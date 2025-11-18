ചായ കുടിക്കാന് കടയിലെത്തി; തൊട്ടടുത്തിരുന്ന യുവതിയുടെ മൊബൈല് കവര്ന്നു, മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്ത്
ചായ കുടിക്കാനെത്തിയ യുവതിയുടെ മൊബൈല് ഫോണ് കവര്ന്ന് യുവാവ്. കവര്ച്ചയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്. മോഷ്ടാവിനായി അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി കസബ പൊലീസ്.
Published : November 18, 2025 at 3:47 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഹോട്ടലില് ചായ കുടിക്കാനെത്തിയ യുവതിയുടെ മൊബൈല് ഫോണ് കവര്ന്ന് യുവാവ്. മാങ്കാവ് കൈമ്പാലം സ്വദേശിനിയായ സന്ധ്യയുടെ ഐഫോണാണ് മോഷണം പോയത്. മോഷണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്. നവംബര് അഞ്ചിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
മാങ്കാവ് ഗ്രാൻഡ് ബേക്കറിയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു യുവതി. ചായ കുടിച്ച ശേഷം ഫോണ് ടേബിളില് വച്ച് കൈ കഴുകാന് പോയപ്പോഴാണ് യുവാവ് മോഷണം നടത്തിയത്. കൈ കഴുകി തിരികെയെത്തി നോക്കിയപ്പോള് ടേബിളില് മൊബൈല് ഫോണില്ല. ഇതോടെ കടയുടമയോട് വിവരം പറയുകയും സിസിടിവി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്ത കസേരയിലിരുന്ന യുവാവ് മൊബൈല് ഫോണ് മോഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. ചുറ്റുംപാടും നോക്കി പതിയെ മൊബൈല് കൈക്കലാക്കിയ ഇയാള് അത് പോക്കറ്റിലിട്ട് കടയില് നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോയി.
ദൃശ്യം കണ്ടതോടെ യുവതി തന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിലെല്ലാം യുവതി വിളിക്കുമ്പോൾ മോഷ്ടാവ് ഫോൺ എടുത്തിരുന്നു. പണം നൽകാം ഫോൺ തിരികെ നൽകിയാൽ മതിയെന്നും യുവതി മോഷ്ടാവിന് ഉറപ്പ് നൽകി.
എന്നാല് പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോള് ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടെ കോഴിക്കോട് കസബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ യുവതി പരാതി നല്കി. കടയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും യുവതി പൊലീസിന് കൈമാറി.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസബ പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ ഉടന് പിടികൂടാനാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
കോഴിക്കോട് മൊബൈൽ മോഷണം
കോഴിക്കോട് ഇതിന് മുൻപും മൊബൈൽ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ കടയിൽ സെക്കൻ്റ് ഹാൻഡ്ഫോൺ വാങ്ങാൻ എത്തിയ യുവാവ് ജീവനക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ച് ഫോണുമായി കടന്നു കളഞ്ഞ സംഭവമുണ്ടായത് അടുത്തിടെയാണ്. താമരശേരി അങ്ങാടിയിലായിരുന്നു സംഭവം. പിക്സല് മൊബൈൽ എന്ന് പേരുള്ള യൂസ്ഡ് ഫോൺ വിൽപന നടത്തുന്ന കടയിൽ നിന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷണം പോയത്.
രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. ഈ സമയത്ത് കടയിൽ തിരക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ഫോൺ വാങ്ങാൻ എത്തിയ യുവാവ് ജീവനക്കാരനോട് തനിക്ക് വേണ്ട ഫോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവനക്കാരൻ ഓരോ വിലയുള്ള ഫോണുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രതി മൊബൈൽ ഫോൺ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി പാൻ്റിൻ്റെ കീശയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് ഫോൺ വാങ്ങാതെ യുവാവ് പെട്ടെന്നുതന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു. പിന്നീട് ജീവനക്കാരൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് കടയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മോഷണം നടന്ന കാര്യവും വ്യക്തമായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കേസുകൾ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
