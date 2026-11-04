'വീഡിയോ കോള് വിളിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു'; മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി യുവതി
ഓച്ചിറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹബീബിയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരി.
Published : November 4, 2026 at 3:43 PM IST
കൊല്ലം: പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഇസ്ലാമിക മതപ്രഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി യുവതി. ഫോണിൽ ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിച്ചെന്നും സമാന അനുഭവം മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോയെന്നും സംശയം.
മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറെന്ന നിലയിൽ പെൺകുട്ടികളുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന ഇയാൾ പിന്നീട് ഫോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. തുടർന്ന് പരോക്ഷമായി ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തും. ഇത് തനിക്ക് മാത്രമുണ്ടായ അനുഭവമല്ലെന്നും സമാന അനുഭവങ്ങൾ മറ്റ് പെൺകുട്ടികളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി പറയുന്നു.
നല്ല വ്യക്തിയായാണ് ഇയാൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാഹചര്യവും വിഷമങ്ങളുമെല്ലാം മനസിലാക്കിയാണ് ഇയാൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സാധാരണ പോലെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇയാൾ മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി.
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ഇതിന് പുറമെ ഹബീബിയ്യ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറവിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിയാസ് കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇയാളുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
അതിനിടെ മുഹമ്മദ് നിയാസ് ജൗഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹബീബിയ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി അടച്ചുപൂട്ടി. യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്.
പ്രാർഥനയുടെ മറവിൽ പീഡനം
പിതാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് 16കാരി ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ഓച്ചിറയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയത്. പ്രാർഥനയിലൂടെ രോഗം പൂർണമായും ഭേദമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടി ആദ്യം ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
പിന്നീട് 2025 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സൂചനയുണ്ട്.
കുട്ടി സുഹൃത്തുക്കളോടും പിന്നീട് മാതാപിതാക്കളോടും വിവരം പറഞ്ഞതോടെയാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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