത്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡുകൾ, അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങൾ (Chairpersons/Presidents) എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നു. 2010-ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലാണ് ഈ സംവരണം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ (SC/ST) വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനവും സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കണം.
ഈ നടപടിയിലൂടെ തദ്ദേശ ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം 50 ശതമാനത്തിലധികമായി ഉയർന്നു, ഇത് ഗ്രാമീണ-നഗര വികസനത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നിർണ്ണായകമാക്കി. വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള സംവരണം അഞ്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ (തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്) ചംക്രമണ (Rotation) രീതിയിലൂടെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
