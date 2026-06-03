അഫ്ലിസ ജീവനൊടുക്കിയതിനു കാരണം ഭർതൃ പീഡനമോ? യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം
എടവക പള്ളിക്കൽ വടക്കേ പുത്തൻപുരയിൽ ജാബിറിൻ്റെ ഭാര്യ അഫ്സില(27) ആണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവിൻ്റെ നിരന്തര പീഡനമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.
Published : June 3, 2026 at 6:07 PM IST
വയനാട്: വയനാട് എടവകയിൽ യുവതിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ രംഗത്ത്. ഭർത്താവിൻ്റെ നിരന്തര പീഡനമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മാനന്തവാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എടവക പള്ളിക്കൽ വടക്കേ പുത്തൻപുരയിൽ ജാബിറിൻ്റെ ഭാര്യ അഫ്സില(27) ആണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ജാബിർ–അഫ്സില ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ മുൻപ് കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നും പലതവണ ചർച്ചകൾ നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും പീഡനങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
അഫ്സിലയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
"പല പ്രാവശ്യം ഇവർ തമ്മിൽ ശണ്ഠ കൂടീട്ട് ഒത്തു തീർപ്പാക്കിയതാണ്. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് തീർത്തു. മരിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടിരുന്നു. കുട്ടി മരിക്കുന്നതിന് തലേന്ന് വീട്ടിൽ പോവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇവൻ പിന്നെ വരുന്നത് പിറ്റേന്ന് മൂന്ന് മണിക്കാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഈ കുട്ടി ഫ്രഷായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ്. എൻ്റെ മരുമോൻ്റെ മോളാണ് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് ആദ്യമായി കാണുന്നത്. മരണത്തിൽ സംശയമുണ്ട്" യുവതിയുടെ ബന്ധു സുലൈമാൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മാനന്തവാടി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ പി. റഫീഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. യുവതിയുടെ മരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കുടുംബം ഉയർത്തുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് വിവിധ കോണുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുക.
ALSO READ: ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച മാറ്റി ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി; ഊഹാപോഹങ്ങൾ ശക്തം